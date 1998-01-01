|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
05 ноября
Туроператоры: Вьетнам бьет рекорды новогодних продаж
Наибольшим спросом пользуется остров Фукуок, менее востребованы курорты Фантьет и Нячанг
Вьетнам у многих туроператоров вышел в лидеры продаж на новогодние праздники. Наибольшим спросом пользуется остров Фукуок, где зимой наступает высокий сезон, менее востребованы курорты Фантьет и Нячанг.
До 70-80% номеров в отелях уже распродано, цены стартуют от 300 тыс. рублей на двоих, - сообщает сегодня прсс-служба РСТ.
Генеральный директор компании Space Travel Артур Мурадян рассказал, что заявки на новогодние даты стали активно поступать уже с июля. Сейчас Вьетнам занимает второе место среди стран Юго-Восточной Азии после Таиланда.
«Год назад Вьетнам был третьим, но за счет расширения объемов перевозки к ноябрю поднялся до второго и твердо удерживает позиции. Уже распродано примерно 70-80% номеров в отелях, по популярным объектам приходят отказы. П
Принимающие компании сообщают, что квоты на зимние праздники закрыты, но еще удается находить номера по динамическим ценам. В праздники чаще всего запрашивают туры на 10-11 ночей», – сказал он.
По словам Мурадяна, преимущественно бронируют отели острова Фукуок, потом Фантьет (Муйне) и в последнюю очередь – Нячанг.
«По сравнении с прошлым годом цены в отелях выросли на 20%. А если сравнивать лето и зиму на Фукуоке, то при одинаковых условиях за неделю в отеле 4-5* с завтраками разница составит 45-65%. Это обусловлена не только новогодним периодом, но и тем, что высокий сезон на Фукуоке как раз наступает зимой и цены резко поднимаются.
В то же время размещение обходится недорого – отель 3* с завтраками на Фукуоке с заездом с 26 декабря можно найти от $210 с человека в двухместном номере без перелета», – уточнил эксперт.
Как правило, летают туристы прямыми рейсами «Аэрофлота» и «ИрАэро», на втором месте по популярности для Москвы и Санкт-Петербурга – стыковки через Китай (Чэнду, Гуанчжоу).
На новогодний период билеты до Фукуока из Москвы можно найти за 93 тыс. рублей с двумя стыковками. До Хошимина из Москвы есть варианты от 70 тыс. с одной стыковкой, непосредственно на даты Нового года – от 102 тыс.
Как рассказал руководитель PR-отдела компании ITM group Андрей Подколзин, Вьетнам лучше всего продавался на прошлые новогодние каникулы и сохраняет первое место по объему продаж сейчас.
«На зимние праздники фиксируем большой спрос на все туры во Вьетнам: интерес к направлению настолько серьезный, что мы закрыли свою блочную новогоднюю программу еще летом и запросили на период каникул дополнительные блоки мест. Рост спроса на новогодний Вьетнам, по нашим оценкам, составляет около 30-40% к показателям прошлого года. Очевидно, какой-то объем Вьетнам заберет у Таиланда и станет одним из лидеров продаж у большинства туроператоров. В целом по году наши объемы по Вьетнаму выросли на 50%», – отметил он.
Эксперт добавил, что в настоящее время найти места в популярных отелях уже трудно, прежде всего это касается острова Фукуок.
В Нячанге и Фантьете на высокий сезон еще можно найти места, особенно в сегменте качественных отелей 4-5* – гостиничная база на этих курортах не такая ограниченная, как на острове, места подтверждают проще, чем на Фукуоке, многие отели дают блоки мест.
В компании Anex сообщили, что Вьетнам занимает лидирующую позицию по спросу на новогодние праздники, доля направления составляет более 30% от общего числа бронирований. По словам руководителя отдела по связям с общественностью Виктории Худаевой, это обусловлено открытием долгожданной чартерной программы в Нячанг и Фукуок из 17 российских городов.
«В этом году туры на новогодние праздники начали раскупать еще в июне, и уже сейчас отели присылают «стопы» на некоторые категории номеров. Средний чек подрос, так как туристы после открытия чартерной программы стали выбирать более дорогое размещение и более продолжительные туры – на 10-12 дней.
Стоимость тура из Москвы во Вьетнам на Новый год стартует от 350 тыс. рублей на двоих, включая перелет», – пояснила она.
Почти 260 тыс. российских туристов посетили Вьетнам с января по июль, это в 2,4 раза больше, чем за тот же период годом ранее, - добавили в пресс-службе РСТ.
/TOURBUS.RU
Фото: es.123rf.com/imagenes
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2025 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72