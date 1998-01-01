Аэропорт Сочи перешел на зимнее расписание и предложит 24 международных направления

Среди зимних рейсов из Сочи — маршруты в ОАЭ, Израиль, Сербию, Турцию, Кувейт, Бахрейн, Египет, Армению и Грузию

Полеты по 47 внутренним и 24 международным направлениям запланированы в осенне-зимнем расписании (с 26 октября 2025 года - 28 марта 2026 года) из международного аэропорта Сочи, сообщила нашему порталу пресс-служба аэропорта.

Рейсы будут выполнять 27 авиаперевозчиков, в том числе 10 иностранных: Etihad Airways и Flydubai (ОАЭ), Jazeera Airways (Кувейт), FlyOne Armenia (Армения), "Белавиа" (Белоруссия), Uzbekistan Airways и Centrum Air (Узбекистан), Air Serbia (Сербия), AlMasria Universal и Nesma Airlines (Египет).



В зимнем сезоне авиакомпании Etihad Airways и Flydubai продолжат выполнение рейсов в Сочи из городов ОАЭ - Абу-Даби, Дубая.

Российская авиакомпания Red Wings будет летать между Сочи и Бахрейном.



Сохранится полетная программа в Израиль: авиакомпания "Азимут" будет выполнять перелеты в Тель-Авив четыре раза в неделю, а Red Wings - 5-6 раз в неделю.

Запланирована программа перевозчиков в страны СНГ.

Перелеты в Ереван запланированы в расписании пяти авиаперевозчиков - Fly One, "Россия", Red Wings, "Азимут" и Armenian Airlines. Суммарно авиакомпании будут выполнять по данному маршруту 30 рейсов в неделю.



В Узбекистан перелеты планируют осуществлять Uzbekistan Airways (в Ташкент и Наманган), а также Centrum Air (в Самарканд). Рейсы в города Узбекистана запланированы в расписании российских перевозчиков: авиакомпании "Уральские авиалинии" в Ташкент, Наманган, Ургенч, Самарканд и авиакомпании "Азимут" в Самарканд и Ургенч.



Авиакомпания Red Wings продолжит выполнять полеты в грузинские города Тбилиси и Батуми.

Национальный перевозчик Сербии - авиакомпания Air Serbia продолжит летать из Белграда в Сочи с частотой два рейса в неделю.

Авиакомпании группы "Аэрофлот" будут летать из Сочи в Стамбул, Дубай, Ереван и Анталью.



В наступающем сезоне программа полетов по внутренним направлениям охватывает широкую географию - от Кавказа до Сибири, отмечается в сообщении.

Самое больше количество рейсов внутри страны по-прежнему в столичном направлении. Рейсы по направлению Москва-Сочи-Москва будут выполнять авиакомпании "Аэрофлот", "Россия", "Победа", Nordwind, S7 Airlines, "Уральские Авиалинии", Red Wings, Utair, "НордСтар" и "Якутия".



Базовый перевозчик аэропорта Сочи - Nordwind в осенне-зимнем сезоне планирует выполнение полетной программы из Сочи по 25 региональным направлениям, в том числе в Нижнекамск, Кемерово, Магнитогорск, Новокузнецк, Новосибирск, Нижневартовск, Сыктывкар, Чебоксары, Оренбург, Иваново, Тюмень и другие города с частотой не менее двух рейсов в неделю на каждом из направлений.



Авиакомпании группы "Аэрофлот" продолжат выполнение рейсов из Сочи по девяти региональным направлениям: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Новосибирск, Пермь, Самара, Уфа.

/TOURBUS.RU

Фото: Пресс-служба аэропорта "Сочи"