Новости

Турбизнес Петербурга проехал по всей России

В этом году роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!» охватилo Центральную Россию, Приволжье, Урал и Сибирь

Серия роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!», стартовавшая в начале июня в Центральной России, в Смоленске, успешно завершилась в конце октября в сибирском Красноярске.

В этом году выездные профессиональные мероприятия Санкт-Петербурга охватили четыре больших и важных российских региона – Центральную Россию, Приволжье, Урал и Сибирь.

Участники из Северной столицы путешествовали из города в город на автобусе, оформленном в фирменном бирюзовом стиле Санкт-Петербурга, который на маршруте неизменно привлекал взгляды местных жителей и туристов.

Организаторами региональных b2b-мероприятий выступили Комитет по развитию туризма и Городское туристско-информационное бюро Санкт-Петербурга.

Делегация профессионалов Петербурга была очень представительной. Она объединила ведущих игроков туристского рынка – туроператоров, отельеров, сотрудников музеев, были представлены авиа- и судоходная компании.

В каждом из 19 городов роуд-шоу участники проводили цикл презентаций и деловые переговоры в ходе воркшопов. Спектр предложений петербургских туроператоров очень обширный: от классических экскурсионных маршрутов до знакомства с интересными локациями Новой туристской географии, различные виды поездок для школьников, новогодние туры.

Опросы посетителей, проведенные организаторами роуд-шоу в регионах, подтверждают: живое общение по-прежнему актуально и наиболее эффективно для налаживания бизнес-связей, оно не может быть полностью заменено онлайн-встречами.

Во всех регионах РФ, где прошли презентации, неизменно высокий интерес вызывали событийные, экологические, патриотические туры, круизы, а также профориентационные программы для старшеклассников.

Роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!» становилось ярким событием в каждом городе проведения. Как отмечают региональные агентства, мероприятия превратились для них в полноценные образовательные дни, посвященные одному из самых популярных туристических направлений в России.

В свою очередь, петербургские участники отмечают высокую отдачу от роуд-шоу: зачастую заявки из регионов на туры в Петербург и запросы на проживание в отелях города приходят к ним сразу по «горячим» следам.

Кампания по продвижению туристских возможностей Санкт-Петербурга реализуется в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», предполагающего к 2030 году рост внутренних поездок по стране до 140 млн.

В 2024 году Санкт-Петербург принял более 11 млн туристов. Прогнозируется, что по итогам нынешнего года турпоток вырастет на рекордные 15%.

/TOURBUS.RU

На фото:

- На красивом автобусе с символикой Петербурга участники роуд-шоу проехали несколько тысяч километров по регионам России

- Презентацию туристического потенциала Санкт-Петербурга проводит генеральный директор ГТИБ Яна МАКШИНА

- Роуд-шоу в Екатеринбурге в отеле "Хаятт"привлекло 130 агентств

- Генеральный директор компании «Музыка путешествий» Алена СЕРГЕЕВА — постоянный участник региональных роуд-шоу