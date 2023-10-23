|
|
07 ноября
Официально: Россияне не смогут больше получать многократные шенгенские визы
Еврокомиссия объявила сегодня, что ужесточает визовые правила для граждан России "в связи с возросшими рисками безопасности"
Еврокомиссия (ЕК) объявила в пятницу, что ужесточает визовые правила для граждан России "в связи с возросшими рисками безопасности" и "потенциальным злоупотреблением визами" и отменяет многократные визы для россиян.
"Сейчас мы сталкиваемся с беспрецедентными нарушениями ... Мы обязаны защищать наших граждан. Теперь к гражданам России, запрашивающим визу для поездки в ЕС, будут применяться более строгие правила", - сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас, которую цитирует «Интерфакс».
"Это означает, что гражданам России придется подавать заявление на новую визу каждый раз, когда они планируют поездку в ЕС, что позволит проводить тщательную и регулярную проверку заявителей для снижения любого потенциального риска для безопасности", - сказано в документе.
Раньше французы ставили туристам мультивизы, но это, скорее, исключение из правил. Сейчас многократные визы скорее дают под деловые поездки, но и с этой ситуацией мы сталкиваемся не так часто», – рассказал соруководитель комитета РСТ по выездному туризму, генеральный директор компании «АРТ-Тур» Дмитрий Арутюнов, которого сегодня цитирует РСТ.
Тенденцию подтвердили и в компании «Туртранс-Вояж». По словам заместителя генерального директора Натальи Квиникадзе, получение однократной визы под срок путешествия – основной сценарий уже на протяжении долгого времени.
«Именно на такой результат мы и настраиваем клиентов. Получение мультивиз, к сожалению, остается, скорее, приятным исключением, чем правилом», – пояснила она.
Как отметила эксперт, наиболее лояльным к россиянам остается консульство Венгрии.
«Мы стараемся работать с теми странами, чья визовая политика остается наиболее предсказуемой. Кроме того, посетить Европу россияне могут, отправившись в безвизовые Сербию, Боснию и Черногорию. Поэтому мы активно разрабатываем туры по этим направлениям, в том числе комбинированные», – резюмировала г-жа Квиникадзе.
Эксперт РСТ, генеральный директор компании VCP Travel Михаил Абасов согласен с коллегами: «Инициатива Евросоюза имеет явный демонстративный характер, так как страны Шенгена уже давно выдают визы преимущественно на сроки поездки, получение визового разрешения хотя бы на полгода – исключительный случай.
Исторически более лояльными России остаются Венгрия, Франция и Италия – для путешествия в эти страны сохраняется вероятность получить визу на несколько месяцев, но речь, конечно, уже давно не идет о пятилетних визах, как было раньше».
Он добавил, что подобные ограничения вряд ли сократят и без того незначительный турпоток в Европу. Интерес к направлению российских туристов даже с однократными визами на руках также не иссякнет, но трансформируется.
«Теперь туристы будут более осознанно подходить к планированию своих путешествий», – уточнил г-н Абасов. .
По информации РСТ, в 2024 году россияне получили почти 550 тыс. шенгенских виз, из которых 41% были многократными. Их доля сократилась по сравнению с 2023 годом на 15%.
