|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
27 октября
Эксперты: Спрос на Мальдивы вырос благодаря «случайным клиентам»
Благодаря скидкам отелей и доступному авиаперелету на Мальдивы отправились в этом году туристы, ранее отдыхавшие в Турции
В этом году такое ранее «элитное» направление, как Маьдивы, неожиданно стало альтернативой Турции, Эмиратам и Египту, - сообщает наш специальный корреспондент.
В целом, по подсчетам аналитической службы АТОР, за 9 месяцев 2025 года на Мальдивах зафиксировали 198 617 прибытий из России. Это на 23% больше, чем за тот же период 2024 года (162 289).
Как оказалось, Мальдивы получили много «случайных» клиентов из России, которые обычно предпочитают отдых в вышеперечисленных странах, благодаря достаточно большим скидкам от отелей, а также беспрецедентно низким ценам на авиабилеты, которые предложили бюджетные авиаперевозчики.
В августе прошлого года на мальдивское направление вышла бюджетная авиакомпания Air Arabia и этим летом они дали беспрецедентно низкие цены на авиабилеты до Мале — 600 $ в обе стороны. Их поддержала и Gulf Air, с которой можно было слетать за 630-650 $ туда и обратно, - пояснили на инфо-встрече, устроенной туроператором «Русский Экспресс» для профильных журналистов.
«Авиакомпания Air Arabia создала тренд: мы увидели, что и в высокий сезон на ней полетели те туристы, которые обычно не выбирают это направление. И вполне вероятно, что часть клиентов, которые в этом году впервые оказались на островах, еще вернутся. В итоге мы зафиксировали рост продаж летом в 1,5 раза», - прокомментировала руководитель группы стран по экзотике Департамента продаж компании - Светлана Давидюк.
А вот относительно бронирований на Новый год, то тут, по мнению экспертов, продажи туров пока ниже ожидаемых. Самым провальным в этом смысле был 2023 год, в 2024-м с помощью различных предложений и скидок удалось вернуть около 20% клиентов. В этом — еще 10%.
Однако спрос все равно нестандартно низкий. Туристы стараются выбирать даты, начиная с 5 января и далее.
Одним из трендов стало увеличение глубины продаж данного направления, особенно в люксовым сегменте. Такой рост обусловлен предложениями мальдивских отелей, которые начали давать офферы не в последний момент, как прежде, а за несколько месяцев. Также, среди заметных трендов - увеличение количества новых отелей международных брендов в непосредственной близости от столицы – Мале.
При этом на архипелаге увеличивается число «туристических» островов, открываются отели известных цепочек: DUSIT , CENTARA , гостиницы нового бренда SIX & SIX и другие.
При этом большинство «новых туристов» не хотят отправляться на свой остров на гидросамолете, а предпочитают недолгий трансфер на катере. А это возможно только в том случае, если курорт расположен в непосредственной близости от Мале, - отметила также эксперт.
/TOURBUS.RU
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2025 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72