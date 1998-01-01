Туроператоры: Турпоток из ЕС очень незначителен, и еще меньше из-за новых санкций он не станет

Как сообщал вчера наш портал, новый пакет санкций ЕС в отношении России включил запрет на предоставление туристических услуг в России европейским компаниям.

Эксперты АТОР между тем уверены, что запрет не окажет существенного влияния на российский въездной туризм, - сообщает пресс-служба Ассоциации.

Так, вице-президент АТОР, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян уверен, что «Российские туроператоры и так практически на отметке «около нуля» работают с европейскими поставщиками, поэтому никакого ущерба российской туриндустрии это не несет.

В 90% случаев европейские туристы бронируют услуги на сайтах агрегаторов, которые могут даже не иметь никакого отношения к России. Каким образом можно запретить гражданину, например, Германии бронировать гостиницу на условном «Островке»?»

«Данная мера скорее носит ограничительный характер в первую очередь для граждан и легальных туристических компаний стран Евросоюза, нежели для российской туротрасли», – добавил он.

Генеральный директор туроператора «Интурист» вице-президент АТОР по въездному туризму Александр Мусихин подтвердил, что поток организованных туристов из европейских стран в последние годы крайне мал.

«Принимали в этом году несколько групп из Болгарии и Италии. Маршруты были традиционными: Москва плюс Санкт-Петербург. Есть запросы на следующий год, но их также незначительное количество.

Услуги отечественные принимающие компании оказывают всем пребывающим туристам в полном объеме, в том числе и туристам из ЕС. И продолжат это делать и дальше.

Существует неорганизованный турпоток из ЕС, когда люди приезжают к родственникам или по своим делам, не обращаясь в турфирмы. Как правило, это граждане балтийских стран и Германии. Сложно сказать, как изменятся эти потоки после ввода новых ограничительных мер в ЕС», – рассказал г-н Мусихин.

Директор по развитию туроператора «Тари тур» Олег Левченко также согласился с тем, что новые санкции ЕС не скажутся на российской туриндустрии.

«То, что касается ограничений, я не думаю, что они как-то скажутся на турпотоке. Может быть какое-то снижение и будет, но турпотока и так практически нет. 15-20 европейских групп за год это практически ничего.

Мы принимали группы из Болгарии в течение года, из Австрии несколько групп, Германии и Испании», – сообщил Олег Левченко.

Турпоток в РФ из Европы упал в 10 раз

По данным Пограничной службы ФСБ РФ, Россию в первом полугодии 2025 года с целью «туризм» посетило 65 950 человек из стран Европы. По сравнению с первым полугодием 2019 года, когда число туристов составило 567 084, туристический поток упал почти в 10 раз.



В основном с туристическими целями в Россию едут гости из Германии (26,4 тыс. человек в I полугодии 2025 года). Из остальных стран турпоток скромнее: на втором месте – Эстония (7 528 человек), а на третьем Латвия (5 196).

При этом это не туристы в классическом понимании. Они въезжают по туристическим визам, но цели подавляющего большинства этих иностранцев - не туристические, а личные и частные.

Из Германии преимущественно едут эмигранты навестить своих родственников и в меньшей степени деловые путешественники. Из стран Балтии тоже нет классического турпотока - это приграничные перемещения.

/TOURBUS.RU

Фото: Официальный портал "Узнай Россию"