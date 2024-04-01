|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
24 октября
Михаил Мишустин: Инвестиции в курорты Северного Кавказа составят 12 млрд рублей
Глава правительства РФ провел заседание правительства, посвященное развитию туризма на Северном Кавказе
Инвестиции в туристическую инфраструктуру курортов Северного Кавказа составят 4 млрд руб. в 2025 году и более 8 млрд руб. за два следующих года, для инвесторов будут утверждены условия концессии, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин, которого цитирует «Интерфакс».
"Туризм на Северном Кавказе – это то, что отличает макрорегион и один из наиболее привлекательных секторов для инвесторов, который имеет очень серьезный, на мой взгляд, экономический потенциал.
Мы детально обсуждали дальнейшее развитие там индустрии гостеприимства в ходе Кавказского инновационного форума.
По поручению президента разрабатываем варианты для привлечения бизнеса в реализацию проектов по созданию всесезонных баз отдыха, горнолыжных курортов.
В числе самых популярных мест, конечно, склоны Главного Кавказского хребта.
Только в прошлом году его посетили более миллиона человек", - рассказал он вчера на заседании правительства.
На эти цели предусмотрены в бюджете 4 млрд руб. на текущий год и свыше 8 млрд на два следующих.
Это поможет активнее развивать территорию, делать ее более привлекательной для инвесторов, чтобы создавать там десятки километров новых трасс, наращивать мощности гостиницы, кафе и ресторанов", - сказал премьер.
“Уверен, это привлечет путешественников, и не только из нашей страны, но и из рубежа", - заключил Михаил Мишустин.
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2025 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72