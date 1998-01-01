Новости

FTT-2025 собрал профессионалов туризма из 50 регионов страны и 12 стран

Третий Форум туристических территорий FTT-2025 стал ключевой площадкой для обсуждения стратегического развития туризма

В середине октября в Москве состоялся третий Форум туристических территорий FTT-2025, который стал ключевой площадкой для обсуждения стратегического развития туризма в России и за ее пределами.

В течение двух дней представители федеральных и региональных органов власти, бизнеса, международных организаций и профильных ассоциаций обсудили будущее туризма, вопросы цифровизации, развитие инфраструктуры и продвижение российских регионов на мировой арене, - сообщают АТОР и организаторы форума.

FTT-2025 собрал более 5000 участников из 50 регионов России и 12 стран. Программа включала более 50 круглых столов, 36 отраслевых сессий и 200 выступлений экспертов.​​

Деловые круги представили известные российские и зарубежные гостиничные сети, девелоперы, крупные компании по цифровизации и разработке искусственного интеллекта, производители и поставщики индустрии гостеприимства.

На специализированной B2B-выставке площадью 5 000 кв. м были представлены инновации в сфере HoReCa, спортивного и горнолыжного оборудования, цифровых сервисов и автоматизации туристических потоков. Выставка собрала рекордное количество участников – более 70 производственных компаний.

Главной темой форума стало развитие туристических территорий России. Регионы поделились планами развития, демонстрируя инвестиционную привлекательность для бизнеса.

Так, Сибирь представила стратегию продвижения региона «Сибирь здесь», Алтай презентовал масштабную программу «Туризм 2.0» с инвестициями свыше 100 млрд. рублей и планами развития курорта «Манжерок».

Тыва впервые представила туристический потенциал республики, готовящейся принять IV Международный буддийский форум в 2026 году.

Регионы Алтай, Тыва и Хакасия анонсировали проект «Саянское кольцо» – новый межрегиональный туристический маршрут, объединяющий природное и культурное наследие территорий.

Особое внимание на форуме было уделено горнолыжным курортам России, которые в этом году отмечают 35-летний юбилей.\ Участники обсудили стратегические направления развития отрасли от модернизации инфраструктуры до импортозамещения и повышения качества сервиса.

Кульминацией программы стало награждение победителей национальной премии SKI BA, объединившей лидеров индустрии и известные бренды. 66 наград были вручены компаниям и профессионалам отрасли за вклад в развитие отрасли.

Ключевым событием форума стало подписание соглашения о передаче под управление российскому бренду пятизвездочного отеля Sierra Cristal на Кубе.

Документ подписали президент Cosmos Hotel Group Александр Биба и президент группы Gaviota S.A Карлос Мигель Латуфф Карменате.

Отель начнет работать под названием Sierra Cristal by Cosmos Hotels. Он расположен в 25 км от города Антилья в провинции Ольгин, которая включает более 40 пляжей на побережье Атлантического океана и является новым для россиян курортом.

Не менее значимой новостью форума стала тема партнерства России и Беларусь.

В 2026 году Беларусь планирует запустить цифровой агрегатор, который позволит увеличить рост туристического потока из России на 300 тыс. поездок, в обратном направлении – еще на 100 тыс.

/TOURBUS.RU