Эльмира Туканова покинула пост главы департамента по развитию туризма Свердловской обл.

Ранее в туристическом ведомстве прошли обыски, возможно департамент будет ликвидирован

Директор департамента по развитию туризма и гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова написала заявление об уходе с должности по собственному желанию, сообщили в департаменте информационной политики региона. По данным ведомства, г-жа Туканова покинет пост 1 ноября, - сообщает сегодня издание «Коммерсант-Урал».

Как говорится в сообщении, Эльмира Туканова руководила департаментом с момента его создания в 2022 году. Ранее, с 2010 года, она работала заместителем директора по экономической деятельности Центра развития туризма Свердловской области, затем возглавила его.

С февраля 2021 года г-жа Туканова занимала должность председателя государственного комитета Республики Башкортостан по туризму, однако уже в ноябре того же года ушла в отставку по собственному желанию.

Ранее, в начале октября, стало известно о возможной ликвидации департамента по развитию туризма в связи с низкой эффективностью работы ведомства. Согласно информации министерства финансов Свердловской области о результатах оценки качества финансового менеджмента, ведомство за три года работы находилось на «приемлемом уровне» (в 2022 и 2024 годах) и «низком уровне» (в 2023 году). В июле 2025 года в департаменте прошли следственные действия, в ходе которых силовики изъяли ряд документов.

По информации источников Ura.ru, следственные действия были связаны с выдачей грантов, которые Эльмира Туканова пыталась оспорить.

В июне председатель Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев обращался в прокуратуру с требованием проверить работу департамента развития туризма Свердловской области.

Утверждалось, что г-жа Туканова предоставила ложные данные в годовом отчете.

Эльмира Туканова в начале октября подчеркнула, что не слышала о планах по ликвидации ведомства, добавив, что Свердловская область занимает лидирующие позиции в туризме. «Отрасль приносит реальный доход в бюджеты муниципалитетов и всего региона. У нас свыше 560 коллективных средств размещения, более 300 аттестованных экскурсоводов, гидов и инструкторов проводников. Как такая отрасль может остаться без ведомства?»,— сказала тогда в разговоре с «Коммерсантом» г-жа Туканова.

По словам источника издания, близкого к департаменту, в правительстве региона рассматривают вариант по объединению ведомства с управляющей компанией туристско-рекреационными кластерами и Центром развития туризма Свердловской области.

