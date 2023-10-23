Официально: Россияне не смогут больше получать многократные шенгенские визы

Еврокомиссия объявила сегодня, что ужесточает визовые правила для граждан России "в связи с возросшими рисками безопасности"

Еврокомиссия (ЕК) объявила в пятницу, что ужесточает визовые правила для граждан России "в связи с возросшими рисками безопасности" и "потенциальным злоупотреблением визами" и отменяет многократные визы для россиян.

"Сейчас мы сталкиваемся с беспрецедентными нарушениями ... Мы обязаны защищать наших граждан. Теперь к гражданам России, запрашивающим визу для поездки в ЕС, будут применяться более строгие правила", - сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас, которую цитирует «Интерфакс».



С настоящего момента граждане России больше не смогут получать многократные визы, объясняется в коммюнике ЕК.

"Это означает, что гражданам России придется подавать заявление на новую визу каждый раз, когда они планируют поездку в ЕС, что позволит проводить тщательную и регулярную проверку заявителей для снижения любого потенциального риска для безопасности", - сказано в документе.



«Консульства европейских стран практически не выдают мультивизы россиянам. Греки уже более двух лет оформляют визовые разрешения только на сроки поездки. Бывают, конечно, отдельные случаи, но это очень большая редкость. Такая же история в большинстве случаев и с итальянцами.

Раньше французы ставили туристам мультивизы, но это, скорее, исключение из правил. Сейчас многократные визы скорее дают под деловые поездки, но и с этой ситуацией мы сталкиваемся не так часто», – рассказал соруководитель комитета РСТ по выездному туризму, генеральный директор компании «АРТ-Тур» Дмитрий Арутюнов, которого сегодня цитирует РСТ.

Тенденцию подтвердили и в компании «Туртранс-Вояж». По словам заместителя генерального директора Натальи Квиникадзе, получение однократной визы под срок путешествия – основной сценарий уже на протяжении долгого времени.

«Именно на такой результат мы и настраиваем клиентов. Получение мультивиз, к сожалению, остается, скорее, приятным исключением, чем правилом», – пояснила она.

Как отметила эксперт, наиболее лояльным к россиянам остается консульство Венгрии.

«Мы стараемся работать с теми странами, чья визовая политика остается наиболее предсказуемой. Кроме того, посетить Европу россияне могут, отправившись в безвизовые Сербию, Боснию и Черногорию. Поэтому мы активно разрабатываем туры по этим направлениям, в том числе комбинированные», – резюмировала г-жа Квиникадзе.

Эксперт РСТ, генеральный директор компании VCP Travel Михаил Абасов согласен с коллегами: «Инициатива Евросоюза имеет явный демонстративный характер, так как страны Шенгена уже давно выдают визы преимущественно на сроки поездки, получение визового разрешения хотя бы на полгода – исключительный случай.

Исторически более лояльными России остаются Венгрия, Франция и Италия – для путешествия в эти страны сохраняется вероятность получить визу на несколько месяцев, но речь, конечно, уже давно не идет о пятилетних визах, как было раньше».

Он добавил, что подобные ограничения вряд ли сократят и без того незначительный турпоток в Европу. Интерес к направлению российских туристов даже с однократными визами на руках также не иссякнет, но трансформируется.

«Теперь туристы будут более осознанно подходить к планированию своих путешествий», – уточнил г-н Абасов. .

По информации РСТ, в 2024 году россияне получили почти 550 тыс. шенгенских виз, из которых 41% были многократными. Их доля сократилась по сравнению с 2023 годом на 15%.

/TOURBUS.RU