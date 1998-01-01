Space Travel и Red Wings впервые запустили полеты в Шарм-эль-Шейх из Краснодара

Рейсы будут выполняться два раза в неделю до конца марта на лайнерах Sukhoi Superjet

В зимнем сезоне 2025/2026 года туроператор Space Travel впервые запустил блочную полетную программу из Краснодара в Шарм-эль-Шейх. Рейсы в партнерстве с авиакомпанией Red Wings стартовали вчера, и будут выполняться два раза в неделю, по средам и субботам, до конца марта, - сообщает АТОР.

Время вылетов удобное: из Краснодара рейс вылетает в 9 утра и прибывает на Южный Синай в 11:25 местного времени (+1 час к Мск). Перелет займет комфортные 3,5 часа. Обратный вылет в 12:50, прибытие в Краснодар в 17:50.

В стоимость перевозки включены багаж (20 кг) и ручная кладь (5 кг). Во время полета пассажиров ждет сэндвич.

Как сообщается, вчерашний рейс был загружен на 100%. На борту Sukhoi Superjet 100 в Египет прибыли сто пассажиров - помимо краснодарцев, этим рейсом на отдых отправились представители нескольких регионов ЮФО.

В самолете пассажиров первого рейса угощали шампанским, также каждому вручили подарки, а при сходе с трапа в Шарм-эль-Шейхе женщинам дарили розы.

Как отмечают в АТОР, Space Travel уже имеет опыт организации полетных программ на курорты Египта. Из Москвы летают рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, пользуется высоким спросом и блочная программа из Екатеринбурга на Южный Синай.

Теперь к этой географии вылетов добавился Краснодар.

«Краснодар исторически был рассчитан именно на выездной туризм, в то время как Сочи – на прием гостей. Кроме того, аэропорт «Пашковский» более удобно расположен по сравнению с Сочи в плане транспортной доступности по отношению к другим крупным населенным пунктам, где пока аэропорты не работают. Прежде всего, это Ростов-на-Дону», – прокомментировали в пресс-службе Space Travel.

Если спрос будет увеличиваться, в компании готовы рассмотреть и запуск из Краснодара рейсов в Хургаду.

/TOURBUS.RU