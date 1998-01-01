Новости

Российские туристы теперь могут оплачивать покупки в Китае по QR-коду

Карту Россельхозбанка стало возможно использовать для оплаты по QR-коду через приложение платежной системы UnionPay

Как сообщает сегодня АТОР , ряд телеграм-каналов на днях проинформировал, что “карты UnionPay Россельхозбанка теперь можно напрямую подключать к китайской платежной системе Yunshanfu”.

На самом деле это просто официальное QR-приложение самой системы UnionPay, - отмечают в АТОР.

Как отмечают в АТОР, после пандемии Китай практически полностью перешел на безналичную оплату через Alipay и WeChat Pay. Главная сложность для иностранцев – пополнение внутренних электронных кошельков этих китайских платежных систем.

Долгое время почти единственной доступной картой для россиян за границей была UnionPay от РСХБ, но у нее был существенный минус: ее (в отличие от такой же карты банка АТБ) нельзя было привязать ни к каким китайским системам QR-платежей.

Однако ситуация изменилась. Теперь эту карту можно использовать для оплаты по QR-коду через официальное приложение платежной системы UnionPay (оно же – Yunshanfu), где появилась возможность ее привязки.

Yunshanfu – это не самостоятельная «платежная система», а просто официальное мобильное приложение международной платёжной системы UnionPay. Оно широко используется для оплаты через QR-код в Китае и других странах Юго-Восточной Азии.

Изначально UnionPay была просто китайским аналогом Visa и Mastercard – платежной системой, основанной на банковских картах (дебетовых и кредитных).

Но с началом господства в Китае популярных цифровых кошельков, чтобы конкурировать с ними, UnionPay разработала собственное мобильное приложение и внедрила технологию оплаты по QR-коду.

Именно это приложение и известно как Yunshanfu. Это сугубо китайское название, в магазинах приложений его легче найти как China Unionpay или Unionpay APP.

При этом в АТОР отмечают, что, в отличие от отлаженных Alipay и WeChat, приложение Union Pay может работать нестабильно. Оно иногда «глючит», поэтому крайне не рекомендуется полагаться на него как на единственный способ оплаты в Китае.

Всегда нужно иметь запасной вариант – наличные или другую карту, если оно не сработает.

Главное техническое отличие от Alipay и WeChat в том, что в приложении UnionPay нет внутреннего электронного кошелька. То есть его нельзя пополнить заранее.

При каждой операции оплаты по QR-коду списание средств происходит напрямую с привязанной карты UnionPay от РСХБ.

Интерфейс приложения Didi, включая процесс привязки карты, пока не поддерживает русский язык — нужно быть готовым к работе с английским интерфейсом.

/TOURBUS.RU