Георгий Мохов: В следующем году налоговая нагрузка на тубизнес вырастет

Турбизнес надеется, что некоторые наиболее радикальные налоговые нововведения могут быть смягчены

Обсуждение предложенного правительством варианта налоговой реформы продлится до 10 ноября. Ожидается, что ко второму чтению в Госдуме некоторые его наиболее радикальные нововведения могут быть смягчены.

В том числе – переход малого бизнеса с упрощенной системы налогообложения (УСН) на общий режим уплаты налога на добавленную стоимость (НДС), - сообщает сегодня пресс-служба РСТ..

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект № 1026190-8 «О внесении изменения в статью 226 части второй Налогового кодекса Российской Федерации». Согласно документу, уже с 1 января 2026 года в России серьезно изменятся налоговые правила: НДС для работающих на основной системе налогообложения вырастет с 20% до 22%.

Одновременно НДС в размере 5% начнут платить работающие на упрощенной системе компании с доходом от 10 млн рублей.

Нововведений много, в частности, реформа предусматривает рост страховых взносов компаний до 30%. Последние несколько лет малый бизнес с выручкой до 2 млрд рублей платил 15% страховых взносов.

Жестче будет подход к фирмам-однодневкам – с 1 января 2026 года даже если компания не ведет деятельность, но существует, налог составит 43% от МРОТ ее директора, это порядка 100 тыс. рублей в год.

По словам вице-президента Российского союза туриндустрии, основателя юридического агентства «Персона Грата» Георгия Мохова, обсуждение поправок к тексту законопроекта ко второму чтению продлится до 10 ноября: «Думаю, ко второму чтению внесут поправку о моратории на ответственность за нарушения при уплате НДС для «упрощенцев», так как нововведение коснется большого количества компаний и потребует от них адаптации к новым требованиям.

Надеемся также, что будет повышен порог НДС для компаний на упрощенной системе, например они будут его платить начиная с 20 млн дохода за год, а не с 10 млн, как предложено в проекте».

По словам юриста, основной вопрос для отрасли сейчас – смогут ли туроператоры по внутреннему туризму применять освобождение от НДС. С 1 июля 2023 года по 30 июня 2027 года включительно реализация турпродукта во внутреннем или въездном туризме освобождена от уплаты НДС, но применять эту льготу могут далеко не все.

Сейчас под льготу попадет только комплексный турпродукт с размещением и перевозкой, но в Госдуме рассматривается законопроект о расширении понятия турпродукта во внутреннем и въездном туризме с включением дополнительных услуг.

«Он позволит пользоваться этой льготой гораздо большему числу компаний. Правда, применять эту льготу не так просто. У большинства турфирм много разных продаж и им сложно вычленить в общем объеме, что продается с НДС и что без него. Риск нарушить требования к расчету НДС в данном случае очень высок. Для такого учета вполне может понадобиться расширение бухгалтерии.

Тем более, что у налоговых органов очень строгий подход как к исчислению НДС, так и к применению льгот. Это маркер для камеральной проверки компании, для выявления правомерности применения льготы по НДС», – пояснил г-н Мохов.

Если закон о расширении понятия турпродукта будет принят, он в любом случае вступит в действие не сразу. К тому же там немало сложных моментов для возможной трактовки, так что потребуется еще время для разъяснений со стороны регулятора и ФНС.

В этом плане закон не сможет быстро облегчить налоговое бремя для компаний.

«Готовящаяся налоговая реформа носит масштабный характер и коснется многих сфер, турбизнес на УСН – вовсе не центральная задача. Но очевидно, что для компаний с доходом от 10 млн рублей, работающих сейчас по упрощенной системе, она несет серьезные изменения, так как расчет НДС усложняет учет и отчетность, при этом у большинства из них упрощенные автоматизированные системы учета и им придется заново их выстраивать, привлекать квалифицированных бухгалтеров.

Все это требует времени и средств.

Думаю, закон о налоговой реформе будет принят довольно быстро, до нового года, так что компаниям надо готовиться уже сейчас – провести ревизию применения финансовых схем, договоров с контрагентами, а также проанализировать правильность исчисления доходов в целях налогообложения.

Необходимо выстраивать договорные отношения и бухгалтерский учет на основе уже новых требований», – заключил Георгий Мохов.

/TOURBUS.RU