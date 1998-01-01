|
05 ноября
Большой Египетский музей открылся в Гизе
Строительство уникального музея, в котором представлено более 57 тыс. артефактов древней цивилизации, продолжалось 20 лет и обошлось в $1,2 млрд.
В пригороде египетской столицы Каира Гизе 1 ноября открылся Большой Египетский музей (Grand Egyptian Museum, GEM), сообщают мировые СМИ.
В том числе представлена полная коллекция сокровищ гробницы фараона Тутанхамона, которые были обнаружены в его гробнице на Западном берегу Луксора в 1922 году британским археологом и египтологом Говардом Картером.
"С момента открытия гробницы в 1922 году на обозрение было выставлено около 1800 экспонатов из более чем 5500 находившихся в ней", — говорит д-р Тарек Тауфик, президент Международной ассоциации египтологов.
В музее лодок Хуфу можно будет увидеть один из двух барок, найденных в яме Великой пирамиды Гизы, которая служила гробницей фараону Хуфу. Судно было создано для того, чтобы перевезти фараона в загробную жизнь, примерно в 2500 году до нашей эры.
Создание Большого Египетского музея, который считается одним из самых больших в мире, заняло в общей сложности более 20 лет. Первый камень на месте будущего здания заложил в 2002 году президент страны Хосни Мубарак. Строительство началось в 2012 году. Площадь экспозиций составляет около 500 тыс. кв. метров.
Открытие музея первоначально было запланировано на 2020 год, но несколько раз откладывалось, в том числе из-за пандемии. Осенью 2024 года музея начал работу в тестовом режиме.
Новый музей должен, по замыслу властей, привлечь туристов и принести дополнительные доходы бюджету. Как ожидается, ежегодно его будут посещать до 8 млн человек.
Для сравнения, Лувр в 2024 году посетили 8,7 млн человек, Британский музей - 6,5 млн человек, музей Метрополитен в Нью-Йорке - 5,7 млн человек.
/TOURBUS.RU
Фото: Минтуризма и древностей Египта
