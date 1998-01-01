Новости

Air Arabia связала Рас-эль-Хайму и Казань

Теперь ведущий ближневосточный лоукостер соединяет эмират Рас-эль-Хайма с Москвой, Екатеринбургом и столицей Татарстана

Авиакомпания Air Arabia, крупнейший лоукостер Ближнего Востока и Северной Африки, запустила еженедельные прямые рейсы между Казанью и эмиратом Рас-эль-Хайма (ОАЭ). Новый маршрут знаменует собой очередной этап в расширении географии полетов авиакомпании из Рас-эль-Хаймы.

«Запуск нового рейса между Рас-эль-Хаймой и Казанью еще больше укрепляет позиции Air Arabia на российском рынке. Этот маршрут подчеркивает наше стремление предоставлять пассажирам доступные и надежные авиаперевозки, а также способствует дальнейшему развитию Рас-эль-Хаймы как важного центра туризма и торговли», — отметил Адель Аль Али, исполнительный директор группы Air Arabia.

Рейсы между Казанью и Рас-эль-Хаймой выполняются еженедельно, обеспечивая пассажирам удобное и прямое авиасообщение.

Расписание рейсов (по местному времени):

Вылет Время Прилет Время День Казань 21:30 Рас-эль-Хайма 03:20 Пятница Рас-эль-Хайма 16:40 Казань 20:40 Пятница

Как напомнили в пресс-службе авиакомпании, «Рас-эль-Хайма — самый северный из семи эмиратов, славящийся разнообразием природных ландшафтов, от пустынных дюн и песчаных пляжей до зеленых оазисов и горных массивов Хаджар.

Эмират активно развивается как туристическое направление, предлагая гостям белоснежные пляжи, современную гостиничную инфраструктуру, возможности для семейного, активного отдыха и экотуризма, а также уникальные культурно-исторические достопримечательности».

Новый маршрут стал дополнением к расширяющейся маршрутной сети Air Arabia из хаба в Рас-эль-Хайме, предоставляя пассажирам еще больше удобных и доступных вариантов путешествий между ОАЭ и Россией.

С открытием рейса в Казань авиакомпания теперь соединяет Рас-эль-Хайму с Москвой, Екатеринбургом и Казанью.

Air Arabia управляет парком из самых современных и востребованных узкофюзеляжных авиалайнеров в мире.

Конфигурация салона обеспечивает повышенный комфорт благодаря одному из самых больших расстояний между креслами среди салонов эконом-класса.

На борту всех рейсов доступна система развлечений SkyTime и разнообразное бортовое меню.

Почти 1,3 млн иностранных туристов посетили эмират Рас-эль-Хайма в 2024 году, это на 7% или 100 тыс. больше, чем годом ранее, сообщал ранее департамент по развитию туризма эмирата.

Туроператор Fun&Sun отправил на отдых в эмират Рас-эль-Хайма 100 тыс. российских туристов в 2024 году, сообщил в свою очередь гендиректор компании Владимир Рубцов.

«Объемы продаж туров в эмират стабильно растут на протяжении всех последних лет в среднем на 50% ежегодно, что свидетельствует о растущем интересе туристов к этому направлению и готовности рекомендовать его друзьям и близким.

В 2023 году мы отправили в эмират 70 тыс. туристов, что составило более 36% от всего турпотока из России – 191 664 человек. Прошлый год мы закрыли цифрой 100 тыс. туристов», - рассказал он.

По словам г-на Рубцова, по итогам этого года компания планирует увеличить этот показатель до 150 тыс. туристов: «Если в 2018 году мы говорили о том, что Рас-эль-Хайма имела долю в наших продажах меньше 10%, то сегодня это больше 30%».

