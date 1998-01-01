МВД РФ предлагает прекратить вписывать детей в пятилетние загранпаспорта

Сейчас ряд стран отказывает во въезде детям, если они не имеют отдельного паспорта

По информации АТОР, МВД России подготовило изменения в законодательство, касающиеся вопросов оформления загранпаспортов для выезда несовершеннолетних граждан за границу.

Речь идет о тех случаях, когда родители не хотят оформлять на детей отдельные загранпаспорта, и данные о детях младше 14 лет вписываются в пятилетние заграничные паспорта родителей.

Т.е. речь идет о загранпаспортах старого образца, куда родители могут вписывать своих детей.

Аргументация МВД такова: ряд стран отказывает во въезде несовершеннолетним россиянам, если они не имеют своего отдельного паспорта, а вписаны в паспорт родителя.

Это приводит к срыву поездок и значительным финансовым потерям для семей, отмечают в ведомстве.

По поручению Правительства РФ МВД России совместно с заинтересованными ведомствами разработало законопроекты, которые упразднят практику внесения записей о детях в загранпаспорта родителей.

В частности, предлагается отменить подпункт 7 пункта 1 статьи 333.28 Налогового кодекса. Вносятся изменения в Федеральный закон «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ».

Таким образом, предполагается исключить возможность внесения информации о детях в загранпаспорта родителей пятилетнего срока действия.

«Данная новелла не создаст предпосылок к нарушению прав граждан и направлена исключительно на минимизацию рисков отказа в пересечении государственных границ зарубежных стран», – отмечают в ведомстве.

В МВД также напомнили, что с 20 января 2026 года выезд и въезд за пределы РФ граждане России, независимо от возраста, будут осуществлять по действительным загранпаспортам.

В соответствии с новыми правилами выезда и въезда, для детей в возрасте до 14 лет будет нужен загранпаспорт при поездках из РФ в Белоруссию, Абхазию, Южную Осетию, Казахстан и Киргизию.

Осуществлять выезд в эти страны по свидетельству о рождении, как это происходит сейчас, с указанной даты будет нельзя.

На какой стадии законотворческого процесса сейчас инициатива МВД, и с какой даты планируется перейти на схему «каждому ребенку – отдельный загранпаспорт», на данный момент неизвестно, отметили в АТОР.

Как отмечает вице-президент АТОР по международному туризму, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян, отказ от устаревшей практики вписывания детей в паспорта родителей – абсолютно правильный шаг, который минимизирует риски отказа во въезде в иностранные государства для российских детей.

«Правительство устраняет правовой пробел, который мог создавать трудности для российских семей при пересечении границ ряда зарубежных стран. Практически во всех странах пограничные службы требуют от каждого иностранного гражданина, включая новорожденных, иметь индивидуальный машиносчитываемый документ.

Отметка в паспорте родителя этому требованию не соответствовала. К тому же иногда на страницу загранпаспорта, куда вписаны дети, пограничники по ошибке ставили печати, что делало данные нечитаемыми», – поясняет Артур Мурадян.

По мнению вице-президента АТОР, с учетом последних трендов в международной практике и все большему внедрению «цифровых» границ, россиянам стоит вообще отказаться от оформления пятилетних паспортов и переходить на биометрические, которые признаются всеми странами и имеют повышенную степень защиты. И оформлять такой паспорт на каждого из детей.

«Будущее - за биометрическими документами. И их повсеместное использование – лишь вопрос времени», – резюмирует Артур Мурадян.

/TOURBUS.RU