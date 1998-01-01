Новости

СМИ: В Танзании — серьезные беспорядки, отключен интернет, аэропорт работает с перебоями

На данный момент в африканской стране, прежде всего на Занзибаре, могут находиться около 500 туристов из России

В Танзании после президентских выборов, состоявшихся 29 октября 2025 года, сложилась напряженная обстановка. В ответ на протесты, вызванные исключением из гонки главных оппозиционных кандидатов, власти ввели комендантский час и применили меры по обеспечению безопасности, сообщает Al Jazeera, которую сегодня цитирует пресс-служба АТОР.

В крупных городах, включая Дар-эс-Салам, Арушу и Мванзу, для подавления беспорядков полиция использовала слезоточивый газ и огнестрельное оружие.

По данным Financial Times, есть погибшие, однако точное число жертв подтвердить сложно.

В стране действует масштабное отключение интернета, что затрудняет доступ к информации и связь, добавляет France24. Также перекрыты ключевые дороги, включая главную трассу к международному аэропорту Джулиуса Ньерере в Дар-эс-Саламе.

Сообщалось о временной оккупации здания аэропорта протестующими, что привело к перебоям в его работе, сайт аэропорта фактически не работает.

Ночью с 30 на 31 октября 2025 года протесты и столкновения продолжались, несмотря на комендантский час. По словам зарубежных СМИ, власти сохраняют молчание, а местные медиа не освещают беспорядки.

Как сообщает АТОР, на данный момент в стране может находиться около 500 туристов из России.

В основном они отдыхают на Занзибаре, где беспорядков нет и обстановка остается спокойной.

«На Занзибаре сейчас все спокойно, никаких жалоб от туристов не поступало», – рассказали в Space Travel.

Но и столицу государства обходят стороной не все. Опираясь на статистику Управления статистики Занзибара, за сентябрь 2025 года на острове отдохнули 1 252 туриста из России. Из них 779 человек прибыли прямыми международными рейсами, а 473 – внутренними из материковой части Танзании.

То есть около трети туристов бывают в Дар-эс-Саламе или в других крупных городах страны.

У «Русского Экспресса» туристы сейчас есть и на острове, и на материке.

«Несколько клиентов вылетают сегодня. Но жалоб от гостей не поступало. В компании внимательно следят за ситуацией и находятся на связи с клиентами», – поделились представители туроператора.

Но принимающий партнер «Русского Экспресса» в Танзании проинформировал о сохранении нестабильности интернет-соединения в стране.

Многие отели не могут получать бронирования и отправлять подтверждения. Для туристов это значит, что их заявки на туры будут рассматриваться более длительное время.

В ITM group говорят, что сафари-туры, ради которых туристы приезжают на материк, проходят на удалении от столицы.

«Как правило, сафари-туры проходят про маршруту Маньяра – Серенгети – Нгоронгоро с опциональным отдыхом на Занзибаре и не затрагивают Дар-Эс-Салам. Поэтому беспорядки на восточном побережье никак не влияют на отдых туристов в национальных парках и на острове», – уточнили в компании.

Но, по предположению экспертов, перебои в работе международного аэропорта все же могут повлиять на маршруты экскурсионных туров, если в обслуживании рейсов произойдут значительные изменения или ситуация с безопасностью ухудшится.

Туристам рекомендуется избегать массовых скоплений людей, следить за обновлениями от авиаперевозчиков, а также учитывать, что из-за отключений интернета могут возникнуть трудности с использованием онлайн-карт, переводчиков и других цифровых сервисов.

Полагаться следует на информацию от посольств своих стран и международных новостных агентств, - отмечают эксперты АТОР.

/TOURBUS.RU