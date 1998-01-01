|
31 октября
KEYRUSSIA Molecula — более 50 экспонентов и 1100 деловых встреч
13-й международный воркшоп для организаторов корпоративных мероприятий, ивент-профессионалов и консьерж-специалистов с успехом прошел в столице
27 октября в современной гостинчном комплексе «Звезды Арбата Отель и Апартаменты» 5* состоялся 13-й международный воркшоп KEYRUSSIA MOLECULA для организаторов корпоративных мероприятий, авторских индивидуальных поездок, ивент- профессионалов и консьерж- специалистов.
Количество посетителей воркшопа вновь впечатляет, равно как и география участников-экспонентов:
- более 50 экспонентов: Россия (Москва, Подмосковье, Камчатка, Алтай, Кольский полуостров, Дагестан, Осетия, Чечня, Ингушетия, Татарстан, Ставропольский край, Центральный регион России);
- все самые популярные страны Персидского залива (Оман, Катар, ОАЭ, Байхрейн, Саудовская Аравия),
- страны СНГ (Узбекистан, Азербайджан, Грузия, Беларусь),
- Азия (Таиланд, Индия, Шри-Ланка, Япония),
- Южная и Восточная Африка, включая Маврикий.
Общее количество участников составило более 300 человек.
Прошло 1100+ встреч: Встречи для подтвержденных посетителей проходили, как заранее запланированные в приложении Event Rocks, так и в режиме "свободного стола".
🎁Участники-экспоненты не переставали радовать посетителей необычными и креативными призами во время вечерней части воркшопа: от сертификатов на путешествие по своим направлениям до уникальных местных подарков.
🤝 Организаторы очень благодарны всем участникам мероприятия за проявленный интерес, активность и поддержку!
💖Особая признательность - партнёрам мероприятия:
🌸Генеральный Партнер-отель —"Звезды Арбата" Отель и Апартаменты 5*;
🌸Генеральный DMC- партнер - KEYRUSSIA
🌸Генеральный медиа-партнер - медиахолдинг "Турбизнес"
🌸Постоянный ивент-партнер - ШАРМОЛ
🌸Партнер IT-приложения - Event Rocks
🌸Постоянный партнёр - АНО "Проектный офис по развитию индустрии организации мероприятий"
🌸DMC - партнер Грузия - Element DMC
🌸DMC- партнер Азербайджан - AzArt DMC
Следующий, 14-й международный воркшоп KEYRUSSIA MOLECULA состоится 6 АПРЕЛЯ 2026 г. в этом же прекрасном отеле «ЗВЕЗДЫ АРБАТА»
