Культурный туризм: что посмотреть в Москве и за ее пределами в ноябрьские праздники

В праздничной культурной программе — «Ангелы» в «Третьяковке», «Мальтинские венеры» в Иркутске, и «Вызывающая красота» в Царицыно

Наш портал представляет наиболее интересные выставки в столице и за ее пределами, которые в дни ноябрьских праздников смогут посетить поклонники культурного и исторического туризма

«Ангелы» - в «Третьяковке»

Третьяковская галерея представляет уникальный ансамбль деревянной храмовой скульптуры XVIII века «Ангелы». Здесь завершилась реставрация уникальных произведений храмовой скульптуры XVIII века, предназначавшихся для богослужений.

С 21 октября памятник деревянной пластики «Ангелы» представлен для посетителей в зале постоянной экспозиции Исторического здания в Лаврушинском переулке. Подобные произведения деревянной храмовой скульптуры сохранились в ограниченном количестве.

В советское время они часто гибли вместе с убранством закрывающихся церквей. Готовые для экспонирования ангелы долгое время были разлучены: одна из скульптур находилась в коллекции Третьяковской галереи, вторая – в частном собрании.

«Сны Сибири» - в Иркутске

С ноября 2025 года по 1 марта 2026 года в Иркутском областном художественном музее имени В.П. Сукачёва пройдет масштабный выставочный проект, посвященный истории и археологии Сибири. В экспозиции будет представлено около 40 археологических артефактов, но главными экспонатами станут мальтинские венеры — древние статуэтки женщин, обнаруженные в начале ХХ века в Иркутской области.

Созданные более двадцати тысяч лет назад, эти находки пополнили мировой фонд палеолитического искусства.

Сегодня они хранятся в главных собраниях страны и впервые за много лет будут показаны на своей родине.

Проведение выставки в Иркутске - глубоко символично. Этот город — место знакового открытия для российской археологии: в 1871 году при строительстве Военного госпиталя здесь была найдена первая палеолитическая стоянка в стране. Это событие разрушило прежние научные стереотипы. В середине XIX века Сибирь воспринималась как регион, бесперспективный для археологии.

«Последний триумф Петра Великого» - в Кремле

В Музеях Московского Кремля открылась новая выставка, приуроченная к 300-летию со дня кончины первого российского императора «Последний триумф Петра Великого. Впереди вечность». Экспозиция, отражающая ключевые этапы прощания с императором и увековечения его памяти, представит более 200 экспонатов из ведущих музеев, архивов и библиотек России. Выставка рассказывает о беспрецедентной по масштабу церемонии погребения Петра I, скончавшегося 28 января 1725 года. Впервые в российской истории для ее организации была создана специальная Печальная комиссия во главе с графом Я.В. Брюсом.

Ему было поручено провести похороны «по обычаю прочих в Европе государств», что явилось продолжением преобразований придворного погребального обряда, которые некогда начал сам Петр I.

Это решение подчеркивало важность церемонии похорон, где погребение монарха было не просто траурным обрядом, а важнейшим государственным актом.

Сокровища Алхан-Калинского городища - в Историческом музее

В Государственном историческом музее пройдет презентация находок из некрополя Алхан-Калинского городища в Чеченской Республике. Аварийно-спасательные археологические раскопки на кургане № 15 объекта культурного наследия «Алхан-Калинский курганный могильник» проводились сотрудниками Центра археологических исследований Академии наук Чеченской Республики в 2025 году.

В результате исследований в южной части насыпи на глубине 9 метров, было обнаружено элитарное воинское захоронение, относящееся к раннему этапу аланской археологической культуры Северного Кавказа и датируемое IV в. н.э. Предметы, найденные во время археологических исследований, будут экспонироваться в зале № 5 постоянной экспозиции Исторического музея до 2 декабря 2025 года. Некоторые находки не имеют известных аналогов.

«Жостово. Вызывающе красиво» - в Царицыно

5 ноября в Большом дворце музея-заповедника «Царицыно» откроется выставка «Жостово. Вызывающе красиво», приуроченная к 200-летию одного из самых узнаваемых народных художественных промыслов России. В экспозиции — более трёхсот предметов, от редких объектов кустарного производства XIX века до авторских изделий, созданных уже в XXI веке.

Впервые будут показаны архивные артефакты, экспериментальные образцы и объекты из коллекций, реализованных в сотрудничестве с современными дизайнерами.

/TOURBUS.RU

Фото: Медиахолдинг "ТБ"