27 октября
Аэропорт Сочи перешел на зимнее расписание и предложит 24 международных направления
Среди зимних рейсов из Сочи — маршруты в ОАЭ, Израиль, Сербию, Турцию, Кувейт, Бахрейн, Египет, Армению и Грузию
Полеты по 47 внутренним и 24 международным направлениям запланированы в осенне-зимнем расписании (с 26 октября 2025 года - 28 марта 2026 года) из международного аэропорта Сочи, сообщила нашему порталу пресс-служба аэропорта.
Рейсы будут выполнять 27 авиаперевозчиков, в том числе 10 иностранных: Etihad Airways и Flydubai (ОАЭ), Jazeera Airways (Кувейт), FlyOne Armenia (Армения), "Белавиа" (Белоруссия), Uzbekistan Airways и Centrum Air (Узбекистан), Air Serbia (Сербия), AlMasria Universal и Nesma Airlines (Египет).
Российская авиакомпания Red Wings будет летать между Сочи и Бахрейном.
Запланирована программа перевозчиков в страны СНГ.
Перелеты в Ереван запланированы в расписании пяти авиаперевозчиков - Fly One, "Россия", Red Wings, "Азимут" и Armenian Airlines. Суммарно авиакомпании будут выполнять по данному маршруту 30 рейсов в неделю.
Национальный перевозчик Сербии - авиакомпания Air Serbia продолжит летать из Белграда в Сочи с частотой два рейса в неделю.
Самое больше количество рейсов внутри страны по-прежнему в столичном направлении. Рейсы по направлению Москва-Сочи-Москва будут выполнять авиакомпании "Аэрофлот", "Россия", "Победа", Nordwind, S7 Airlines, "Уральские Авиалинии", Red Wings, Utair, "НордСтар" и "Якутия".
/TOURBUS.RU
Фото: Пресс-служба аэропорта "Сочи"
