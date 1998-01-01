|
24 октября
Этой зимой из Владивостока можно будет летать в Китай, Вьетнам, Таиланд, Узбекистан и Северную Корею
Аэропорт Владивостока переходит на зимнее расписание полетов, в рамках которого частота рейсов в города КНР составит до 40 вылетов в неделю.
Международный аэропорт Владивостока с 26 октября переходит на зимнее расписание полетов, в рамках которого вырастет число рейсов в Китай, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
"С 26 октября 2025 года Международный аэропорт Владивосток традиционно переходит на зимнее расписание полетов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в предстоящем зимнем сезоне ожидается увеличение частоты вылетов в Пекин до 19 раз в неделю ("Аврора", S7 Airlines, Air China, China United Airlines и Hainan Airlines) и в Харбин до 10 раз в неделю ("Россия", "Аврора", China Southern Airlines, Chengdu Airlines)", - говорится в сообщении.
При этом суммарная частота рейсов из Владивостока в пять китайских городов - Пекин, Харбин, Шанхай, Санья и Яньцзи - составит 40 вылетов в неделю.
На тайском направлении полеты будет выполнять "Аэрофлот" (Бангкок и Пхукет), чартерные рейсы из Владивостока планирует выполнять AZUR air (Пхукет и Утапао), а с 19 декабря авиакомпания S7 Airlines возобновит рейсы в Бангкок.
Фото: АО "Аэропорт Владивосток"
