Новости МИД Черногории: Визы для Россиян пока что вводить не планируется Россияне составляют сейчас около 20% туристов, посещающих Черногорию

Власти Черногории пока не намерены вводить визы для граждан России, процесс согласования визовой политики с ЕС продолжается, сообщает газета Dan со ссылкой на МИД страны. "В МИД Черногории подтвердили, что страна пока не планирует вводить визы для граждан России. В министерстве заявили, что "на данном этапе решение о введении виз не принято", а любые изменения будут внедряться постепенно, в соответствии с европейскими стандартами", - пишет издание, которое сегодня цитирует «Интерфакс».

Как отметили в министерстве, Черногория стремится найти баланс между экономическими интересами и обязательствами при вступлении в Евросоюз, принимая каждое решение "с учетом его влияния на туристический сектор и национальную экономику".



В газете напомнили, что Черногория, как страна-кандидат на вступление в ЕС, должна адаптировать визовый режим в соответствии с требованиями объединения.

"Это значит, что в перспективе придется ввести визы не только для граждан России, но и Китая, Белоруссии, Азербайджана, Турции. Еврокомиссия рекомендовала проводить этот процесс осторожно и с учетом экономических интересов страны, в частности, в сфере туризма и инвестиций", - пишет Dan.



Между тем, по данным статистического управления страны Monstat, ранее российские туристы составляли почти четверть от общего числа иностранных гостей. В 2023 году на их долю пришлось около 23,6% от общего числа ночевок, тогда как в 2024 году эта доля составила 18,3% (155 тыс. россиян).



По данным Ассоциации туроператоров России, за 8 месяцев 2025 года в Черногории зафиксировали более 123,2 тыс. визитов россиян, это на 6,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Как мы сообщали ранее, президент Черногории Яков Милатович в интервью изданию Politico сообщил о необходимости введения виз для россиян в связи с поставленной целью вступить в Евросоюз к 2028 году. При этом, по его словам, Черногория будет стараться отложить это решение, чтобы не нанести ущерб туротрасли.



"Что мы стараемся сделать, - это отложить введение виз как можно дольше, чтобы поддерживать на плаву наш туристический сектор. Но мы должны будем привести нашу визовую политику в соответствие с требованиями Евросоюза достаточно быстро", - заявил он. /TOURBUS.TU

