Владимир Рубцов: “ В начале декабря стартует новая полетная программа в курортный регион Салала в Омане”

Гендиректор туроператора Fun&Sun рассказал о наиболее востребованных и новых направлениях предстоящего новогоднего отдыха за рубежом

Самые популярные зарубежные направления на Новый год – Арабские Эмираты, Египет, Таиланд, Вьетнам и Шри-Ланка. Самые дорогие туры – с вылетом сразу после новогодних праздников и возвращением до окончания каникул, более дешевые – с возвращением после каникул.

Об этом сообщил соруководитель комитета Российского союза туриндустрии по выездному туризму, генеральный директор туроператора Fun&Sun Владимир Рубцов.

«Динамика очень хорошая: по данным нашей компании, люди стали в семь раз чаще выезжать на Новый год за рубеж по сравнению с 2023 годом. Причем первые новогодние продажи начались у нас еще в марте 2025 года. Здесь, несомненно, важную роль играет фактор крепкого рубля. Сегодня доллар стоит 81-82 рубля, а в прошлом году – 101 рубль. Соответственно стоимость в рублях практически не изменилась, даже по некоторым направлениям, таким, как Арабские Эмираты и Таиланд, мы видим снижение стоимости туров в рублях», – сказал он на пресс-конференции в Москве, - сообщает пресс-служба РСТ.

Но есть спрос и на европейские страны – россияне продолжают путешествовать в Европу, их не ограничивает фактор длинного перелета через Стамбул или Арабские Эмираты и вообще через любые третьи страны.

«Из самых доступных морских зарубежных направлений стоит отметить Египет. Если люди хотят просто хорошо отдохнуть в качественном отеле с прекрасной кухней – это Турция.

Для экскурсионных программ выбирают чаще всего соседние страны. Например, Беларусь очень доступна по цене», – сказал Рубцов.

Средняя стоимость новогоднего тура на двоих на неделю в Египет составляет примерно 300 тыс. рублей, во Вьетнам – 460 тыс. Для семьи с ребенком до 12 лет тур в Египет обойдется уже в 450 тыс. рублей.

Новогодний отдых – это недешево, однако сразу после окончания праздников, с 9 января, стоимость таких поездок снижается практически вдвое, уточнил Владимир Рубцов.

По его словам, на новогодние праздники туристы предпочитают направления с прямым перелетом, чтобы больше времени провести на курорте, а не в дороге. Хорошим спросом также пользуется Китай, безвизовый и с большим набором рейсов, пляжный и экскурсионный. Направления с транзитным перелетом в этот период года традиционно востребованы меньше.

Среди самых востребованных и соответственно “дорогих” дат поездок эксперт назвал туры, которые начинаются со 2 января, сразу после Нового года, и завершаются после окончания каникул. Продолжительность поездок за рубеж на каникулы зависит от направления – чем страна ближе и проще дорога, тем короче тур. Для Турции и Египта она составляет 7 ночей, для Юго-Восточной Азии – 11 ночей.

«Из новых направлений в этом году мы ждем в начале декабря старта полетной программы в город Салала в Омане.

Это южная часть страны с прекрасными песчаными пляжами. Хорошие отели, система «все включено» – все, к чему люди привыкли, путешествуя с семьей», – отметил г-н Рубцов.

