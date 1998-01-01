Дмитрий Горин: Темпы бронирования новогоднего отдыха за рубежом выросли на треть

Среди причин роста спроса – большое количество авиаперевозки, отложенный спрос, укрепление рубля

Темпы бронирования новогоднего отдыха за рубежом как минимум на треть выше прошлогодних.

По России рост пока небольшой, но здесь активизация спроса традиционно ожидается в ноябре – начале декабря, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин, которого сегодня цирирукт пресс-служба РСТ.

«Новогодние туры за рубеж в этом году впервые за несколько лет продаются с большой глубиной. Прирост по сравнению с прошлым годом составляет 30%. Это усредненный показатель, так как по некоторым направлениям у отдельных туроператоров он доходит до 60%.

Продажи в рамках раннего бронирования в августе-сентябре шли с приростом именно 30-35%. Лидеры – Таиланд, Вьетнам, Эмираты, Египет, Турция, Китай. Нас также очень порадовал неожиданный рост Мальдив, Сейшел, Маврикия.

Недавно сервис бронирования «Островок» дал статистику о росте бронирований Европы на 41%. С одной стороны, это, конечно, эффект низкой базы, а с другой – рост реально есть. Например, виз выдано на 11% больше.

Мое глубокое убеждение, что после ограничений и сокращений в туризме всегда идет рост, поэтому даже по Черногории с неудобной логистикой и опасениями насчет введения виз есть прирост», – рассказал он.

Среди причин роста – большое количество авиаперевозки, отложенный спрос, укрепление рубля.

«Валютный курс сейчас благоприятный для выездного туризма. Если раньше волатильность рубля составляла 23%, то сейчас – 10%. В такой ситуации туристы стараются фиксировать стоимость в этом соотношении рубль-евро-доллар.

Например, по данным «Островка», из-за валютного фактора зарубежные отели подешевели на 7%, а в составе турпакетов это выглядит еще более заметно. Сработал отложенный спрос, в том числе и за счет тех туристов, кому раньше было дорого ехать за рубеж.

Еще один аргумент – если в 2022 году билет на стыковочных рейсах, в том числе в Европу, стоил 90-150 тысяч рублей, то сейчас этот же билет можно купить за 50-80 тысяч даже на высокие даты», – пояснил г-н Горин.

Внутренние направления на новогодние даты также растут – прежде всего, Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край.

«Здесь рост пока составляет 5-6%. Однако надо учитывать, что зарубежные туры всегда бронируются гораздо раньше внутренних. Россия заранее не продается так активно, она будет продаваться с ноября.

То есть потом внутренние направления вполне могут наверстать упущенное. Уже сейчас, например, в санаториях на Новый год почти нет свободных мест», – резюмировал вице-президент РСТ.

Ранее мы сообщали, что новогодние и январские праздники в странах Евросоюза в этом году продаются с значительным приростом..

Так, как рассказала директор по связям с общественностью компании «Интурист» Дарья Домостроева, по Европе на Новый год и зимние каникулы лидируют Италия и Венгрия.

Сейчас от общего объема продаж в Италии 45% заявок в компании приходят на заезды в конце декабря и непосредственно на встречу Нового года, 40% – сразу после, еще 15% приходится на даты вокруг православного Рождества.

