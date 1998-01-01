Россияне теперь смогут заселяться в отели по загранпаспорту или водительским правам

Соответствующее постановление утвердило российское правительство

Правительство РФ утвердило постановление о возможности заселения в гостиницы по водительскому удостоверению или загранпаспорту, следует из сообщения на сайте кабмина.

Подписано постановление о внесении соответствующих изменений в ряд нормативных актов, касающихся постановки граждан на регистрационный учёт.

При заселении в гостиницу для удостоверения личности гражданина наряду с паспортом теперь можно будет использовать загранпаспорт, а с 1 января 2026 года – водительское удостоверение. Решение позволит сделать процедуру заселения в гостиницы более простой и удобной для граждан", - говорится в сообщении.



Как отмечают в пресс-службе правительства, для гостиниц разработан четкий регламент действий на случай технических сбоев, что исключает правовые риски для бизнеса.

«Техническую основу для приема водительских удостоверений обеспечит МВД. Информационные системы министерства будут в режиме реального времени проверять подлинность прав через ба базы Госавтоинспекции», - подчеркивается в сообщении.



Заселение российских туристов в отели страны не только по внутреннему паспорту, но и по водительскому удостоверению или загранпаспорту, упростит работу гостиничного бизнеса, считает соруководитель комитета по гостиничной деятельности Российского союза туриндустрии и инвестор отеля "Индиго" в Санкт-Петербурге Виктория Шамликашвили, которую цитирует «Интерфакс».

"Для гостиничного бизнеса эта инициатива станет некоторым облегчением, так как сократится количество формальных требований к документам, ускоряя оформление гостей и повышая уровень сервиса. Повышение удобства и снижение бюрократии, вероятно, может способствовать привлечению внимания большего числа россиян к внутренним путешествиям, стимулируя развитие внутреннего туризма и позитивно влияя на экономику регионов", - сказала она.



По ее словам, при условии оперативной донастройки регистрационного учета заселение в отели станет несколько проще и быстрее.

Эксперт также отметила, что изменение облегчит процедуру регистрации и для граждан. Особенно для тех, кто путешествует внутри страны с использованием зарубежного документа или на автомобиле.

/TOURBUS.RU





