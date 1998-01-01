Россия и Мьянма отменяют визовый режим

Со 2 ноября в Россию полетит Myanmar Airways, однако страна пока что не готова конкурировать с Таиландом и Вьетнамом

Россия и Мьянма в рамках III Минской международной конференции по евразийской безопасности заключили соглашение о взаимной отмене визовых требований, сообщает сегодня пресс-служба МИД РФ.

"Состоялась встреча министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром иностранных дел Республики Союз Мьянма Тан Свеем. По итогам переговоров подписаны соглашение между правительством РФ и правительством Мьянмы о взаимной отмене визовых требований для граждан РФ и граждан республики", - говорится в сообщении ведомства в соцсети "ВКонтакте".

Как мы сообшали вчера, авиакомпания Myanmar Airways со 2 ноября возобновит рейсы из Новосибирска в два города Мьянмы - Мандалай и Янгон.

Рейсы планируется выполнять по средам и воскресеньям. Ранее перевозчик планировал возобновить полеты в октябре.

Полеты в Россию из Мьянмы были возобновлены в сентябре 2023 года после 30-летнего перерыва. Весной текущего года выполнение рейса Myanmar Airways в Новосибирск было приостановлено.

Руководство аэропорта сообщало, что такое решение было принято в связи с низкой загрузкой, также на него повлияло произошедшее в конце марта сильное землетрясение.

Интерес российских туристов к Мьянме ограниченный, в страну сейчас нет прямых рейсов из столицы России, поэтому отмена виз не приведет к оживлению спроса на направлении, сообщают сегодня «Интерфакс» и Российский союз туриндустрии.

"Интерес к турам в страну ограниченный. И мы не ожидаем всплеска спроса на Мьянму из-за отмены виз, как не ожидали его после запуска регулярных рейсов в Мьянму из Новосибирска, так как даже из столичного региона спрос на направление эпизодический.

Наверняка, ситуацию сможет изменить открытие прямых рейсов из Москвы, что сделает путешествие более комфортным", - рассказал эксперт РСТ, руководитель PR-отдела туроператора ITM group Андрей Подколзин.



Он отметил, что Мьянма пока не готова конкурировать за российского туриста с другими странами Юго-Восточной Азии, например, с Таиландом, "или тем более с Вьетнамом, который, по всей видимости, станет рекордсменом по итогам этого сезона на азиатском направлении"

