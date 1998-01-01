Большой Египетский музей открылся в Гизе

Строительство уникального музея, в котором представлено более 57 тыс. артефактов древней цивилизации, продолжалось 20 лет и обошлось в $1,2 млрд.

В пригороде египетской столицы Каира Гизе 1 ноября открылся Большой Египетский музей (Grand Egyptian Museum, GEM), сообщают мировые СМИ.

"Участок, расположенный примерно в 2 километрах от пирамид Гизы, занимает общую площадь 490 000 кв. метров. Стеклянный фасад Большого Египетского музея повторяет по форме пирамиды. Строительство музея началось в 2005 году, но работы были приостановлены на три года из-за политических потрясений, последовавших за восстанием 2011 года. ", - пишет издание Arab News.



Как отмечает портал, в музее представлены более 57 тысяч экспонатов, а также ряд виртуальных экспозиций.

В том числе представлена полная коллекция сокровищ гробницы фараона Тутанхамона, которые были обнаружены в его гробнице на Западном берегу Луксора в 1922 году британским археологом и египтологом Говардом Картером.

"С момента открытия гробницы в 1922 году на обозрение было выставлено около 1800 экспонатов из более чем 5500 находившихся в ней", — говорит д-р Тарек Тауфик, президент Международной ассоциации египтологов.

"У меня возникла идея выставить гробницу целиком, то есть ничего не останется в хранилищах, ничего не останется в других музеях, и вы сможете получить полное представление о том, что обнаружил Говард Картер более 100 лет назад", — добавил д-р Тарек Тауфик.

В музее лодок Хуфу можно будет увидеть один из двух барок, найденных в яме Великой пирамиды Гизы, которая служила гробницей фараону Хуфу. Судно было создано для того, чтобы перевезти фараона в загробную жизнь, примерно в 2500 году до нашей эры.

Создание Большого Египетского музея, который считается одним из самых больших в мире, заняло в общей сложности более 20 лет. Первый камень на месте будущего здания заложил в 2002 году президент страны Хосни Мубарак. Строительство началось в 2012 году. Площадь экспозиций составляет около 500 тыс. кв. метров.

Открытие музея первоначально было запланировано на 2020 год, но несколько раз откладывалось, в том числе из-за пандемии. Осенью 2024 года музея начал работу в тестовом режиме.

Мегапроект обошелся примерно в 1,2 млрд долларов, большая часть этой суммы была профинансирована за счет кредитов Японского агентства международного сотрудничества (JICA).

Новый музей должен, по замыслу властей, привлечь туристов и принести дополнительные доходы бюджету. Как ожидается, ежегодно его будут посещать до 8 млн человек.

Для сравнения, Лувр в 2024 году посетили 8,7 млн человек, Британский музей - 6,5 млн человек, музей Метрополитен в Нью-Йорке - 5,7 млн человек.



К западу от Каира, примерно в 40 минутах от музея, открыли международный аэропорт Сфинкс. Также были построены новые скоростные дороги, неподалеку строится новая станция метро.



Как сообщают СМИ, билет в новый музей для взрослого египтянина стоит 200 египетских фунтов (около 4 долларов). Это намного меньше, чем 1200 фунтов (25 долларов), которые платят иностранные посетители, но все равно слишком дорого для многих местных жителей, - отмечают журналисты.

/TOURBUS.RU

Фото: Минтуризма и древностей Египта



