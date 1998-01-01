|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
23 октября
Минтранс РФ: Прямые рейсы в Малайзию начнутся в этом году
Полеты будет выполнять авиакомпания Red Wings
Запуск прямого авиасообщения между Россией и Малайзией запланирован на 2025 год, полеты будет выполнять авиакомпания Red Wings, сообщил сегодня замминистра транспорта РФ Владимир Потешкин, которого цитирует «Интерфакс».
"В этом году планируется запуск рейсов, и буквально вчера мы проводили с Малайзией двусторонние переговоры. В ближайшем перспективе двух недель планируется межправительственная комиссия. Авиакомпания Red Wings должна начать полеты.
Когда появляется столица в карте полетов, то ДФО, безусловно, присутствует также", - сказал он на заседании комитета Совфеда по экономической политике, посвященном авиаперевозкам из регионов Дальнего Востока.
Г-н Потешкин добавил, что с января по август 2025 года зарубежный пассажиропоток из дальневосточных аэропортов вырос почти на треть. Наиболее значимый рост наблюдается из таких городов, как Хабаровск, Владивосток и Южно-Сахалинск.
Увеличила число рейсов авиакомпания "Аврора", включая запуск рейса Владивосток - Далянь. AZUR air планирует с ноября 2025 года начать выполнение полетов из Хабаровска, Благовещенска и Владивостока в тайские Пхукет и Утапао.
Авиакомпании КНР, Вьетнама, КНДР наращивают объемы перевозок в города Дальневосточного федерального округа, в частности во Владивосток.
Всего полеты осуществляются в 41 государство. Из пунктов ДФО – в 6 государств, их выполняют по 8 иностранных и российских авиакомпаний.
/TOURBUS.RU
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2025 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72