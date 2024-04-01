Новости

Михаил Мишустин: Инвестиции в курорты Северного Кавказа составят 12 млрд рублей

Глава правительства РФ провел заседание правительства, посвященное развитию туризма на Северном Кавказе

Инвестиции в туристическую инфраструктуру курортов Северного Кавказа составят 4 млрд руб. в 2025 году и более 8 млрд руб. за два следующих года, для инвесторов будут утверждены условия концессии, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин, которого цитирует «Интерфакс».

"Туризм на Северном Кавказе – это то, что отличает макрорегион и один из наиболее привлекательных секторов для инвесторов, который имеет очень серьезный, на мой взгляд, экономический потенциал.

Мы детально обсуждали дальнейшее развитие там индустрии гостеприимства в ходе Кавказского инновационного форума.

По поручению президента разрабатываем варианты для привлечения бизнеса в реализацию проектов по созданию всесезонных баз отдыха, горнолыжных курортов.

В числе самых популярных мест, конечно, склоны Главного Кавказского хребта.

Только в прошлом году его посетили более миллиона человек", - рассказал он вчера на заседании правительства.



По его словам, важно продолжить расширение необходимой туристической инфраструктуры на Северном Кавказе.

"Для этого утвердим для участников концессии основные условия, по которым будут строиться и использоваться трассы, канатные дороги и другие горнолыжные объекты, приобретать специализированную технику.

На эти цели предусмотрены в бюджете 4 млрд руб. на текущий год и свыше 8 млрд на два следующих.

Это поможет активнее развивать территорию, делать ее более привлекательной для инвесторов, чтобы создавать там десятки километров новых трасс, наращивать мощности гостиницы, кафе и ресторанов", - сказал премьер.



Он отметил, что необходимо максимально задействовать уникальные преимущества всего Северного Кавказа, и прежде всего «климат, природу, чтобы формировать комфортные условия для разнообразного отдыха”.

“Уверен, это привлечет путешественников, и не только из нашей страны, но и из рубежа", - заключил Михаил Мишустин.

/TOURBUS.RU