Главная
Страны
Онлайн-обучение: ваш путь к успеху
Workshop
О журнале
Национальные администрации по туризму в РФ
Календарь международных выставок.
ИД «ТУРБИЗНЕС»
Контакты
 
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72

Новости
06 ноября
MITT – 2026: новые возможности для B2B-сотрудничества игроков туротрасли

32-я Международная выставка туризма и индустрии гостеприимства пройдет в столице 11-13 марта будущего года


 

11 – 13 марта 2026 года в Москве пройдет 32-я Международная выставка туризма и индустрии гостеприимства.

Это самое крупное в России отраслевое B2B-мероприятие, объединяющее представителей различных сфер туристического бизнеса, авторитетных экспертов и профессионалов индустрии со всего мира.

  

Туризм в России развивается чрезвычайно динамично, притом как выездной, так и внутренний. Статистика показывает, что в первой половине 2025 года турпоток в топ-30 популярных стран вырос на 12,5%, а количество поездок по России – почти на 7% по сравнению с 2024 годом.

Также наблюдается значительный приток инвестиций в отрасль: за три года объём вложенных средств вырос втрое и по итогам 2024 года достиг отметки 1,1 трлн рублей.

 

В этих условиях ключевую роль начинают играть площадки, которые позволяют расширить сеть деловых контактов и заключить соглашения, услышать компетентное мнение об актуальных вопросах и узнать больше о последних трендах.

Именно поэтому MITT – 2026 – это отличная возможность за короткий срок с максимальной эффективностью наладить B2B-сотрудничество и укрепить свои позиции на рынке.

 

Какие ещё преимущества может получить бизнес?

  • MITT – это платформа для прямого диалога с представителями власти.

Выставка проводится при официальной поддержке высших органов государственной власти и профильных ведомств, представители которых выступают на торжественной церемонии открытия, а также участвуют в Министерском коктейле и ВИП-обходе стендов. Кроме того, участники могут пообщаться с представителями структур, которые непосредственно отвечают за развитие туризма как внутри России, так и за рубежом. В частности, это региональные администрации, туристско-информационные центры (ТИЦ) и национальные офисы по туризму (НТО). 

  • MITT – это платформа для поиска новых клиентов.

В выставке принимают участие представители самых разных направлений туристического бизнеса – от туроператоров и турагентов до отелей и авиалиний. Посетители сразу видят картину рынка на текущий момент, что, в свою очередь, позволяет выявить наиболее перспективных партнёров. Обсудить вопросы сотрудничества можно как на национальных и региональных стендах, так и с помощью бесплатных сервисов «Матчмейкинг» и «Лидсканирование» в приложении MITT Connect. «Матчмейкинг» автоматически рекомендует компании, соответствующие интересам пользователя, а «Лидсканирование» обеспечивает быстрый обмен контактами с другими участниками мероприятия. 

  • MITT – это платформа для поиска новых направлений и продуктов.

На выставке представлены как страны и регионы, занимающие лидирующие позиции по объёму турпотока, так и те, которые только набирают популярность и пока не так хорошо изучены на нашем рынке. В условиях нестабильной геополитической и экономической ситуации это даёт дополнительный шанс адаптироваться к изменениям, познакомиться с наиболее актуальными направлениями и найти продукты, которые будут востребованы у потребителя. 

  • MITT – это платформа для нетворкинга и изучения трендов в рамках деловой программы.

Выставка сопровождается насыщенной деловой программой, включающей форумы, конференции, семинары, презентации и сессии с участием ведущих экспертов, политиков и представителей бизнес-сообщества. Благодаря этому участники могут не только ознакомиться с последними трендами туристической сферы, но и увеличить число полезных знакомств, пообщаться с участниками в неформальной обстановке, организовать деловые встречи или подписание соглашений в пресс-центре.

 

Важность такого взаимодействия подтверждается цифрами. Так, согласно исследованию Ассоциации выставочной индустрии Германии (AUMA), 61% деловых контактов, которые возникают на выставках, невозможно полноценно заменить онлайн-переговорами – особенно это касается нетворкинга и неформального общения.

На настоящий момент деловая программа находится на этапе формирования.

 

Таким образом, 32-я Международная выставка туризма и индустрии гостеприимства предлагает компаниям полный спектр возможностей для развития своего бизнеса и расширения круга B2B-сотрудничества.

На площадке MITT участники могут наладить связи с органами власти и получить поддержку от государства, найти новых клиентов и партнёров, определить перспективные направления деятельности, изучить свежие тренды и аналитику рынка.

 

MITT 2026 — это не только крупнейшее событие туристической отрасли, но и площадка, где формируется будущее рынка.

Получите бесплатный билет по промокоду  TB26MITT уже сегодня!

ПОЛУЧИТЬ БИЛЕТ

 

 Фото: Пресс-служба MITT 


Теги:

Назад к списку новостей
Добавить комментарий




Поиск по новостям
По дате:
По месяцу и году:
По тексту:


Подписка
Укажите ваш e-mail для получения свежих новостей.
 
Издания
Проекты
Онлайн
© 1998 — 2025 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
(495) 723-72-72
 