Продолжается прием заявок на участие в премии «Маршрут построен 2025–2026»

Премия «Лидеры делового туризма и индустрии встреч 2025» продолжает сотрудничество с Национальной туристической премией «Маршрут построен 2025–2026»

Премия «Лидеры делового туризма и индустрии встреч’2025» (Russian Business Travel & MICE Award) продолжает сотрудничество с Национальной туристической премией «Маршрут построен 2025–2026». Это уже пятый сезон конкурса, организованный медиагруппой «Комсомольская правда».

Продолжается прием заявок на участие в премии «Маршрут построен 2025–2026»!

Используйте возможность заявить о себе и своих возможностях для широкой аудитории! Каждая организация может подать до ПЯТИ заявок.

Вы можете подать заявку на участие в номинации и представить лучший маршрут/ проект/площадку для деловых гостей и корпоративных клиентов

Прием заявок до 25 января 2026 года.

Все номинации премии

Премия «Лидеры делового туризма и индустрии встреч’2025» (Russian Business Travel & MICE Award)

Координатор проекта Лариса Тарасюк

L.tarasyuk@tourbus.ru

+7 495 363-22-77

ВАЖНО:

Очень скоро мы начнем рассказывать о проектах наших номинантов на страницах конкурса.

Поэтому советуем не тянуть с подачей заявки.

Чем раньше вы отправите заявку, тем скорее о вашем маршруте или инициативе узнают туристы, эксперты и партнеры по всей России.

Используйте возможность рассказать о себе! Больше информации: russia@kp.ru.

Все новости о премии мы будем публиковать в Телеграм-канале: @otdyhrussia