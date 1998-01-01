Минтранс РФ: Прямые рейсы в Малайзию начнутся в этом году

Полеты будет выполнять авиакомпания Red Wings

Запуск прямого авиасообщения между Россией и Малайзией запланирован на 2025 год, полеты будет выполнять авиакомпания Red Wings, сообщил сегодня замминистра транспорта РФ Владимир Потешкин, которого цитирует «Интерфакс».

"В этом году планируется запуск рейсов, и буквально вчера мы проводили с Малайзией двусторонние переговоры. В ближайшем перспективе двух недель планируется межправительственная комиссия. Авиакомпания Red Wings должна начать полеты.

Когда появляется столица в карте полетов, то ДФО, безусловно, присутствует также", - сказал он на заседании комитета Совфеда по экономической политике, посвященном авиаперевозкам из регионов Дальнего Востока.

Г-н Потешкин добавил, что с января по август 2025 года зарубежный пассажиропоток из дальневосточных аэропортов вырос почти на треть. Наиболее значимый рост наблюдается из таких городов, как Хабаровск, Владивосток и Южно-Сахалинск.

Увеличила число рейсов авиакомпания "Аврора", включая запуск рейса Владивосток - Далянь. AZUR air планирует с ноября 2025 года начать выполнение полетов из Хабаровска, Благовещенска и Владивостока в тайские Пхукет и Утапао.

Авиакомпании КНР, Вьетнама, КНДР наращивают объемы перевозок в города Дальневосточного федерального округа, в частности во Владивосток.



"Нужно понимать, что и российские перевозчики, и иностранные перевозчики, безусловно, дорожат тем, что спрос на Юго-Восточную Азию с территории Дальнего Востока есть, и Сибирский регион тоже не является исключением. Соответственно, я считаю, что у нас достаточно неплохой пассажиропоток на этих международных направлениях", - подытожил г-н Потешкин.



Начальник управления регулирования перевозок и международного сотрудничества Росавиации Лев Косинов добавил, что международные пассажирские полеты из РФ выполняет 21 российская авиакомпания в 29 стран. И 65 иностранных авиакомпаний из 33 стран в Россию.

Всего полеты осуществляются в 41 государство. Из пунктов ДФО – в 6 государств, их выполняют по 8 иностранных и российских авиакомпаний.



Напомним, что количество российских туристов, посетивших Малайзию в прошлом году, на 40% превысило доковидные показатели, составив 113 тыс. поездок

/TOURBUS.RU