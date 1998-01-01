Новости Иностранцы приедут в Россию знакомиться с наукой и производством Международный форум по развитию научно-популярного туризма прошел в столице

Международный научно-туристический форум «Открой АТОМ» состоялся 1-2 ноября на площадке музея «Атом» на ВДНХ в рамках Международного года квантовой науки и технологий, объявленного ООН в 2025 году, а также в рамках празднования 80-летия российской атомной отрасли. В рамках мероприятия, направленного на развитие устойчивых связей между дружественными странами в сфере научно-популярного туризма, Россию посетили представители туристической и музейной сфер, популяризаторы науки из Индии, Бразилии, Китая, Южной Африки, Объединенных Арабских Эмиратов и других стран БРИКС. Партнёрами форума выступили МИД РФ, Минэкономразвития РФ, Минкультуры РФ, Минобрнауки РФ, Российский союз туриндустрии и др., а в саму программу вошли семь тематических секций, различные дискуссии и выступления в сфере научного туризма. Так, выступая на сессии «Большой PR. Научный бренд как драйвер развития туризма», спикеры, среди которых были спикер МИД РФ Мария Захарова, заместитель главы Комитета по туризму Государственной Думы Наталья Костенко и директор Технологического музея-наукограда Калькуты и глава Национального Совета музеев Индии Прамод Гровер, представили успешные примеры партнерства между государством и бизнесом и обсудили ключевые тенденции направления. Как отметили выступавшие, научно-популярного туризм - это один из немногих видов туризма, который нацелен на развитие человеческого потенциала. Россия предлагает туристам не только культурные маршруты и природные ландшафты, но и уникальные инженерные, научные и производственные объекты. Наталья Костенко отметила, что Россия может привлечь иностранных граждан образовательным туризмом и что страна заинтересована в обучении высококвалифицированных кадров, которые не уедут за рубеж. Парламентарий отметила, что иностранцев также могут заинтересовать различные объекты, включая производственные площадки: «Многие предприятия сейчас немного открывают свои визит-центры, организуют экскурсии. Одновременно можно привлечь туроператоров, которые знают, куда привезти туристов, это важно». «Иностранцы, приезжающие в страну, должны видеть Россию не только через призму истории, но и через призму технического гения, инженерной мысли и художественного мастерства, - отметила Мария Захарова, которая также обозначила несколько мест в России, которые стоит увидеть гостям из-за рубежа и нашим соотечественникам. По ее мнению, уникальными объектами для научно - познавательного туризма, по мнению официального представителя МИД РФ, обладают, в честности Санкт-Петербург, Самара и Клин: «Санкт-Петербург — не только «музей под открытым небом», но и уникальный пример «технической эстетики» в действии, - констатировала она, - Нужно видеть и показывать разведение мостов. Где вы еще в мире это увидите? Их разведение — это не просто транспортная необходимость, а инженерное представление, сочетающее функциональность и искусство». Второй город – Самара, где среди самых интересных объектов есть и «бункер Сталина– отражение советской научно-технической мощи, пример того, как в условиях ограниченного времени создавались сложнейшие подземные комплексы". Третьим интересным направлением для научного туризма, по мнению дипломата, является Клин. «В этом старинном городе есть фантастическое производство - «Елочка», где десятилетиями производили елочную игрушку. И все наши самые известные елочные игрушки, и шарики, и звездочки - производились именно там. В Клину в настоящее время работает музей елочных игрушек, где можно не только увидеть экспозиции, но и наблюдать за процессом изготовления украшений», - рассказала дипломат. /TOURBUS.RU Фото: atom.museum/expositions

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 По тексту:



Подписка