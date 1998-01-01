Туроператоры: Вьетнам бьет рекорды новогодних продаж

Наибольшим спросом пользуется остров Фукуок, менее востребованы курорты Фантьет и Нячанг

Вьетнам у многих туроператоров вышел в лидеры продаж на новогодние праздники. Наибольшим спросом пользуется остров Фукуок, где зимой наступает высокий сезон, менее востребованы курорты Фантьет и Нячанг.

До 70-80% номеров в отелях уже распродано, цены стартуют от 300 тыс. рублей на двоих, - сообщает сегодня прсс-служба РСТ.

Генеральный директор компании Space Travel Артур Мурадян рассказал, что заявки на новогодние даты стали активно поступать уже с июля. Сейчас Вьетнам занимает второе место среди стран Юго-Восточной Азии после Таиланда.

«Год назад Вьетнам был третьим, но за счет расширения объемов перевозки к ноябрю поднялся до второго и твердо удерживает позиции. Уже распродано примерно 70-80% номеров в отелях, по популярным объектам приходят отказы. П

Принимающие компании сообщают, что квоты на зимние праздники закрыты, но еще удается находить номера по динамическим ценам. В праздники чаще всего запрашивают туры на 10-11 ночей», – сказал он.

По словам Мурадяна, преимущественно бронируют отели острова Фукуок, потом Фантьет (Муйне) и в последнюю очередь – Нячанг.

«По сравнении с прошлым годом цены в отелях выросли на 20%. А если сравнивать лето и зиму на Фукуоке, то при одинаковых условиях за неделю в отеле 4-5* с завтраками разница составит 45-65%. Это обусловлена не только новогодним периодом, но и тем, что высокий сезон на Фукуоке как раз наступает зимой и цены резко поднимаются.

В то же время размещение обходится недорого – отель 3* с завтраками на Фукуоке с заездом с 26 декабря можно найти от $210 с человека в двухместном номере без перелета», – уточнил эксперт.

Как правило, летают туристы прямыми рейсами «Аэрофлота» и «ИрАэро», на втором месте по популярности для Москвы и Санкт-Петербурга – стыковки через Китай (Чэнду, Гуанчжоу).

На новогодний период билеты до Фукуока из Москвы можно найти за 93 тыс. рублей с двумя стыковками. До Хошимина из Москвы есть варианты от 70 тыс. с одной стыковкой, непосредственно на даты Нового года – от 102 тыс.

Как рассказал руководитель PR-отдела компании ITM group Андрей Подколзин, Вьетнам лучше всего продавался на прошлые новогодние каникулы и сохраняет первое место по объему продаж сейчас.

«На зимние праздники фиксируем большой спрос на все туры во Вьетнам: интерес к направлению настолько серьезный, что мы закрыли свою блочную новогоднюю программу еще летом и запросили на период каникул дополнительные блоки мест. Рост спроса на новогодний Вьетнам, по нашим оценкам, составляет около 30-40% к показателям прошлого года. Очевидно, какой-то объем Вьетнам заберет у Таиланда и станет одним из лидеров продаж у большинства туроператоров. В целом по году наши объемы по Вьетнаму выросли на 50%», – отметил он.

Эксперт добавил, что в настоящее время найти места в популярных отелях уже трудно, прежде всего это касается острова Фукуок.

В Нячанге и Фантьете на высокий сезон еще можно найти места, особенно в сегменте качественных отелей 4-5* – гостиничная база на этих курортах не такая ограниченная, как на острове, места подтверждают проще, чем на Фукуоке, многие отели дают блоки мест.

В компании Anex сообщили, что Вьетнам занимает лидирующую позицию по спросу на новогодние праздники, доля направления составляет более 30% от общего числа бронирований. По словам руководителя отдела по связям с общественностью Виктории Худаевой, это обусловлено открытием долгожданной чартерной программы в Нячанг и Фукуок из 17 российских городов.

«В этом году туры на новогодние праздники начали раскупать еще в июне, и уже сейчас отели присылают «стопы» на некоторые категории номеров. Средний чек подрос, так как туристы после открытия чартерной программы стали выбирать более дорогое размещение и более продолжительные туры – на 10-12 дней.

Стоимость тура из Москвы во Вьетнам на Новый год стартует от 350 тыс. рублей на двоих, включая перелет», – пояснила она.

Почти 260 тыс. российских туристов посетили Вьетнам с января по июль, это в 2,4 раза больше, чем за тот же период годом ранее, - добавили в пресс-службе РСТ.

/TOURBUS.RU

Фото: es.123rf.com/imagenes