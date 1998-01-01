Новости

“Яндекс Путешествия”: Туристический спрос на новогоднюю Рязань вырос на 30%

В этом году Рязань уже во второй раз объявлена Новогодней столицей России - 2026

В этом году Рязань объявлена Новогодней столицей России 2025-2026. “Яндекс Путешествия” выяснили, как увеличился спрос этого направления на грядущие новогодние праздники у россиян.

Выяснилось, что россияне стали на 30% чаще бронировать отели и апартаменты Рязани для размещения в новогодние праздники, чем годом ранее.

В среднем россияне бронируют отели и апартаменты в Рязани за 1,5 месяца, но на этот Новый Год более чем за 3 месяца. В прошлом году больше всего праздничных бронирований было совершено в декабре.

Средняя стоимость ночи в Рязани в период январских праздников составляет 8 850 рублей. В среднем туристы планируют остаться в городе на 2 ночи.

Чаще всего россияне планируют отправиться на зимние каникулы в Новогоднюю столицу-2026 в компании из 3 человек.

От всех забронированных заказов около половины путешественников (47%) едут с детьми.

92% россиян предпочитают останавливаться в гостинице, 8% – в апартаментах. 70% выбирают размещение в центре города. 54% от общего числа бронирований приходится на четырехзвездочные отели, 27% на трехзвездочные.

Проект «Новогодняя столица России» проходит с 2012 года под руководством министерства культуры России. В рамках инициативы в городах проходят множество мероприятий, отражающих культурное наследие, историю и быт региона.

Рязань уже получала статус Новогодней столицы России в 2019–2020 годах.

Турпоток в Рязанскую область заметно увеличивается: в прошлом году по сравнению с 2023 годом он возрос более чем на 90%, заявил ранее в октябре губернатор Павел Малков, комментируя итоги заседания правительственной комиссии по развитию туризма в РФ.

"По итогам этого года ожидаем поток туристов не менее 2 млн человек", - сказал глава региона.

Он подчеркнул, что Рязанская область обладает большим потенциалом и продолжает развивать туристическую инфраструктуру.

В частности, строятся оздоровительные центры, туристические комплексы, новые музеи, аквапарк, глэмпинг-парк и другие объекты.

/TOURBUS.RU