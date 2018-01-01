|
|
01 ноября
Иордания отменит визы для россиян с 13 декабря
Граждане РФ смогут находиться на территории Иордании без виз до 30 дней
Соглашение между Россией и Иорданией о взаимной отмене визовых требований для граждан двух стран вступает в силу в следующем месяце, сообщает МИД РФ.
"13 декабря 2025 года вступает в силу Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Иорданского Хашимитского Королевства о взаимной отмене визовых требований для граждан двух стран, подписанное в Москве 20 августа 2025 года", - говорится в сообщении дипведомства.
Сейчас получить визу россияне могут в аэропорту Аммана по прибытии в страну. Обязательные требования: загранпаспорт, действующий минимум 6 месяцев, подтверждение проживания в отеле и обратные билеты или приглашение принимающей стороны.
Как отмечал ранее гендиректор компании «АPT-Тур» Дмитрий Арутюнов, «В целом Иордания – перспективное направление, там много отелей, наших туристов ждут. И цены щадящие: на минувший Новый год, например, неделя в гостинице 5* с завтраками или полупансионом стоила от 170 тыс. рублей, включая перелет.
Сравните с ценами в Красной Поляне, где только новогодняя ночь во многих отелях стоила 140-150 тысяч», – пояснил эксперт.
«На мой взгляд, Иордания - самая миролюбивая страна на Ближнем Востоке, которая умудряется поддерживать добрые отношения со всеми соседями, - считает также Дмитрий Арутюнов. - Это вполне самодостаточное туристическое направление, которое может удивить.
Так, акцент этого года сделан на неизведанные направления и новые, порой неожиданные туры. Например, винные и гастрономические туры в Иорданию.
Йога-туры, направленные на духовное оздоровление, спортивно – приключенческие, дайвинг - туры.
В тренде - экологический туризм, развивается паломнический. Очень недооценена Иордания как MICE – направление, здесь для этого есть прекрасные возможности».
Напомним, что в апреле начал действовать безвиз между РФ и Оманом.
С 15 сентября Китай ввел безвизовый режим с Россией, который будет действовать до 14 сентября 2026 года.
28 октября наша страна подписала соглашение об отмене визовых требований с Мьянмой.
До конца года Россия планирует заключить подобное соглашение также с Бахрейном.
