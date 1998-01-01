|
29 октября
Горячие авиановости
Red Wings начала зимнюю программу полетов на Шри-Ланку из семи городов/ «Победа» будет летать из Москвы в три аэропорта Узбекистана/ FlyOne Armenia запустила рейсы по маршруту Краснодар - Ереван
Red Wings начала зимнюю программу полетов на Шри-Ланку из семи городов
Авиакомпания Red Wings в зимнем сезоне будет летать на Шри-Ланку из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Уфы, Новосибирска и Самары, сообщила "Интерфаксу" представитель компании.
Первый рейс из Москвы состоялся в среду: самолет Red Wings приземлился в Хамбантоте (курорт на юге острова), доставив более 400 пассажиров.
Из Москвы рейсы будут выполняться два раза в неделю, из регионов - один раз в 10-11 дней. Red Wings будет летать на самолетах Boeing 777-200 (около 400 пассажиров). Заявленная норма багажа - 20 кг, ручной клади - 5 кг.
«Победа» будет летать из Москвы в три аэропорта Узбекистана
Авиакомпания "Победа" с 16 декабря начнет летать из Москвы в Фергану, рейсы будут выполняться три раза в неделю, сообщает перевозчик.
Фергана расположена на востоке Узбекистана, в южной части одноименной долины.
В актуальном расписании "Победы" есть также рейсы из Москвы в Ташкент и Самарканд.
В августе компания получила временные допуски Росавиации к регулярным рейсам из столицы в узбекские города Нукус, Навои и Термез.
О начале полетов по этим маршрутам не сообщалось.
FlyOne Armenia запустила рейсы по маршруту Краснодар - Ереван
Авиакомпания FlyOne Armenia с 28 октября начала выполнять регулярные рейсы по маршруту Ереван - Краснодар - Ереван, сообщает пресс-служба краснодарского аэропорта.
В октябре и ноябре текущего года полеты будут осуществляться два раза в неделю - по вторникам и пятницам на воздушных судах Airbus A320. В январе 2026 года рейсы станут ежедневными.
В настоящее время помимо FlyOne Armenia полеты в Ереван из аэропорта Краснодара выполняют российские авиакомпании "Аэрофлот" и "Азимут".
Аэропорт Краснодара (входит в группу "Аэродинамика") возобновил работу в сентябре 2025 года после более чем трехлетнего перерыва.
