Первый рейс пассажирского парома Seabrige должен завтра прибыть из Турции в Сочи

Ранее власти Кубани назвали начало таких рейсов «преждевременным» и «небезопасным»

Первый рейс парома из Турции в Россию, который откладывался более 10 раз, должен состояться сегодня вечером.

Согласно данным поисковой системы Vessel Finder, паром Seabrige прибыл в порт Трабзона 3 ноября, - сообщает сегодня АТОР.

В данный момент судно находится там же, и, по сообщению Сергея Туркменяна, генерального директора компании ООО «СВС Шиппинг», которое будет обслуживать этот маршрут, готовится к отплытию.

Паром должен выйти из Трабзона вечером 5 ноября в районе 20:00 и прибыть в Сочи примерно в 08:00 утра на следующий день, 6 ноября.

Первый рейс судно совершит только с пассажирами, стоимость поездки в 1 сторону на сидячем месте начинается от 6,5 тыс. руб., в 4-местной каюте от 9,5 тыс. руб.

В дальнейшем паром планирует выполнять 4 рейса в неделю, выходя из Трабзона по средам и субботам и из Сочи – по четвергам и воскресеньям. Помимо 450 пассажиров он вмещает более 220 автомобилей, стоимость их перевозки начинается от 30 тыс. руб. в 1 сторону.



Как сообщают телеграм-каналы, связанные с путешествием в Трабзон, билеты на паром уже появились в продаже, и приобрести их можно прямо в турецком порту.

Стоимость, сидячего места начинается от 70 долларов на двоих, в каюте – 120 долларов, именно такие цены называют туристы.

Как отмечают а АТОР, вся активность в СМИ по поводу возобновления работы парома между Россией и Турцией проходит только в турецких СМИ. Там уже вышло несколько статей в поддержку первого рейса, в то время как с российского стороны публичных комментариев пока не было.

Неизвестны и цены на билеты из России.

При этом недавний тестовый рейс парома состоялся без согласования с портом Сочи и вызвал скандал, а губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал запуск линии между двумя государствами небезопасным, преждевременным и не соответствующим уровню готовности инфраструктуры.

Одной из причин своего нежелания возобновить морское сообщение власти Сочи назвали невозможность полноценной проверки всех автомобилей, которые прибывают на территорию России.

Поэтому первый рейс пройдет без них.

Решится ли вопрос с грузовыми перевозками, покажет время. Со своей стороны представители бизнеса в Турции сделали все необходимое для запуска этой паромной линии, старт которой откладывался более 10 раз, вложив в обновление судна более 3 млн долларов.

/TOURBUS.RU

Фото: Turkey Today