Прямые рейсы в Малайзию начнутся в первых числах ноября

Red Wings начнет полеты из Москвы на остров Лангкави три раза в неделю

В начале ноября между Россией и Малайзией возобновится прямое авиасообщение: полеты с частотой трижды в неделю из Москвы на остров Лангкави планирует запустить авиакомпания Red Wings, - сообщает сегодня пресс-служба РСТ.

Руководитель отдела по связям с общественностью компании Anex Виктория Худаева назвала это долгожданной новостью для всего туристического рынка: «Запуск прямого сообщения всегда становится мощным стимулом для развития направления и увеличения турпотока – меняется логистика, поездка становится более комфортной и быстрой.

Как только рейсы появятся, планируем сформировать на их базе пакетные предложения, но все будет зависеть от цены, которую предложит перевозчик. По Малайзии видим стабильно растущий спрос, направление стало более узнаваемым и востребованным».

По словам эксперта, на новогодние каникулы в Малайзии уже бронируют пляжные и экскурсионные туры, а также комбинированные программы, в том числе с посещением островов Лангкави и Пенанг, экскурсии в города и джунгли Борнео.

Стоимость двухнедельных туров из Москвы на Лангкави в период зимних праздников начинается от 300 тыс. рублей за двоих в отеле 3* на завтраках.

«Мы уверены, что спрос на Малайзию с появлением прямых рейсов значительно возрастет, как это произошло с другими азиатскими направлениями», – считает руководитель PR-отдела ITM group Андрей Подколзин.

За год у туроператора малазийские объемы выросли всего на 7%, доля направления составляет около 5% от всех продаж в страны Азии, занимая шестое место.

«Зимой в основном запрашивают Куала-Лумпур и Лангкави, летом – Куала-Лумпур, Реданг и Тиоман. Набирает популярность остров Борнео, где можно увидеть древние тропические леса и даже понаблюдать за орангутангами и карликовыми слонами, совершить восхождение на гору Кинабалу. Малайзия – идеальное направление для комбинированных туров, поэтому большинство наших туристов посещают страну совместно с Индонезией, Таиландом, Камбоджей и Вьетнамом.

Такое сочетание хорошо идет благодаря нашим блочным программам на рейсах Etihad Airways и Emirates Airlines. Комбинированные программы стартуют от $1,5-2 тыс. с человека», – пояснил эксперт.

Заместитель гендиректора по маркетингу и рекламе компании «Пакс» Любовь Чучмаева также уверена, что прямая перевозка сыграет на руку всему рынку: «Это уже не первое заявление Red Wings о старте полетной программы, очень надеемся, что он состоится. Ключевой вопрос – стоимость: если будет приемлемая, мы планируем взять жесткий блок мест.

Сейчас держим блоки в Малайзию на рейсах Qatar Airways, с авиакомпанией у нас стратегическое партнерство. На Новый год и Рождество на блоках катарцев туры практически закрыты».

/TOURBU.RU