05 ноября
Делегация турбизнеса Кубы проехала от Волгограда до Ставрополя
Традиционное ежегодное осеннее кубинское роуд-шоу соединило четыре города на Юге России
Двенадцатое по счёту роуд-шоу Cuba Unica, стартовавшее в сентябре в Санкт-Петербурге, на прошлой неделе продолжилось в Волгограде, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Ставрополе.
Мероприятия во всех городах прошли с аншлагами – в общей сложности их посетило около 510 профессионалов. Самый высокий интерес к острову Свободы проявили агентства Ростовской области и Краснодарского края.
Кубинская делегация, как всегда, была очень представительной и объединила пять ведущих туроператоров и три гостиничные сети.
В нее вошли Министерство туризма Кубы, Гаванатур, Enjoy Travel, Pegas Touristik, Anex, «Квинта Тур», Melia Hotels International Cuba, Blue Diamond Hotels & Resorts, Muthu Hotels MGM.
Возглавила делегацию советник по туризму посольства Республики Куба в России Кристина Леон Изнага.
Программа Cuba Unica в каждом городе включала блок презентаций, деловое общение в рамках воркшопа. И завершалась лотереей, где разыгрывались ценные призы – проживание в пятизвездочных отелях, поездки на ретроавтомобилях, экскурсии по Гаване.
Настоящий кубинский колорит финальной части мероприятий придавала зажигательная музыка, сальса и девушки в ярких костюмах, стилизованных под знаменитое шоу Tropicana в Гаване.
В своих выступлениях на роуд-шоу Кристина Леон Изнага делилась актуальными новостями, представляла разные виды отдыха на Кубе, включающие культурный, экологический, свадебный, приключенческий, гольф-, вело- и мото-туризм, рыбалку, дайвинг, MICE: «Мы хотим, чтобы российские туристы получали яркие впечатления, которые позволят им прикоснуться к кубинской культуре и нашему народу».
«Хотя российским туристам для посещения Кубы физическая виза не требуется, важно отметить, что мы вносим изменения в правила въезда в страну. С января 2026 года оформление въезда будет происходить исключительно в цифровом формате.
До этого времени туристы смогут, как и раньше, прилетать к нам по электронной визе», - сообщила г-жа Леон Изнага.
В ходе делового общения региональные турагенты больше всего интересовались экскурсионными программами, новостями гостиничных сетей, авиаперевозкой на Кубу, увеличением частоты и географии авиарейсов.
Представители туроператора Pegas Touristik анонсировали новую полётную программу на курорт Ольгин на востоке Кубы, стартовавшую 30 октября. До этого рейсы на Ольгин выполнялись до пандемии в 2019 году.
Прямые перелёты из Москвы один раз в две недели осуществляет авиакомпания Nordwind. С начала ноября также стартовали прямые перелёты на Варадеро из Санкт-Петербурга авиакомпании Conviasa.
Несмотря на плотный график роуд-шоу для его участников была организована насыщенная экскурсионная программа во всех городах.
Она включала посещение Мамаева кургана в Волгограде, прогулки по набережной Дона в Ростове, исторической улице Красная в Краснодаре, центру Ставрополя, знакомство с местными гастрономическими специалитетами, незабываемую поездку в столицу казачества - станицу Старочеркасская.
Прошедшее роуд-шоу Кубы - двенадцатое по счету за последние шестнадцать лет, организованное давним партнером Министерства туризма Кубы – медиахолдингом «Турбизнес».
В следующем году роуд-шоу запланированы в Беларуси и в городах Поволжья.
/TOURBUS.RU
