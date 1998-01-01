Новости

Этой зимой из Владивостока можно будет летать в Китай, Вьетнам, Таиланд, Узбекистан и Северную Корею

Аэропорт Владивостока переходит на зимнее расписание полетов, в рамках которого частота рейсов в города КНР составит до 40 вылетов в неделю.

Международный аэропорт Владивостока с 26 октября переходит на зимнее расписание полетов, в рамках которого вырастет число рейсов в Китай, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

"С 26 октября 2025 года Международный аэропорт Владивосток традиционно переходит на зимнее расписание полетов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в предстоящем зимнем сезоне ожидается увеличение частоты вылетов в Пекин до 19 раз в неделю ("Аврора", S7 Airlines, Air China, China United Airlines и Hainan Airlines) и в Харбин до 10 раз в неделю ("Россия", "Аврора", China Southern Airlines, Chengdu Airlines)", - говорится в сообщении.

Так, China Southern Airlines планирует возобновление рейсов в Яньцзи и Харбин по 2 раза в неделю на каждом направлении. При этом суммарная частота рейсов из Владивостока в пять китайских городов - Пекин, Харбин, Шанхай, Санья и Яньцзи - составит 40 вылетов в неделю.



По данным аэропорта, во Вьетнам в зимнем сезоне рейсы будут выполнять "Аэрофлот" (Камрань) и Vietjet Air (Камрань и Фукуок).



На тайском направлении полеты будет выполнять "Аэрофлот" (Бангкок и Пхукет), чартерные рейсы из Владивостока планирует выполнять AZUR air (Пхукет и Утапао), а с 19 декабря авиакомпания S7 Airlines возобновит рейсы в Бангкок.



В новом сезоне планируется расширение полетной программы в Узбекистан, авиакомпания Centrum Air будет выполнять рейсы в Самарканд и Бухару один раз в неделю на каждом направлении, кроме того, продолжатся рейсы авиакомпании Uzbekistan Airways в Ташкент.



В зимнем сезоне авиакомпании Air Koryo продолжит выполнять рейсы в Пхеньян.



На внутренних линиях после двухлетнего перерыва будут возобновлены полеты в Анадырь, с 28 октября 2025 года рейсы будет выполнять авиакомпания "Аврора".



Прямые беспосадочные рейсы "Аэрофлота" в Москву будут выполняться 3 раза в сутки. Кроме того, до 3 раз в неделю в Москву будут выполняться дополнительные рейсы авиакомпании "Аэрофлот" с посадкой в Красноярске.



Традиционно в зимнем сезоне продолжатся полеты из Владивостока в Новосибирск (S7 Airlines), Хабаровск ("Аврора", "ИрАэро"), Екатеринбург ("Уральские авиалинии"), Благовещенск ("Россия, "ИрАэро"), Иркутск ("ИрАэро", S7 Airlines), Южно-Сахалинск ("Аврора", S7 Airlines), Петропавловск-Камчатский ("Аврора", S7 Airlines), Красноярск ("Россия", "Аврора", "Аэрофлот"), Якутск ("Якутия", S7 Airlines), Улан-Удэ ("Россия", "Аврора"), Читу ("Аврора", "ИрАэро"), Кавалерово, Пластун, Терней, Дальнегорск и Преображение – "Аврора".

/TOURBUS.RU Фото: АО "Аэропорт Владивосток"