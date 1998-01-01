|
|
01 ноября
Турбизнес Петербурга проехал по всей России
В этом году роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!» охватилo Центральную Россию, Приволжье, Урал и Сибирь
Серия роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!», стартовавшая в начале июня в Центральной России, в Смоленске, успешно завершилась в конце октября в сибирском Красноярске.
В этом году выездные профессиональные мероприятия Санкт-Петербурга охватили четыре больших и важных российских региона – Центральную Россию, Приволжье, Урал и Сибирь.
Участники из Северной столицы путешествовали из города в город на автобусе, оформленном в фирменном бирюзовом стиле Санкт-Петербурга, который на маршруте неизменно привлекал взгляды местных жителей и туристов.
Организаторами региональных b2b-мероприятий выступили Комитет по развитию туризма и Городское туристско-информационное бюро Санкт-Петербурга.
Делегация профессионалов Петербурга была очень представительной. Она объединила ведущих игроков туристского рынка – туроператоров, отельеров, сотрудников музеев, были представлены авиа- и судоходная компании.
В каждом из 19 городов роуд-шоу участники проводили цикл презентаций и деловые переговоры в ходе воркшопов. Спектр предложений петербургских туроператоров очень обширный: от классических экскурсионных маршрутов до знакомства с интересными локациями Новой туристской географии, различные виды поездок для школьников, новогодние туры.
Опросы посетителей, проведенные организаторами роуд-шоу в регионах, подтверждают: живое общение по-прежнему актуально и наиболее эффективно для налаживания бизнес-связей, оно не может быть полностью заменено онлайн-встречами.
Во всех регионах РФ, где прошли презентации, неизменно высокий интерес вызывали событийные, экологические, патриотические туры, круизы, а также профориентационные программы для старшеклассников.
Роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!» становилось ярким событием в каждом городе проведения. Как отмечают региональные агентства, мероприятия превратились для них в полноценные образовательные дни, посвященные одному из самых популярных туристических направлений в России.
В свою очередь, петербургские участники отмечают высокую отдачу от роуд-шоу: зачастую заявки из регионов на туры в Петербург и запросы на проживание в отелях города приходят к ним сразу по «горячим» следам.
Кампания по продвижению туристских возможностей Санкт-Петербурга реализуется в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», предполагающего к 2030 году рост внутренних поездок по стране до 140 млн.
В 2024 году Санкт-Петербург принял более 11 млн туристов. Прогнозируется, что по итогам нынешнего года турпоток вырастет на рекордные 15%.
/TOURBUS.RU
На фото:
- На красивом автобусе с символикой Петербурга участники роуд-шоу проехали несколько тысяч километров по регионам России
- Роуд-шоу в Екатеринбурге в отеле "Хаятт"привлекло 130 агентств
|
