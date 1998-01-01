Новости Cтатистика: Турпоток во Вьетнам в этом году вырос втрое Всего в этом году страну могут посетить рекордные 650 тысяч российских туристов

Россия вошла в первую десятку стран по турпотоку во Вьетнам, в январе-сентябре страну посетили почти втрое больше российских туристов, чем за аналогичный период прошлого года, сообщают «Интерфакс» и Ассоциация туроператоров России. "За 9 месяцев 2025 года (с января по сентябрь) Вьетнам посетили 15 435 556 иностранцев, на 19,5% больше, чем в этот же период год назад. Российский турпоток внес в этот прирост значительный вклад. Так, если в январе-сентябре 2024 года Вьетнам зафиксировал 159 382 визита граждан России, то в январе-сентябре 2025-го – уже 435 161 визит, т.е. на 173% (или в 2,73 раза) больше", - рассказали в ассоциации со ссылкой на данные Управления по туризму Вьетнама.



Россия по итогам 9 месяцев 2025 года заняла 8-е место среди ключевых рынков въездного туризма. Больше всего туристов приехали во Вьетнам из Китая, Южной Кореи, Тайваня, США, Японии, Индии и Камбоджи.

Кроме того, Россия стала единственным европейским рынком в первой десятке по итогам 9 месяцев 2025 года.



Как отметили в АТОР, существенный рост турпотока из РФ стал результатом запуска прямых чартерных рейсов из многих городов России, на базе которых туроператоры развернули продажу пакетных туров.

По данным туроператоров, чартерные программы из 13 регионов РФ изменили сезонность российского турпотока в эту страну. Вместо классического сезонного спада в апреле-июле фиксируется рост турпотока, который достигает максимума летом.



Как отмечают эксперты АТОР, «Традиционно более высокая «естественная популярность» Вьетнама зимой тоже подкреплена еще более объемными и географически широкими, чем летом, чартерными программами туроператоров. К Нячангу (17 городов вылета в России) добавится остров Фукуок (7 городов вылета), всего же 18 городов РФ будут иметь прямую перевозку во Вьетнам. Это означает, что в октябре-декабре страна может получить еще как минимум 200 тысяч российских туристов за три месяца. Это означает, что есть не призрачные шансы на то, что Вьетнам может побить доковидный рекорд (646 524 российских туриста в 2019 году). Уже сейчас показатели трех кварталов 2025 года (435 161 визит из РФ во Вьетнам) только на 9% отстают от цифр января-сентября 2019 года (тогда во Вьетнам прилетели 478 168 российских туристов)». «Если расчеты верны и октябрь-декабрь принесут около 200 тыс. визитов россиян во Вьетнам, к допандемйному рекорду страна вплотную приблизится. Если больше – то может его и превзойти. В любом случае, показатель +/- 600-650 тыс. визитов российских классических туристов за год обеспечит Вьетнаму место в ТОП-5 массовых выездных рынков дальнего зарубежья, причем не обязательно пятое, если говорить именно о туристическом поток», - отмечают аналитики АТОР. /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 По тексту:



Подписка