Cильнейший ураган «Мелисса» достиг Кубы

Российских туристов, отдыхающих на Варадеро и Кайо Коко, разрушительный ураган не должен затронуть

Посольство РФ на Кубе предупредило российских туристов о приближении урагана "Мелисса".

"Предполагается, что 29 октября "Мелисса" пройдет над восточными регионами страны, в т.ч. провинциями Гуантанамо, Сантьяго-де-Куба, Гранма, Ольгин, Лас-Тунас и Камагуэй. Угрозы основным туристическим центрам страны, в том числе курортному городу Варадеро, в настоящий момент нет", - говорится в сообщении дипмиссии в телеграм-канале.

Как отметили в посольстве, российским гражданам, планирующим посещение Кубы в ближайшее время, следует учитывать климатический фактор при планировании поездок.

По информации «Интерфакса», шторм "Мелисса" усилился до крупного урагана 3-й категории вечером 25 октября. Сейчас "Мелиссе" присвоена пятая – наивысшая – категория мощности по шкале Саффира-Симпсона. Максимальный устойчивый ветер достигает скорости 280 км/ч.

Из-за урагана уже погибли по меньшей мере три человека на Гаити и еще один - в Доминиканской Республике.

Вчера ураган "Мелисса" достиг Ямайки, где привел к гибели трех человек в этой стране, сообщает во вторник Associated Press.

Непогода из-за приближения урагана привела к образованию оползней и отключению электричества. Повалены многочисленные деревья.

На острове выпало более 100 см осадков, сообщают британские СМИ.

По прогнозам, "Мелисса" станет сильнейшим ураганом, который когда-либо добирался до Ямайки.



Сегодня "Мелисса" достигнет Кубы, где в ожидании урагана эвакуировали более 600 тыс. человек.

Согласно прогнозам, в среду вечером ураган дойдет и до Багамских островов.

Как отмечают опрошенные «Турбизгнсом» эксперты, российских туристов, отдыхающих на Варадеро и Кайо Коко, ураган «Мелисса» не должен затронуть.

Индивидуальным туристам в Камагуэее и Сантьяго-де-Куба туроператоры и отели предложат на эти дни альтернативные безопасные варианты размещения.

Туроператоры не получали обращений от туристов, отдыхающих на Карибах, из-за урагана "Мелисса", отмен бронирований туров на Кубу, в Доминикану не зафиксировано, сообщили порталу в Российском союзе туриндустрии .

"Это не самое популярное туристическое направление на данный момент, поскольку в странах Карибского бассейна еще продолжается сезон дождей. Обращений от организованных туристов к туроператорам не поступало", - рассказали в объединении.



Как отметили в РСТ, в случае возникновения опасной ситуации туристам необходимо обратиться в компанию, которая продавала туристическую путевку.



В свою очередь, эксперт РСТ, руководитель международных проектов "Слетать.ру" и управляющий директор туроператора Let's Fly Ольга Воронина сообщила, что ни жалоб на ураган, ни отмен бронирований по странам Карибского бассейна не было.



"Страны Карибского бассейна считаются популярными среди российских туристов. В первую очередь это - Доминикана, Мексика, Куба. К нам не обращались туристы ввиду урагана "Мелисса". Отмен бронирований мы также не наблюдаем. В

подобных ситуациях урон туризму выражается в том, что закрываются аэропорты, сбивается полетная программа. Туристы вынуждены ожидать рейсы. Но мы понимаем, что на ураганы и другие природные явления практически невозможно повлиять", - заключила эксперт.

/TOURBUS.RU