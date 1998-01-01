|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
05 ноября
Россияне теперь смогут заселяться в отели по загранпаспорту или водительским правам
Соответствующее постановление утвердило российское правительство
Правительство РФ утвердило постановление о возможности заселения в гостиницы по водительскому удостоверению или загранпаспорту, следует из сообщения на сайте кабмина.
Подписано постановление о внесении соответствующих изменений в ряд нормативных актов, касающихся постановки граждан на регистрационный учёт.
При заселении в гостиницу для удостоверения личности гражданина наряду с паспортом теперь можно будет использовать загранпаспорт, а с 1 января 2026 года – водительское удостоверение. Решение позволит сделать процедуру заселения в гостиницы более простой и удобной для граждан", - говорится в сообщении.
"Для гостиничного бизнеса эта инициатива станет некоторым облегчением, так как сократится количество формальных требований к документам, ускоряя оформление гостей и повышая уровень сервиса. Повышение удобства и снижение бюрократии, вероятно, может способствовать привлечению внимания большего числа россиян к внутренним путешествиям, стимулируя развитие внутреннего туризма и позитивно влияя на экономику регионов", - сказала она.
/TOURBUS.RU
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2025 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72