|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
24 октября
Продолжается прием заявок на участие в премии «Маршрут построен 2025–2026»
Премия «Лидеры делового туризма и индустрии встреч 2025» продолжает сотрудничество с Национальной туристической премией «Маршрут построен 2025–2026»
Премия «Лидеры делового туризма и индустрии встреч’2025» (Russian Business Travel & MICE Award) продолжает сотрудничество с Национальной туристической премией «Маршрут построен 2025–2026». Это уже пятый сезон конкурса, организованный медиагруппой «Комсомольская правда».
Продолжается прием заявок на участие в премии «Маршрут построен 2025–2026»!
Используйте возможность заявить о себе и своих возможностях для широкой аудитории! Каждая организация может подать до ПЯТИ заявок.
Вы можете подать заявку на участие в номинации и представить лучший маршрут/ проект/площадку для деловых гостей и корпоративных клиентов
Прием заявок до 25 января 2026 года.
Премия «Лидеры делового туризма и индустрии встреч’2025» (Russian Business Travel & MICE Award)
Координатор проекта Лариса Тарасюк
L.tarasyuk@tourbus.ru
+7 495 363-22-77
ВАЖНО:
Очень скоро мы начнем рассказывать о проектах наших номинантов на страницах конкурса.
Поэтому советуем не тянуть с подачей заявки.
Чем раньше вы отправите заявку, тем скорее о вашем маршруте или инициативе узнают туристы, эксперты и партнеры по всей России.
Используйте возможность рассказать о себе! Больше информации: russia@kp.ru.
Все новости о премии мы будем публиковать в Телеграм-канале: @otdyhrussia
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2025 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72