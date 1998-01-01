Новости Туроператоры: Случаев заражения россиян лихорадкой Денге на Мальдивах не зафиксировано Ранее в СМИ появилась информация о якобы массовом заражении российских туристов лихорадкой денге на островах Укулас и Тинаду

В Российском союзе туриндустрии не подтвердили информацию о случаях заражения лихорадкой денге российских туристов на Мальдивах.

"Никаких обращений с лихорадкой денге российские страховые компании не фиксировали. Случаи заболеваний единичны и статистически незначимы - ежегодно фиксируется лишь несколько сообщений. Значительных всплесков инфекции также не наблюдается, ситуация стабильна. В отелях ведется обработка от комаров на постоянной основе", - сообшил руководитель комитета РСТ по страхованию Кирилл Сгибнев, слова которого приводит пресс-служба объединения.



Он добавил, что случаи заболевания фиксируются, как правило, у самостоятельных путешественников или тех, кто самостоятельно организует экскурсии на месте или путешествия по островам.



"Наши туристы преимущественно отдыхают на закрытых курортах, где ежедневная двукратная обработка территории защищает от насекомых.

Масштабных проблем с укусами комаров и заболеванием лихорадкой Денге среди наших гостей зафиксировано не было. Единичные случаи возможны лишь на некоторых малопосещаемых островных территориях, таких как Укулас и Тинаду, это острова локальные, там живут местные жители. На этих островах есть отели и гестхаусы. Но россияне больше предпочитают отдых в резортах", - сообщила генеральный директор туроператора Satmarket Ирина Сетун.



Ранее в СМИ появилась информация о якобы массовом заражении российских туристов лихорадкой денге на Мальдивах. По данным пострадавших, центрами распространения инфекции являются острова Укулас и Тинаду.



Напомним, что дихорадка денге — острое вирусное заболевание. Протекает с лихорадкой, интоксикацией, миалгией, артралгией, сыпью и увеличением лимфатических узлов. Восстановление обычно занимает от двух до семи дней. В небольшом количестве случаев заболевание перерастает в тяжелую лихорадку денге, приводящая к кровотечению, По подсчетам аналитической службы АТОР, за 9 месяцев 2025 года на Мальдивах зафиксировали 198 617 прибытий из России. Это на 23% больше, чем за тот же период 2024 года (162 289). «В августе прошлого года на мальдивское направление вышла бюджетная авиакомпания Air Arabia и этим летом они дали беспрецедентно низкие цены на авиабилеты до Мале — 600 $ в обе стороны. Их поддержала и Gulf Air, с которой можно было слетать за 630-650 $ туда и обратно, - сообщили нам ранее в компании «Русский Экспресс». «Авиакомпания Air Arabia создала тренд: мы увидели, что и в высокий сезон на ней полетели те туристы, которые обычно не выбирают это направление. И вполне вероятно, что часть клиентов, которые в этом году впервые оказались на островах, еще вернутся. В итоге мы зафиксировали рост продаж летом в 1,5 раза», - прокомментировала рост спроса на направлении руководитель группы стран по экзотике Департамента продаж компании Светлана Давидюк. /TOURBUS.RU

