Последствия урагана изменили планы туристов, направлявшихся в Ольгин

Первый рейс из Москвы, направлявший на кубинский курорт Ольгин, приземлился в Варадеро, где туристы и будут отдыхать

Кубинский курорт Ольгин пострадал от урагана «Мелисса», - сообщает сегодня пресс-служба АТОР.

Первый рейс авиакомпании Nordwind N4 557 из Москвы на кубинский курорт Ольгин не долетел до места назначения и сел Варадеро. На борту 433 человека – клиенты туроператора PEGAS Touristik. Последствия урагана «Мелисса» сейчас не позволяют курорту Ольгин принимать рейсы и обеспечить отдыхающим должный уровень комфорта.

«Завалены пляжи, много поваленных деревьев, некоторые объекты инфраструктуры смыло», – описывают ситуацию представители турбизнеса.

Что касается пассажиров первого рейса в Ольгин, по словам генерального директора туроператора Pegas Touristik Анны Подгорной, их в Варадеро разместят в гостиницах соответствующего уровня на весь период отпуска.

«Несмотря на форс-мажорные обстоятельства, туроператор не стал отменять рейс, чтобы российские туристы не лишились отпуска в период ноябрьских праздников в высокий туристический сезон и берет на себя дополнительную финансовую нагрузку, обеспечивая размещение гостей в отелях более высокого ценового сегмента», – объяснила собеседница.

Судьба следующих рейсов пока под вопросом – решение об организации отдыха туристов будет приниматься по факту восстановления инфраструктуры, объяснила г-жа Подгорная. Туроператор, со своей стороны, предпринимает все усилия для организации качественного и безопасного отдыха своих клиентов.

Советник по туризму посольства Кубы в РФ Кристина Леон Изнага рассказала , что туристы смогут отдыхать на курорте Ольгин уже через пять дней.

Аэропорт уже работает, после прохода урагана Мелисса через восточную часть Кубы власти острова начали процесс оценки ущерба и переход к этапу восстановления.

«Начаты работы по восстановлению инфраструктуры с учетом заблокированных дорог, повреждений электрических и телефонных линий и других факторов, для чего имеются необходимые ресурсы. Инфраструктура гостиничного сектора существенно не пострадала», – объяснила руководитель турофиса Кубы.

Другие курорты острова не пострадали. В Варадеро и на Кайо Коко туристы могут отдыхать спокойно, - отметили в АТОР.

/TOURBUS.RU

Фото предоставлено Минтуризма Кубы