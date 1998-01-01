|
28 октября
Cтатистика: Российский турпоток на Шри-Ланку снизился
Российские туристы пока что не «распробовали» отдых на восточном побережье острова в летние месяцы
С мая по сентябрь спрос на отдых на острове в России оказался ниже ожидаемого. Зимой турпоток вырастет с появлением чартерных программ, но пока что заявленные объемы меньше прошлогодних.
По официальным данным ланкийской статистики, на остров за 9 месяцев 2025 года прибыли 122 144 россиянина, что на 4% меньше, чем год назад (127 232).
По итогам января – сентября Россия опустилась на третью строчку ключевых въездных рынков Шри-Ланки, - сообщили сегодня в АТОР.
По мнению экспертов АТОР, значимый рост турпотока из РФ наблюдается только в «чартерные» месяцы, больше всего в январе. Февраль, несмотря на чартеры, дал небольшой минус, март – небольшой плюс, апрель – падение на 10%.
С мая (когда на Шри-Ланку из России летают уже стыковочные рейсы) турпоток резко падает в абсолютных цифрах и в динамике уже виден чистый минус – в разные месяцы 2025 года мы видим спад от -14 до -45%.
«По опыту можно сказать, что Шри-Ланка в целом наиболее подвержена сезонным колебаниям, причем это актуально именно для российского рынка. Для примера, европейские страны, такие как Великобритания или Германия, хоть и показывают летом снижение турпотока, но не в таких драматических масштабах.
Россия по итогам первого полугодия по объему турпотока на Шри-Ланку уступает только Индии. Однако если взять отдельно июль или сентябрь, то нашей страны не будет даже в ТОП-10», – отмечает вице-президент АТОР по международному туризму, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.
Г-н Мурадян констатирует, что у российских туристов все еще есть достаточно стойкое предубеждение относительно летних месяцев на Шри-Ланке.
Это низкий сезон для юго-западного побережья, где находятся наиболее популярные курорты, и в это время здесь достаточно влажная погода и неспокойное море.
«При этом на восточном побережье Шри-Ланки в это время, напротив, очень благоприятные условия для отдыха. Но об этом на нашем рынке знают мало: и туристические власти самой Шри-Ланки, и туроператоры довольно неактивно продвигают отдых в этом регионе.
Поэтому российские туристы, которые хотят именно в Азию, просто не всегда об этом знают и отдают летом предпочтения другим направлениям, тому же Таиланду.
Поэтому логично, что туроператоры снимают на летние месяцы чартеры — им гораздо проще перенести эти емкости на более «раскрученные» страны», – поясняет эксперт.
Зимой ситуация с российским турпотоком на Шри-Ланку должна улучшиться, т.к. динамика турпотока на Шри-Ланку напрямую зависит от объемов чартерной перевозки туроператоров на остров, в том числе из регионов, - считают в АТОР.
С конца октября – начала ноября 2025 года на остров (аэропорт Маттала) стартуют чартерные программы на бортах Red Wings из семи городов России: Москвы, Казани, Самары, Екатеринбурга, Уфы, Тюмени и Новосибирска. Блоки мест на этих рейсах взяли три туроператора: Anex, Fun&Sun и «Интурист».
Предварительно, кресельные емкости у этих игроков меньше, чем были в 2024 году у всех туроператоров (тогда, кроме Матталы, были еще и рейсы AZUR air в Коломбо).
Поэтому в оптимистичном сценарии по итогам 2025 году Шри-Ланка либо сохранит прошлогодние объемы, либо ненамного их увеличит, - считают эксперты.
