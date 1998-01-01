Новости Шри-Ланка cнова меняет правила въезда туристов Страна отменила обязательное оформление электронного разрешения для посещения страны, введенное лишь две недели назад

Власти Шри-Ланки вновь изменили правила въезда в страну для иностранных граждан, теперь им не нужно оформлять электронное разрешение (ETA) для пересечения границы, сообщает департамент иммиграции республики. Ранее было анонсировано, что с 15 октября российским туристам вместо получения визы по прилете нужно было оформлять ETA.



"Заявление о необходимости получения электронного разрешения на поездку (ETA) для всех посетителей Шри-Ланки с краткосрочным пребыванием (туристических и деловых поездок) с 15 октября 2025 года, настоящим отменяется до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении.

Как уточнили в департаменте, все услуги ETA и процедуры получения виз будут действовать так же, как и до 15 октября – это онлайн или в аэропорту по прилете. По официальным данным ланкийской статистики, на остров за 9 месяцев 2025 года прибыли 122 144 россиянина, что на 4% меньше, чем год назад (127 232). По итогам января – сентября Россия опустилась на третью строчку ключевых въездных рынков Шри-Ланки. По мнению экспертов АТОР, значимый рост турпотока из РФ наблюдается только в «чартерные» месяцы, больше всего в январе. Февраль, несмотря на чартеры, дал небольшой минус, март – небольшой плюс, апрель – падение на 10%. С мая (когда на Шри-Ланку из России летают уже стыковочные рейсы) турпоток резко падает в абсолютных цифрах и в динамике уже виден чистый минус – в разные месяцы 2025 года мы видим спад от -14 до -45%. «По опыту можно сказать, что Шри-Ланка в целом наиболее подвержена сезонным колебаниям, причем это актуально именно для российского рынка. Для примера, европейские страны, такие как Великобритания или Германия, хоть и показывают летом снижение турпотока, но не в таких драматических масштабах. Россия по итогам первого полугодия по объему турпотока на Шри-Ланку уступает только Индии. Однако если взять отдельно июль или сентябрь, то нашей страны не будет даже в ТОП-10», – отмечает вице-президент АТОР по международному туризму, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян. Всего за первое полугодие 2025 года страну посетили около 1,16 млн туристов со всего мира. К концу 2025 года власти рассчитывают довести иностранный турпоток до 3 млн человек. По словам туроператоров, Шри-Ланка входит в перечень популярных направлений у российских туристов на новогодние праздники /TOURBUS.RU Фото: ТВ/ M.Shugaev



Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 По тексту:



Подписка