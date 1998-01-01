|
30 октября
МИД Черногории: Визы для Россиян пока что вводить не планируется
Россияне составляют сейчас около 20% туристов, посещающих Черногорию
Власти Черногории пока не намерены вводить визы для граждан России, процесс согласования визовой политики с ЕС продолжается, сообщает газета Dan со ссылкой на МИД страны.
"В МИД Черногории подтвердили, что страна пока не планирует вводить визы для граждан России. В министерстве заявили, что "на данном этапе решение о введении виз не принято", а любые изменения будут внедряться постепенно, в соответствии с европейскими стандартами", - пишет издание, которое сегодня цитирует «Интерфакс».
Еврокомиссия рекомендовала проводить этот процесс осторожно и с учетом экономических интересов страны, в частности, в сфере туризма и инвестиций", - пишет Dan.
В 2023 году на их долю пришлось около 23,6% от общего числа ночевок, тогда как в 2024 году эта доля составила 18,3% (155 тыс. россиян).
При этом, по его словам, Черногория будет стараться отложить это решение, чтобы не нанести ущерб туротрасли.
Но мы должны будем привести нашу визовую политику в соответствие с требованиями Евросоюза достаточно быстро", - заявил он.
