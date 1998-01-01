|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
29 октября
Cильнейший ураган «Мелисса» достиг Кубы
Российских туристов, отдыхающих на Варадеро и Кайо Коко, разрушительный ураган не должен затронуть
Посольство РФ на Кубе предупредило российских туристов о приближении урагана "Мелисса".
"Предполагается, что 29 октября "Мелисса" пройдет над восточными регионами страны, в т.ч. провинциями Гуантанамо, Сантьяго-де-Куба, Гранма, Ольгин, Лас-Тунас и Камагуэй. Угрозы основным туристическим центрам страны, в том числе курортному городу Варадеро, в настоящий момент нет", - говорится в сообщении дипмиссии в телеграм-канале.
Как отметили в посольстве, российским гражданам, планирующим посещение Кубы в ближайшее время, следует учитывать климатический фактор при планировании поездок.
По информации «Интерфакса», шторм "Мелисса" усилился до крупного урагана 3-й категории вечером 25 октября. Сейчас "Мелиссе" присвоена пятая – наивысшая – категория мощности по шкале Саффира-Симпсона. Максимальный устойчивый ветер достигает скорости 280 км/ч.
Из-за урагана уже погибли по меньшей мере три человека на Гаити и еще один - в Доминиканской Республике.
Вчера ураган "Мелисса" достиг Ямайки, где привел к гибели трех человек в этой стране, сообщает во вторник Associated Press.
Непогода из-за приближения урагана привела к образованию оползней и отключению электричества. Повалены многочисленные деревья.
Согласно прогнозам, в среду вечером ураган дойдет и до Багамских островов.
Как отмечают опрошенные «Турбизгнсом» эксперты, российских туристов, отдыхающих на Варадеро и Кайо Коко, ураган «Мелисса» не должен затронуть.
Индивидуальным туристам в Камагуэее и Сантьяго-де-Куба туроператоры и отели предложат на эти дни альтернативные безопасные варианты размещения.
Туроператоры не получали обращений от туристов, отдыхающих на Карибах, из-за урагана "Мелисса", отмен бронирований туров на Кубу, в Доминикану не зафиксировано, сообщили порталу в Российском союзе туриндустрии .
"Это не самое популярное туристическое направление на данный момент, поскольку в странах Карибского бассейна еще продолжается сезон дождей. Обращений от организованных туристов к туроператорам не поступало", - рассказали в объединении.
подобных ситуациях урон туризму выражается в том, что закрываются аэропорты, сбивается полетная программа. Туристы вынуждены ожидать рейсы. Но мы понимаем, что на ураганы и другие природные явления практически невозможно повлиять", - заключила эксперт.
/TOURBUS.RU
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2025 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72