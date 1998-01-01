|
31 октября
Cтатистика: Турпоток во Вьетнам в этом году вырос втрое
Всего в этом году страну могут посетить рекордные 650 тысяч российских туристов
Россия вошла в первую десятку стран по турпотоку во Вьетнам, в январе-сентябре страну посетили почти втрое больше российских туристов, чем за аналогичный период прошлого года, сообщают «Интерфакс» и Ассоциация туроператоров России.
"За 9 месяцев 2025 года (с января по сентябрь) Вьетнам посетили 15 435 556 иностранцев, на 19,5% больше, чем в этот же период год назад. Российский турпоток внес в этот прирост значительный вклад.
Так, если в январе-сентябре 2024 года Вьетнам зафиксировал 159 382 визита граждан России, то в январе-сентябре 2025-го – уже 435 161 визит, т.е. на 173% (или в 2,73 раза) больше", - рассказали в ассоциации со ссылкой на данные Управления по туризму Вьетнама.
К Нячангу (17 городов вылета в России) добавится остров Фукуок (7 городов вылета), всего же 18 городов РФ будут иметь прямую перевозку во Вьетнам.
Это означает, что в октябре-декабре страна может получить еще как минимум 200 тысяч российских туристов за три месяца. Это означает, что есть не призрачные шансы на то, что Вьетнам может побить доковидный рекорд (646 524 российских туриста в 2019 году).
Уже сейчас показатели трех кварталов 2025 года (435 161 визит из РФ во Вьетнам) только на 9% отстают от цифр января-сентября 2019 года (тогда во Вьетнам прилетели 478 168 российских туристов)».
«Если расчеты верны и октябрь-декабрь принесут около 200 тыс. визитов россиян во Вьетнам, к допандемйному рекорду страна вплотную приблизится. Если больше – то может его и превзойти.
В любом случае, показатель +/- 600-650 тыс. визитов российских классических туристов за год обеспечит Вьетнаму место в ТОП-5 массовых выездных рынков дальнего зарубежья, причем не обязательно пятое, если говорить именно о туристическом поток», - отмечают аналитики АТОР.
/TOURBUS.RU
|
