АТОР: «Туроператоры несут колоссальные убытки из-за периодического закрытия аэропортов»

Только за этот месяц российские аэропорты закрывались более 170 раз

Как сообщает сегодня АТОР со ссылкой на профильный телеграм-канал «Авиаторщина», российские авиакомпании несут значительные убытки из-за режима «ковер», который периодически вводится в российских аэропортах.

Каждое закрытие неба оборачивается для них миллионными расходами: на компенсации пассажирам, простой самолетов, уходы на запасные аэродромы и дополнительные расходы на топливо.

Чтобы справиться с кризисом, авиакомпании через Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратились в Минтранс с просьбой срочно собрать всех участников рынка и выработать решение, которое справедливо распределит финансовое бремя, пишет профильный телеграм-канал «Авиаторщина».

Проблема усугубляется правовой ловушкой: формально «ковер» – это форс-мажор. Но по правилам Минтранса авиакомпании все равно обязаны за свой счет обслуживать пассажиров.

И пока общественные деятели наперебой предлагают «увеличить компенсации за задержку рейсов» для пассажиров, финансовая нагрузка на бизнес только растет. В результате длительных задержек страдают все участники отрасли.

Только за октябрь 2025 года российские аэропорты закрывались более 170 раз. Около половины случаев – это закрытие аэропортов из ТОП-20 крупнейших по пассажиропотоку.

От периодических «ковров» убытки несут все участники отрасли. На примере июльского авиаколлапса эксперты посчитали, что сутки сбоя в работе крупнейших аэропортов обходятся авиакомпаниям в совокупности примерно в 5 млрд рублей. Аэропорт «Пулково» свои потери за тот же период оценил еще в 50-55 млн рублей. «Туроператоры, безусловно, также несут колоссальные убытки. Весь бизнес несет серьезные издержки. Что, конечно, не отменяет социальной ответственности участников рынка», – говорит генеральный директор туроператора Pegas Touristik Анна Подгорная. И дополнительные расходы бизнеса простираются далеко за рамки очевидных вроде необходимости пересадить пассажира на другой рейс. «Потери возникают и из-за переносов рейсов, и из-за отказов от путешествий. А также от штрафных санкций иностранных поставщиков, которые часто не принимают задержку рейса в качестве аргумента для бесплатного переноса дат отдыха», – говорит вице-президент АТОР по международному туризму, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян. Проблемы авиационной отрасли негативно влияют на спрос, хоть такой эффект всегда кратковременный. Для сравнения, неделя авиационного кризиса, связанного с закрытием воздушного пространства на Ближнем Востоке, обошлась отечественному турбизнесу в 300 млн. рублей.

Периодический хаос в российских аэропортах отпугивает b зарубежных авиаперевозчиков – то есть лишает пассажиров дополнительного выбора, а туроператоров и аэропорты – потенциальных новых партнеров.

Представитель одной из низкобюджетных ближневосточных авиакомпаний говорит, что для перевозчиков, работающих по такой модели, критически важен быстрый оборот воздушного судна в аэропорту назначения.

При этом час простоя в российском аэропорту обходится иностранным перевозчикам в 60 долларов на пассажира.

Кроме того, у самых часто используемых моделей самолетов – Airbus A320 и Boeing-737 ограничена дальность полетов. Москва и Петербург находятся на предельном расстоянии от аэропортов стран Персидского залива или, например, Северной Африки.

То есть просто долететь борт может совершенно безопасно, а вот на то, чтобы нарезать многочасовые круги в ожидании открытия аэропорта или уходить на запасной – резерв топлива у него уже ограничен.

Есть и еще одна проблема зарубежных авиакомпаний, о которой говорят представители турбизнеса – это посадка на запасном аэродроме, после которой перевозчик уже не может доставить своих пассажиров в изначальный пункт прибытия.

Просто потому что «по правилам» иностранные авиакомпании не имею права совершать рейсы между российскими городами. Поэтому компании просто отменяют рейсы.

Опосредованной помощью, которую получили туроператоры, сами участники рынка называют уменьшение взносов в фонды персональной ответственности летом 2025 года.

Однако с учетом продолжительности воздействия негативных факторов такой поддержки может оказаться уже недостаточно, - отмечают в АТОР.

/TOURBUS.RU