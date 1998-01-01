Главная
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72

Новости
05 ноября
Делегация турбизнеса Кубы проехала от Волгограда до Ставрополя

Традиционное ежегодное осеннее кубинское роуд-шоу соединило четыре города на Юге России


 

Двенадцатое по счёту роуд-шоу Cuba Unica, стартовавшее в сентябре в Санкт-Петербурге, на прошлой неделе продолжилось в Волгограде, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Ставрополе.

Мероприятия во всех городах прошли с аншлагами – в общей сложности их посетило около 510 профессионалов. Самый высокий интерес к острову Свободы проявили агентства Ростовской области и Краснодарского края.

 

Кубинская делегация, как всегда, была очень представительной и объединила пять ведущих туроператоров и три гостиничные сети.

В нее вошли Министерство туризма КубыГаванатур, Enjoy Travel, Pegas Touristik, Anex, «Квинта Тур», Melia Hotels International Cuba, Blue Diamond Hotels & Resorts, Muthu Hotels MGM.

Возглавила делегацию советник по туризму посольства Республики Куба в России Кристина Леон Изнага.

 

 

Программа Cuba Unica в каждом городе включала блок презентаций, деловое общение в рамках воркшопа. И завершалась лотереей, где разыгрывались ценные призы – проживание в пятизвездочных отелях, поездки на ретроавтомобилях, экскурсии по Гаване.

Настоящий кубинский колорит финальной части мероприятий придавала зажигательная музыка, сальса и девушки в ярких костюмах, стилизованных под знаменитое шоу Tropicana в Гаване.

 

В своих выступлениях на роуд-шоу Кристина Леон Изнага делилась актуальными новостями, представляла разные виды отдыха на Кубе, включающие культурный, экологический, свадебный, приключенческий, гольф-, вело- и мото-туризм, рыбалку, дайвинг, MICE: «Мы хотим, чтобы российские туристы получали яркие впечатления, которые позволят им прикоснуться к кубинской культуре и нашему народу».

 

«Хотя российским туристам для посещения Кубы физическая виза не требуется, важно отметить, что мы вносим изменения в правила въезда в страну. С января 2026 года оформление въезда будет происходить исключительно в цифровом формате.

До этого времени туристы смогут, как и раньше, прилетать к нам по электронной визе», - сообщила г-жа Леон Изнага.

 

 

В ходе делового общения региональные турагенты больше всего интересовались экскурсионными программами, новостями гостиничных сетей, авиаперевозкой на Кубу, увеличением частоты и географии авиарейсов.

Представители туроператора Pegas Touristik анонсировали новую полётную программу на курорт Ольгин на востоке Кубы, стартовавшую 30 октября. До этого рейсы на Ольгин выполнялись до пандемии в 2019 году.

Прямые перелёты из Москвы один раз в две недели осуществляет авиакомпания Nordwind. С начала ноября также стартовали прямые перелёты на Варадеро из Санкт-Петербурга авиакомпании Conviasa.

 

Несмотря на плотный график роуд-шоу для его участников была организована насыщенная экскурсионная программа во всех городах.

Она включала посещение Мамаева кургана в Волгограде, прогулки по набережной Дона в Ростове, исторической улице Красная в Краснодаре, центру Ставрополя, знакомство с местными гастрономическими специалитетами, незабываемую поездку в столицу казачества - станицу Старочеркасская.

 

Прошедшее роуд-шоу Кубы - двенадцатое по счету за последние шестнадцать лет, организованное давним партнером Министерства туризма Кубы – медиахолдингом «Турбизнес».

В следующем году роуд-шоу запланированы в Беларуси и в городах Поволжья.

/TOURBUS.RU

 


