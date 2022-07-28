Новости

Politico: ЕС планирует запретить выдачу россиянам шенгенских мультивиз

Эксперты напоминают, что и сейчас получить мультивизу очень сложно, но не ожидают полного прекращения выдачи шенгена

Американская газета Politico со ссылкой на трех европейских чиновников сообщает, что ЕС планирует ужесточить визовую политику в отношении россиян, в частности, запретить выдачу шенгенских мультивиз.

Многократные визы могут быть выданы только по гуманитарным соображениям или лицам, уже имеющим гражданство Евросоюза. Ожидается, что новые ограничения могут быть приняты до конца недели.

Туркомпании не ожидают существенных изменений в механизме получения шенгенских виз россиянами, европейские страны сейчас очень редко выдают многократные визы, считает между тем гендиректор VCP Travel Михаил Абасов, которого сегодня цитирует “Интерфакс".

"Анализ текущей ситуации позволяет сделать вывод, что принимаемые меры носят в большей степени демонстративный характер. Реальная практика выдачи виз странами Шенгенской зоны уже давно соответствует декларируемым ограничениям — Шолучение даже шестимесячного шенгена стало исключительным случаем.

Таким образом, официальные заявления лишь фиксируют сложившееся положение дел, не привнося существенных изменений в существующую процедуру получения виз", - рассказал он.



Г-н Абасов напомнил, что если в доковидный период россиянам ежегодно выдавалось около 6 млн шенгенских виз, то сейчас эти показатели сократились более чем в 10 раз.

"Фактически ЕС лишь законодательно оформляет уже сложившуюся практику, сохраняя при этом пространство для маневра на случай возможной нормализации отношений в будущем", - пояснил он.

Как отметил эксперт, финальной точкой в этой эскалации мог бы стать полный отказ от въезда российских туристов, однако такой сценарий представляется маловероятным в среднесрочной перспективе.

Ранее мы сообщали, что число желающих получить шенгенские визы снизилось этой осенью на 10-15% из-за появления новостей о том, что Евросоюз обсуждает новое ужесточение визового режима для россиян.

Несмотря на то, что эти планы были отложены, ситуация в консульствах стран ЕС остается сложной – сроки оформления выросли, проверки заявителей усилились, - сообщал ранее АТОР.

На этом фоне бурно растет спрос на страны, куда россияне могут въезжать без проблем.

По словам соруководителя комитета Российского союза туриндустрии по выездному туризму, главы компании «АРТ-Тур» Дмитрия Арутюнова, нестабильная ситуация с выдачей шенгенских виз, перспектива возможных ограничений становятся дополнительным стимулом для перетока туристов на безвизовые направления, в частности, страны Ближнего Востока и Азии.

По данным Еврокомиссии, в 2024 году было выдано более 500 тыс. шенгенских виз.

/TOURBUS.RU

Сообщения о предстоящих ограничениях, касающихся выдачи виз российским гражданам, «безосновательны».

Об этом РБК сообщили в посольстве Франции.

«Политика Франции в этой области остается неизменной», — уточнили там.

Фото: ИИ