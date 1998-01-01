Nordwind и Pegas Touristik начинают рейсы на кубинский курорт Ольгин

Полеты из Москвы на популярный морской курорт на востоке острова Свободы возобновляются 29 октября после пятилетнего перерыва

Советник по вопросам туризма посольства Кубы с 29 октября начнутся прямые рейсы между Москвой и аэропортом кубинской провинции Ольгин, организуемые совместно авиакомпанией Nordwind и туроператором Pegas Touristik.

Г-жа Леон Изнага сообщила , что Ольгин, расположенный в восточной части острова, привлекателен не только для любителей пляжного отдыха, но и интересен своей разнообразной природой, музеями и гастрономией.

"Переговоры с российскими авиакомпаниями продолжаются. Их основной целью является увеличение количества авиарейсов, увеличение числа пунктов прибытия на Кубу . Все это будет способствовать увеличению числа российских туристов", - рассказал нам глава турофиса Кубы.

При этом Леон Изнага отметила, что Россия входит в тройку стран-лидеров по числу туристов, посещающих Кубу.

Отмечая важность расширения авиаперевозки на остров Свободы, Кристина Леон Изнага напомнила, что последний раз рейсы на этот популярный кубинский курорт выполнялись в допандемийном 2019 году

Напомним, что ранее мы сообщали, что российский бизнес начал инвестировать развитие туризма этого популярного курортного региона.

Так, недавно стало известно, что российский гостиничный оператор Cosmos Hotel Group будет управлять пятизвездочным отелем в провинции Ольгин на Кубе, сообщает пресс-служба компании.

Соглашение подписали президент Cosmos Hotel Group Александр Биба и президент группы Gaviota S.A Карлос Мигель Латуфф Карменате в рамках Форума туристических территорий в Москве 16 октября.

В ходе подписания согдашения, Александр Биба отметил сильные стороны провинции – нетронутую природу и современную инфраструктуру.

«На этом курорте пока не так много туристов из России, но мы проводим большую работу с туроператорами и авиакомпаниями, в том числе зарубежными, чтобы направить в Ольгин дополнительный турпоток.

Мы сделаем все возможное, чтобы привезти российское гостеприимство на Кубу и будем рады сделать это через наш бренд», – заявил глава Cosmos Hotel Group.

/TOURBUS.RU

Фото предоставлено Минтуризма Кубы