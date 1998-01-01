|
06 ноября
MITT – 2026: новые возможности для B2B-сотрудничества игроков туротрасли
32-я Международная выставка туризма и индустрии гостеприимства пройдет в столице 11-13 марта будущего года
11 – 13 марта 2026 года в Москве пройдет 32-я Международная выставка туризма и индустрии гостеприимства.
Это самое крупное в России отраслевое B2B-мероприятие, объединяющее представителей различных сфер туристического бизнеса, авторитетных экспертов и профессионалов индустрии со всего мира.
Туризм в России развивается чрезвычайно динамично, притом как выездной, так и внутренний. Статистика показывает, что в первой половине 2025 года турпоток в топ-30 популярных стран вырос на 12,5%, а количество поездок по России – почти на 7% по сравнению с 2024 годом.
Также наблюдается значительный приток инвестиций в отрасль: за три года объём вложенных средств вырос втрое и по итогам 2024 года достиг отметки 1,1 трлн рублей.
В этих условиях ключевую роль начинают играть площадки, которые позволяют расширить сеть деловых контактов и заключить соглашения, услышать компетентное мнение об актуальных вопросах и узнать больше о последних трендах.
Именно поэтому MITT – 2026 – это отличная возможность за короткий срок с максимальной эффективностью наладить B2B-сотрудничество и укрепить свои позиции на рынке.
Какие ещё преимущества может получить бизнес?
Выставка проводится при официальной поддержке высших органов государственной власти и профильных ведомств, представители которых выступают на торжественной церемонии открытия, а также участвуют в Министерском коктейле и ВИП-обходе стендов. Кроме того, участники могут пообщаться с представителями структур, которые непосредственно отвечают за развитие туризма как внутри России, так и за рубежом. В частности, это региональные администрации, туристско-информационные центры (ТИЦ) и национальные офисы по туризму (НТО).
В выставке принимают участие представители самых разных направлений туристического бизнеса – от туроператоров и турагентов до отелей и авиалиний. Посетители сразу видят картину рынка на текущий момент, что, в свою очередь, позволяет выявить наиболее перспективных партнёров. Обсудить вопросы сотрудничества можно как на национальных и региональных стендах, так и с помощью бесплатных сервисов «Матчмейкинг» и «Лидсканирование» в приложении MITT Connect. «Матчмейкинг» автоматически рекомендует компании, соответствующие интересам пользователя, а «Лидсканирование» обеспечивает быстрый обмен контактами с другими участниками мероприятия.
На выставке представлены как страны и регионы, занимающие лидирующие позиции по объёму турпотока, так и те, которые только набирают популярность и пока не так хорошо изучены на нашем рынке. В условиях нестабильной геополитической и экономической ситуации это даёт дополнительный шанс адаптироваться к изменениям, познакомиться с наиболее актуальными направлениями и найти продукты, которые будут востребованы у потребителя.
Выставка сопровождается насыщенной деловой программой, включающей форумы, конференции, семинары, презентации и сессии с участием ведущих экспертов, политиков и представителей бизнес-сообщества. Благодаря этому участники могут не только ознакомиться с последними трендами туристической сферы, но и увеличить число полезных знакомств, пообщаться с участниками в неформальной обстановке, организовать деловые встречи или подписание соглашений в пресс-центре.
Важность такого взаимодействия подтверждается цифрами. Так, согласно исследованию Ассоциации выставочной индустрии Германии (AUMA), 61% деловых контактов, которые возникают на выставках, невозможно полноценно заменить онлайн-переговорами – особенно это касается нетворкинга и неформального общения.
На настоящий момент деловая программа находится на этапе формирования.
Таким образом, 32-я Международная выставка туризма и индустрии гостеприимства предлагает компаниям полный спектр возможностей для развития своего бизнеса и расширения круга B2B-сотрудничества.
На площадке MITT участники могут наладить связи с органами власти и получить поддержку от государства, найти новых клиентов и партнёров, определить перспективные направления деятельности, изучить свежие тренды и аналитику рынка.
MITT 2026 — это не только крупнейшее событие туристической отрасли, но и площадка, где формируется будущее рынка.

Фото: Пресс-служба MITT
