Разрушительный тайфун «Калмаэги» движется в сторону Вьетнама и Таиланда

Туроператоры просят туристов не выходить из отелей

Тайфун «Калмаэги», прошедший через Филиппинское море 3-4 ноября, движется в сторону Вьетнама и Таиланда.

Аннуляций туров в регион в связи с непогодой нет, но туристов, находящихся в зоне приближения стихии, предупредили о необходимости соблюдать меры предосторожности, - сообщает сегодня пресс-служба РСТ.

В компании Space Travel рассказали, что эпицентр тайфуна находится примерно в 200 километров к северу от популярного вьетнамского курорта Нячанг в провинции Кханьхоа, он заденет курорт по касательной. Основные опасения вызывает вероятность высоких волн, из-за чего ограничена работа канатной дороги в Нячанге, ведущая к отелям сети Vinpearl, выход лодок в море.

«Туристам рекомендовано соблюдать меры безопасности, не выходить на пляжи, так как береговую линию может залить. Наших туристов в Нячанге мало – сейчас там не сезон, отмен туров также нет. Большинство отдыхает на Фукуоке», – уточнили в пресс-службе туроператора.

Директор по связам с общественностью компании «Интурист» Дарья Домостроева также подтвердила информацию от партнеров: ожидается, что тайфун серьезно Нячанг не заденет.

«Вчера сообщили, что эвакуация туристов с малых островов возле Нячанга, где расположен курортный комплекс Vinpearl, Melia и другие популярные у туристов отели, будет осуществляться сегодня до 12.00 по местному времени. После этого ни паромная переправа, ни катера, ни канатная дорога работать не будут работать до особого распоряжения.

Гостям предложено либо выехать досрочно, либо продлить проживание на несколько дней. В основном, наши туристы, у которых назначен вылет через день, будут эвакуированы с островов на материк», –

уточнила она.

По последней информации от вьетнамских партнеров туроператора ITM group, сегодня с утра в морских районах у побережья от Дананга до Кханьхоа наблюдается усиление ветра, власти приводят берег в состояние готовности к повышению уровня воды и большим волнам.

Со вчерашнего дня военнослужащие дежурят в портах, по громкоговорителям призывая владельцев водного транспорта искать безопасные убежища.

Туристам, находящимся в районе Дананга, Хойана, Хюэ, Нячанга и Камрани следует подготовиться к неспокойному морю, сильным ветру и дождям.

«Ханой, скорее всего, не попадет в зону опасности, ожидают лишь кратковременные ливни. А вот Хошимин может столкнуться и с сильными дождями, и с наводнением», – предупредил руководитель PR-отдела Андрей Подколзин.

Партнеры компании «Русский Экспресс» не прогнозируют массовую эвакуацию туристов с побережья.

«Однако есть ограничения по работе некоторых отелей, прежде всего, на острове Хон Че. Туристы могут перенести бронирование в отель Vinpearl Beachfront Nha Trang с 6 по 8 ноября, затем гостиница организует трансфер в изначально забронированный отель на острове. Также можно перенести даты проживания на более подходящий период, если забронировать проживание до 31 декабря.

Объявили, что в отеле Melia Vinpearl Cam Ranh Beach Resort в ближайшие два дня будут закрыты пляж и бассейны», – заметила аналитик PR-службы туроператора Елизавета Тимошенко.

Туроператоры рекомендуют туристам оставаться в своих номерах или в здании отеля, включая рестораны, закрытые бассейны, воздержаться от выхода на балконы или на открытые площадки, плотно закрывать окна и балконные двери.

На Филиппинах тайфун «Калмаэги» привел к гибели почти ста человек и значительным разрушениям. Были отменены внутренние международные авиарейсы, закрыто морское сообщение.

При этом иностранные туристы от удара стихии не пострадали.

По информации АТОР, аэропорт Камрань, который обслуживает Нячанг, работает штатно. Сегодня по расписанию в 19 часов из Москвы в Камрань вылетел рейс «Аэрофлота». Завтра по расписанию из Москвы в Камрань должен отправиться рейс AZUR air.

/TOURBUS.RU

Карта движения тайфуна: vietnamnet.vn