24 октября
Российские туристы теперь могут оплачивать покупки в Китае по QR-коду
Карту Россельхозбанка стало возможно использовать для оплаты по QR-коду через приложение платежной системы UnionPay
Как сообщает сегодня АТОР , ряд телеграм-каналов на днях проинформировал, что “карты UnionPay Россельхозбанка теперь можно напрямую подключать к китайской платежной системе Yunshanfu”.
На самом деле это просто официальное QR-приложение самой системы UnionPay, - отмечают в АТОР.
Как отмечают в АТОР, после пандемии Китай практически полностью перешел на безналичную оплату через Alipay и WeChat Pay. Главная сложность для иностранцев – пополнение внутренних электронных кошельков этих китайских платежных систем.
Долгое время почти единственной доступной картой для россиян за границей была UnionPay от РСХБ, но у нее был существенный минус: ее (в отличие от такой же карты банка АТБ) нельзя было привязать ни к каким китайским системам QR-платежей.
Однако ситуация изменилась. Теперь эту карту можно использовать для оплаты по QR-коду через официальное приложение платежной системы UnionPay (оно же – Yunshanfu), где появилась возможность ее привязки.
Yunshanfu – это не самостоятельная «платежная система», а просто официальное мобильное приложение международной платёжной системы UnionPay. Оно широко используется для оплаты через QR-код в Китае и других странах Юго-Восточной Азии.
Изначально UnionPay была просто китайским аналогом Visa и Mastercard – платежной системой, основанной на банковских картах (дебетовых и кредитных).
Но с началом господства в Китае популярных цифровых кошельков, чтобы конкурировать с ними, UnionPay разработала собственное мобильное приложение и внедрила технологию оплаты по QR-коду.
Именно это приложение и известно как Yunshanfu. Это сугубо китайское название, в магазинах приложений его легче найти как China Unionpay или Unionpay APP.
При этом в АТОР отмечают, что, в отличие от отлаженных Alipay и WeChat, приложение Union Pay может работать нестабильно. Оно иногда «глючит», поэтому крайне не рекомендуется полагаться на него как на единственный способ оплаты в Китае.
Всегда нужно иметь запасной вариант – наличные или другую карту, если оно не сработает.
Главное техническое отличие от Alipay и WeChat в том, что в приложении UnionPay нет внутреннего электронного кошелька. То есть его нельзя пополнить заранее.
При каждой операции оплаты по QR-коду списание средств происходит напрямую с привязанной карты UnionPay от РСХБ.
Интерфейс приложения Didi, включая процесс привязки карты, пока не поддерживает русский язык — нужно быть готовым к работе с английским интерфейсом.
