CMWP: Столичным гостиницам не хватает платежеспособного спроса

Консалтинговая компания Commonwealth Partnership изучила динамику загрузки московских отелей в июле-сентябре

Динамика загрузки московских отелей в июле-сентябре 2025 года указывает, что полного восстановления спроса так и не произошло. Столичным гостиницам сильно не хватило платежеспособного спроса – ни со стороны туристов, прежде всего иностранных, ни со стороны бизнес-клиентов, - сообщает сегодня пресс-служба РСТ.

Среди самых заметных факторов, оказавших влияние на объемы и динамику спроса на московском гостиничном рынке в третьем квартале 2025 года – несбывшиеся надежды на быстрое урегулирование политических вопросов с США и другими странами Запада, продолжение политики «контролируемого охлаждения экономики» ЦБ России, укрепление рубля, внешнеполитические события на Ближнем Востоке, периодические сбои в графиках работы аэропортов страны из-за атак беспилотников, а также активный рост тарифов на размещение в течение предыдущих двух лет.

Все это сильно усложнило работу отелей, особенно на фоне показателей «ударного» 2024 года. Такие выводы содержатся в отчете консалтинговой компании Commonwealth Partnership (CMWP).

Эксперты компании отмечают слабое начало летнего сезона – в июне стояла не по-летнему холодная погода, из-за военных действий между Израилем и Ираном сократился въездной турпоток из стран Ближнего Востока, произошла также частичная переориентация турпотока из ОАЭ на Сочи в обход Москвы.

Причем этот спад не компенсировался позже традиционным для столицы высоким спросом в июле и августе. Результаты сентября также оказались слабее обычных для начала осеннего бизнес-сезона.

В целом работа московских отелей в третьем квартале показала, что для «рывка» рынку сильно не хватило объемов платежеспособного спроса – ни со стороны туристов, прежде всего иностранных, ни со стороны бизнес-клиентов.

Результаты девяти месяцев года для рынка качественных отелей зафиксировали 5-процентное увеличение средней цены на номер – до 12 319 рублей при номинальном – всего на 0,9 п.п., но снижении уровня загрузки.

За третий квартал объем предложения в сегменте качественных отелей увеличился за счет открытия в августе Cosmos Selection Moscow Arbat. Следующим ожидаемым гостиничным проектом может стать Azimut Hotel Skolkovo. Сроки открытия двух последних проектов – Rossyia и ENZO – могут сместиться на 2026 год.

Объем будущего предложения на московском гостиничном рынке остается низким, с небольшим планируемым приростом номеров, ожидаемых к открытию в течение ближайших пяти лет.

Дефицит нового предложения может быть преодолен уже после 2028-2030 годов, когда будут реализованы планы правительства Москвы по включению крупномасштабных гостиничных объектов на несколько сотен номеров каждый в состав проектов комплексного развития территорий, которые сейчас на начальной стадии проработки.

В своих прогнозах по изменению предложения гостиничного рынка эксперты CMWP не учитывают загрузку кондо-отелей, где отдельные номера или апартаменты продаются частным инвесторам, хотя номинально такие объекты – разновидность гостиниц.

Однако на фоне тенденции к запрету строительства апартаментов в Москве здесь тоже вряд ли можно ждать активности девелоперов.

Динамика загрузки московских качественных гостиниц в третьем квартале указывает на то, что полного восстановления объемов спроса за летние месяцы и за сентябрь так и не произошло.

Обращают на себя внимание слабые результаты сентября, месяца традиционного роста активности бизнес-клиентов. Это свидетельствует о высокой чувствительности гостей к росту цен – на фоне торможения экономического роста в стране.

«Околонулевая» динамика загрузки московских отелей во многом спровоцирована значительным ростом цен на размещение в 2023-2024 годах – он привел к тому, что при фактическом отсутствии снижения турпотока качественные гостиницы стали проигрывать клиентов квартирам в аренду и менее дорогостоящим коллективным средствам размещения.

