Новости MITT – 2026: новые возможности для B2B-сотрудничества игроков туротрасли 32-я Международная выставка туризма и индустрии гостеприимства пройдет в столице 11-13 марта будущего года

11 – 13 марта 2026 года в Москве пройдет 32-я Международная выставка туризма и индустрии гостеприимства. Это самое крупное в России отраслевое B2B-мероприятие, объединяющее представителей различных сфер туристического бизнеса, авторитетных экспертов и профессионалов индустрии со всего мира. Туризм в России развивается чрезвычайно динамично, притом как выездной, так и внутренний. Статистика показывает, что в первой половине 2025 года турпоток в топ-30 популярных стран вырос на 12,5%, а количество поездок по России – почти на 7% по сравнению с 2024 годом. Также наблюдается значительный приток инвестиций в отрасль: за три года объём вложенных средств вырос втрое и по итогам 2024 года достиг отметки 1,1 трлн рублей. В этих условиях ключевую роль начинают играть площадки, которые позволяют расширить сеть деловых контактов и заключить соглашения, услышать компетентное мнение об актуальных вопросах и узнать больше о последних трендах. Именно поэтому MITT – 2026 – это отличная возможность за короткий срок с максимальной эффективностью наладить B2B-сотрудничество и укрепить свои позиции на рынке. Какие ещё преимущества может получить бизнес? MITT – это платформа для прямого диалога с представителями власти. Выставка проводится при официальной поддержке высших органов государственной власти и профильных ведомств, представители которых выступают на торжественной церемонии открытия, а также участвуют в Министерском коктейле и ВИП-обходе стендов. Кроме того, участники могут пообщаться с представителями структур, которые непосредственно отвечают за развитие туризма как внутри России, так и за рубежом. В частности, это региональные администрации, туристско-информационные центры (ТИЦ) и национальные офисы по туризму (НТО). MITT – это платформа для поиска новых клиентов. В выставке принимают участие представители самых разных направлений туристического бизнеса – от туроператоров и турагентов до отелей и авиалиний. Посетители сразу видят картину рынка на текущий момент, что, в свою очередь, позволяет выявить наиболее перспективных партнёров. Обсудить вопросы сотрудничества можно как на национальных и региональных стендах, так и с помощью бесплатных сервисов «Матчмейкинг» и «Лидсканирование» в приложении MITT Connect. «Матчмейкинг» автоматически рекомендует компании, соответствующие интересам пользователя, а «Лидсканирование» обеспечивает быстрый обмен контактами с другими участниками мероприятия. MITT – это платформа для поиска новых направлений и продуктов. На выставке представлены как страны и регионы, занимающие лидирующие позиции по объёму турпотока, так и те, которые только набирают популярность и пока не так хорошо изучены на нашем рынке. В условиях нестабильной геополитической и экономической ситуации это даёт дополнительный шанс адаптироваться к изменениям, познакомиться с наиболее актуальными направлениями и найти продукты, которые будут востребованы у потребителя. MITT – это платформа для нетворкинга и изучения трендов в рамках деловой программы. Выставка сопровождается насыщенной деловой программой, включающей форумы, конференции, семинары, презентации и сессии с участием ведущих экспертов, политиков и представителей бизнес-сообщества. Благодаря этому участники могут не только ознакомиться с последними трендами туристической сферы, но и увеличить число полезных знакомств, пообщаться с участниками в неформальной обстановке, организовать деловые встречи или подписание соглашений в пресс-центре. Важность такого взаимодействия подтверждается цифрами. Так, согласно исследованию Ассоциации выставочной индустрии Германии (AUMA), 61% деловых контактов, которые возникают на выставках, невозможно полноценно заменить онлайн-переговорами – особенно это касается нетворкинга и неформального общения. На настоящий момент деловая программа находится на этапе формирования. Таким образом, 32-я Международная выставка туризма и индустрии гостеприимства предлагает компаниям полный спектр возможностей для развития своего бизнеса и расширения круга B2B-сотрудничества. На площадке MITT участники могут наладить связи с органами власти и получить поддержку от государства, найти новых клиентов и партнёров, определить перспективные направления деятельности, изучить свежие тренды и аналитику рынка. MITT 2026 — это не только крупнейшее событие туристической отрасли, но и площадка, где формируется будущее рынка. Получите бесплатный билет по промокоду TB26MITT уже сегодня! ПОЛУЧИТЬ БИЛЕТ Фото: Пресс-служба MITT

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 По тексту:



Подписка