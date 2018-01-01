Новости

Иордания отменит визы для россиян с 13 декабря

Граждане РФ смогут находиться на территории Иордании без виз до 30 дней

Соглашение между Россией и Иорданией о взаимной отмене визовых требований для граждан двух стран вступает в силу в следующем месяце, сообщает МИД РФ.

"13 декабря 2025 года вступает в силу Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Иорданского Хашимитского Королевства о взаимной отмене визовых требований для граждан двух стран, подписанное в Москве 20 августа 2025 года", - говорится в сообщении дипведомства.



В МИД отметили, что граждане РФ смогут въезжать и пребывать на территории Иордании без виз до 30 дней при каждом посещении при условии, что они не имеют намерения осуществлять трудовую или коммерческую деятельность, учиться или постоянно проживать на территории страны.

"При этом суммарный срок пребывания не должен превышать 90 дней в течение календарного года", - добавили в министерстве.

Аналогичные права при посещении РФ предоставляются и гражданам Иордан



Сейчас получить визу россияне могут в аэропорту Аммана по прибытии в страну. Обязательные требования: загранпаспорт, действующий минимум 6 месяцев, подтверждение проживания в отеле и обратные билеты или приглашение принимающей стороны.





Как отмечал ранее гендиректор компании «АPT-Тур» Дмитрий Арутюнов, «В целом Иордания – перспективное направление, там много отелей, наших туристов ждут. И цены щадящие: на минувший Новый год, например, неделя в гостинице 5* с завтраками или полупансионом стоила от 170 тыс. рублей, включая перелет.

Сравните с ценами в Красной Поляне, где только новогодняя ночь во многих отелях стоила 140-150 тысяч», – пояснил эксперт.

«На мой взгляд, Иордания - самая миролюбивая страна на Ближнем Востоке, которая умудряется поддерживать добрые отношения со всеми соседями, - считает также Дмитрий Арутюнов. - Это вполне самодостаточное туристическое направление, которое может удивить.

Так, акцент этого года сделан на неизведанные направления и новые, порой неожиданные туры. Например, винные и гастрономические туры в Иорданию.

Йога-туры, направленные на духовное оздоровление, спортивно – приключенческие, дайвинг - туры.

В тренде - экологический туризм, развивается паломнический. Очень недооценена Иордания как MICE – направление, здесь для этого есть прекрасные возможности».

Напомним, что в апреле начал действовать безвиз между РФ и Оманом.

С 15 сентября Китай ввел безвизовый режим с Россией, который будет действовать до 14 сентября 2026 года.

28 октября наша страна подписала соглашение об отмене визовых требований с Мьянмой.

До конца года Россия планирует заключить подобное соглашение также с Бахрейном.

/TOURBUS.RU