|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
31 октября
Шри-Ланка cнова меняет правила въезда туристов
Страна отменила обязательное оформление электронного разрешения для посещения страны, введенное лишь две недели назад
Власти Шри-Ланки вновь изменили правила въезда в страну для иностранных граждан, теперь им не нужно оформлять электронное разрешение (ETA) для пересечения границы, сообщает департамент иммиграции республики.
Ранее было анонсировано, что с 15 октября российским туристам вместо получения визы по прилете нужно было оформлять ETA.
По официальным данным ланкийской статистики, на остров за 9 месяцев 2025 года прибыли 122 144 россиянина, что на 4% меньше, чем год назад (127 232).
По итогам января – сентября Россия опустилась на третью строчку ключевых въездных рынков Шри-Ланки.
По мнению экспертов АТОР, значимый рост турпотока из РФ наблюдается только в «чартерные» месяцы, больше всего в январе. Февраль, несмотря на чартеры, дал небольшой минус, март – небольшой плюс, апрель – падение на 10%.
С мая (когда на Шри-Ланку из России летают уже стыковочные рейсы) турпоток резко падает в абсолютных цифрах и в динамике уже виден чистый минус – в разные месяцы 2025 года мы видим спад от -14 до -45%.
«По опыту можно сказать, что Шри-Ланка в целом наиболее подвержена сезонным колебаниям, причем это актуально именно для российского рынка. Для примера, европейские страны, такие как Великобритания или Германия, хоть и показывают летом снижение турпотока, но не в таких драматических масштабах.
Россия по итогам первого полугодия по объему турпотока на Шри-Ланку уступает только Индии.
Однако если взять отдельно июль или сентябрь, то нашей страны не будет даже в ТОП-10», – отмечает вице-президент АТОР по международному туризму, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.
Всего за первое полугодие 2025 года страну посетили около 1,16 млн туристов со всего мира. К концу 2025 года власти рассчитывают довести иностранный турпоток до 3 млн человек.
По словам туроператоров, Шри-Ланка входит в перечень популярных направлений у российских туристов на новогодние праздники
/TOURBUS.RU
Фото: ТВ/ M.Shugaev
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2025 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72