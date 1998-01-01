Новости

«Островок»: Число бронирований заграничных отелей на 1-4 ноября выросло на 28%

Самый значительный рост числа бронирований продемонстрировали Китай, Беларусь и ОАЭ

В предстоящие в начале ноября праздники российские туристы планируют поездки не только по России, но и за границу. Так, по данным сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок», число бронирований в заграничных отелях с захватом 1-4 ноября выросло на 28% по сравнению с прошлым годом.

Наиболее привлекательными для предстоящего праздничного уик-энд стали преимущественно безвизовые направления с прямым авиасообщением с Россией.

Эксперты связывают повышенный интерес туристов к отдыху за рубежом с удачной конфигурацией выходных дней и школьных каникул, которые во многих учебных заведениях выпадают на неделю, предшествующую праздникам.

Кроме того, позитивный эффект на спрос оказывает укрепление рубля в среднем на 10% относительно осени 2024 года. В результате путешествия в некоторые популярные страны стали дешевле, чем на ноябрьские праздники в прошлом году.

Так, средняя стоимость забронированной ночи в отелях Китая снизилась на 11% до 11 000 рублей, в Грузии – на 10% до 5 100 рублей, в Армении – на 9% до 6 300 рублей, в Абхазии – на 8% до 4 050 рублей, в Италии – на 7% до 12 600 рублей, в ОАЭ – на 5% до 27 100 рублей.

Самый значительный рост числа бронирований продемонстрировали Китай (+77%), Беларусь (+67%) и ОАЭ (+60%). Более умеренная динамика наблюдается в Турции (+25%), Узбекистане (+18%), Армении (+16%), Грузии (+15%) и Таиланде (+7%). В десятку стран-лидеров по спросу также входят Япония и Италия.



В целом на зарубежные направления приходится каждая четвертая поездка российских туристов.

Дарья Кочеткова, управляющий директор сервиса Островок, прокомментировала: «Удачное совпадение выходных и школьных каникул в этом году открыло больше возможностей для путешествий в ноябре.

Взяв несколько дополнительных дней отпуска, туристы получают возможность спланировать более продолжительную поездку и отправиться не только в соседний город или регион, но и в другую страну».

Планируя путешествия за границу на ноябрьские праздники,

российские туристы отдают предпочтение отелям без звезд (24% бронирований), отели три звезды (20%), апартаменты (20%) и отели четыре звезды (19%), - отмечают также аналитики «Островка».

/TOURBUS.RU