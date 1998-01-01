Главная
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72

Новости
27 октября
Дмитрий Горин: Темпы бронирования новогоднего отдыха за рубежом выросли на треть

Среди причин роста спроса – большое количество авиаперевозки, отложенный спрос, укрепление рубля


Picture background

 

Темпы бронирования новогоднего отдыха за рубежом как минимум на треть выше прошлогодних.

По России рост пока небольшой, но здесь активизация спроса традиционно ожидается в ноябре – начале декабря, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин, которого сегодня цирирукт пресс-служба РСТ.

 

«Новогодние туры за рубеж в этом году впервые за несколько лет продаются с большой глубиной. Прирост по сравнению с прошлым годом составляет 30%. Это усредненный показатель, так как по некоторым направлениям у отдельных туроператоров он доходит до 60%.

 

Продажи в рамках раннего бронирования в августе-сентябре шли с приростом именно 30-35%. Лидеры – Таиланд, Вьетнам, Эмираты, Египет, Турция, Китай. Нас также очень порадовал неожиданный рост Мальдив, Сейшел, Маврикия.

 

Недавно сервис бронирования «Островок» дал статистику о росте бронирований Европы на 41%. С одной стороны, это, конечно, эффект низкой базы, а с другой – рост реально есть. Например, виз выдано на 11% больше.

Мое глубокое убеждение, что после ограничений и сокращений в туризме всегда идет рост, поэтому даже по Черногории с неудобной логистикой и опасениями насчет введения виз есть прирост», – рассказал он.

 

Среди причин роста – большое количество авиаперевозки, отложенный спрос, укрепление рубля.

«Валютный курс сейчас благоприятный для выездного туризма. Если раньше волатильность рубля составляла 23%, то сейчас – 10%. В такой ситуации туристы стараются фиксировать стоимость в этом соотношении рубль-евро-доллар.

 

Например, по данным «Островка», из-за валютного фактора зарубежные отели подешевели на 7%, а в составе турпакетов это выглядит еще более заметно. Сработал отложенный спрос, в том числе и за счет тех туристов, кому раньше было дорого ехать за рубеж.

 

Еще один аргумент – если в 2022 году билет на стыковочных рейсах, в том числе в Европу, стоил 90-150 тысяч рублей, то сейчас этот же билет можно купить за 50-80 тысяч даже на высокие даты», – пояснил г-н Горин.

 

Внутренние направления на новогодние даты также растут – прежде всего, Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край.

«Здесь рост пока составляет 5-6%. Однако надо учитывать, что зарубежные туры всегда бронируются гораздо раньше внутренних. Россия заранее не продается так активно, она будет продаваться с ноября.

То есть потом внутренние направления вполне могут наверстать упущенное. Уже сейчас, например, в санаториях на Новый год почти нет свободных мест», – резюмировал вице-президент РСТ.

 

Ранее мы сообщали, что новогодние и январские праздники в странах Евросоюза в этом году продаются с значительным приростом..

Так, как рассказала директор по связям с общественностью компании «Интурист» Дарья Домостроева, по Европе на Новый год и зимние каникулы лидируют Италия и Венгрия.

Сейчас от общего объема продаж в Италии 45% заявок в компании приходят на заезды в конце декабря и непосредственно на встречу Нового года, 40% – сразу после, еще 15% приходится на даты вокруг православного Рождества.

/TOURBUS.RU

 


