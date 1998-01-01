|
05 ноября
Туроператоры: Случаев заражения россиян лихорадкой Денге на Мальдивах не зафиксировано
Ранее в СМИ появилась информация о якобы массовом заражении российских туристов лихорадкой денге на островах Укулас и Тинаду
В Российском союзе туриндустрии не подтвердили информацию о случаях заражения лихорадкой денге российских туристов на Мальдивах.
Значительных всплесков инфекции также не наблюдается, ситуация стабильна. В отелях ведется обработка от комаров на постоянной основе", - сообшил руководитель комитета РСТ по страхованию Кирилл Сгибнев, слова которого приводит пресс-служба объединения.
Единичные случаи возможны лишь на некоторых малопосещаемых островных территориях, таких как Укулас и Тинаду, это острова локальные, там живут местные жители. На этих островах есть отели и гестхаусы.
Но россияне больше предпочитают отдых в резортах", - сообщила генеральный директор туроператора Satmarket Ирина Сетун.
Протекает с лихорадкой, интоксикацией, миалгией, артралгией, сыпью и увеличением лимфатических узлов. Восстановление обычно занимает от двух до семи дней.
В небольшом количестве случаев заболевание перерастает в тяжелую лихорадку денге, приводящая к кровотечению,
По подсчетам аналитической службы АТОР, за 9 месяцев 2025 года на Мальдивах зафиксировали 198 617 прибытий из России. Это на 23% больше, чем за тот же период 2024 года (162 289).
«В августе прошлого года на мальдивское направление вышла бюджетная авиакомпания Air Arabia и этим летом они дали беспрецедентно низкие цены на авиабилеты до Мале — 600 $ в обе стороны. Их поддержала и Gulf Air, с которой можно было слетать за 630-650 $ туда и обратно, - сообщили нам ранее в компании «Русский Экспресс».
«Авиакомпания Air Arabia создала тренд: мы увидели, что и в высокий сезон на ней полетели те туристы, которые обычно не выбирают это направление. И вполне вероятно, что часть клиентов, которые в этом году впервые оказались на островах, еще вернутся. В итоге мы зафиксировали рост продаж летом в 1,5 раза», - прокомментировала рост спроса на направлении руководитель группы стран по экзотике Департамента продаж компании Светлана Давидюк.
