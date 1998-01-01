Новости Эксперты: Спрос на Мальдивы вырос благодаря «случайным клиентам» Благодаря скидкам отелей и доступному авиаперелету на Мальдивы отправились в этом году туристы, ранее отдыхавшие в Турции

В этом году такое ранее «элитное» направление, как Маьдивы, неожиданно стало альтернативой Турции, Эмиратам и Египту, - сообщает наш специальный корреспондент. В целом, по подсчетам аналитической службы АТОР, за 9 месяцев 2025 года на Мальдивах зафиксировали 198 617 прибытий из России. Это на 23% больше, чем за тот же период 2024 года (162 289). Как оказалось, Мальдивы получили много «случайных» клиентов из России, которые обычно предпочитают отдых в вышеперечисленных странах, благодаря достаточно большим скидкам от отелей, а также беспрецедентно низким ценам на авиабилеты, которые предложили бюджетные авиаперевозчики. В августе прошлого года на мальдивское направление вышла бюджетная авиакомпания Air Arabia и этим летом они дали беспрецедентно низкие цены на авиабилеты до Мале — 600 $ в обе стороны. Их поддержала и Gulf Air, с которой можно было слетать за 630-650 $ туда и обратно, - пояснили на инфо-встрече, устроенной туроператором «Русский Экспресс» для профильных журналистов. «Авиакомпания Air Arabia создала тренд: мы увидели, что и в высокий сезон на ней полетели те туристы, которые обычно не выбирают это направление. И вполне вероятно, что часть клиентов, которые в этом году впервые оказались на островах, еще вернутся. В итоге мы зафиксировали рост продаж летом в 1,5 раза», - прокомментировала руководитель группы стран по экзотике Департамента продаж компании - Светлана Давидюк. А вот относительно бронирований на Новый год, то тут, по мнению экспертов, продажи туров пока ниже ожидаемых. Самым провальным в этом смысле был 2023 год, в 2024-м с помощью различных предложений и скидок удалось вернуть около 20% клиентов. В этом — еще 10%. Однако спрос все равно нестандартно низкий. Туристы стараются выбирать даты, начиная с 5 января и далее. Одним из трендов стало увеличение глубины продаж данного направления, особенно в люксовым сегменте. Такой рост обусловлен предложениями мальдивских отелей, которые начали давать офферы не в последний момент, как прежде, а за несколько месяцев. Также, среди заметных трендов - увеличение количества новых отелей международных брендов в непосредственной близости от столицы – Мале. При этом на архипелаге увеличивается число «туристических» островов, открываются отели известных цепочек: DUSIT , CENTARA , гостиницы нового бренда SIX & SIX и другие. При этом большинство «новых туристов» не хотят отправляться на свой остров на гидросамолете, а предпочитают недолгий трансфер на катере. А это возможно только в том случае, если курорт расположен в непосредственной близости от Мале, - отметила также эксперт. /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 По тексту:



Подписка