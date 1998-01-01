|
23 октября
Туроператоры: Спрос на новогоднюю Беларусь растет
Спрос на отели соседней страны в новогодние праздники вырос на 36% по сравнению с прошлым годом
В Беларуси на период новогодних и рождественских каникул спросом пользуются встреча Нового года в Минске и экскурсии по замкам. В число самых популярных городов помимо Минска вошли Гродно, Брест, Витебск и Могилев.
Эксперты Российского союза туриндустрии отмечают увеличение спроса, цен, глубины продаж и отсутствие сезонности – отдых в союзном государстве популярен круглый год, - сообщает пресс-служба РСТ.
По данным сервиса бронирования «Островок», спрос на отели Беларуси в новогодние праздники вырос на 36% по сравнению с прошлым годом. Страна лидирует по бронированиям гостиниц среди всех зарубежных направлений, а ее доля составляет 35% всех бронирований, совершенных россиянами на праздники.
Среди городов республики наиболее заметен рост спроса на Гродно (52%), Брест (38%), Минск (27%), Витебск (21%). Помимо этих направлений, в топ-5 по популярности у российских туристов входит Могилев.
Чаще всего для путешествий в Белоруссию на Новый год туристы выбирают апартаменты (45%), а также отели без звезд (17%). По 13% приходится на гостиницы 5* и 3*, 4% – на 4*, 2% – на хостелы и 3% – на гостевые дома, кемпинги и глэмпинги.
В Ozon Travel Беларусь заняла второе место в рейтинге популярных направлений на новогодние праздники, а спрос на отели там вырос в 2,2 раза, это плюс 120% год к году.
В компании «Мультитур» на Новый год и рождественские каникулы в Белоруссии преимущественно запрашивают санатории и отели в крупных городах, чуть меньше запросов поступает на экскурсионные туры.
«Из тенденций отмечу отсутствие выраженной сезонности: не только летний период, но и ноябрь, и декабрь пользуются высоким спросом. Сейчас продажи выросли на 8-10% к показателям аналогичного периода прошлого года. И уже бронируется 2026 год. Стоимость отдыха в санаториях в межсезонье поднялась на 5-10%, на Новый год – до 15%. », – рассказала директор по продукту Евгения Кизей.
Коммерческий директор компании «Алеан» Оксана Булах добавила, что спрос на отдых в Белоруссии в зимние каникулы на 55% превышает показатели аналогичных дат предыдущего года. Наилучшую динамику показывает сегмент экскурсионных туров: спрос на них вырос в три раза.
По санаториям продажи выросли на 46%, их доля в общих продажах направления составляет 81%, экскурсионных туров – 16%, городских отелей – 3%.
«На новогодние праздники некоторые санатории среднего и высокого уровня уже на «стопах». При этом далеко не все объекты предоставили праздничные цены, так что еще есть возможность забронировать здравницу на высокие даты. Часть номерного фонда в отелях отдана под блоки мест для экскурсионных заездов, но найдутся места и для самостоятельных туристов», – пояснила она.
По оценке генерального директора компании «Русь» Елены Соловьевой, экскурсионные туры на Новый год бронируют на прошлогоднем уровне, но примерно на 15% подросли объемы на каникулы.
Она отметила, что в этом году весь экскурсионный продукт подорожал примерно на 35%. В компании стараются удержать прошлогодние цены, прежде всего за счет вынесения части экскурсий за рамки пакетного тура. Туристы по желанию берут их на месте. Главное в запросах – тематические программы, включающие культурно-историческую часть и гастрономию.
Директор по маркетингу компании «Туртранс-Вояж» Ирина Гусакова оценила рост спроса на новогоднюю Белорусии в 3-5%. В зимний период пользуются спросом туры продолжительностью до недели – на 2-4 дня меньше, чем летом.
По данным официальной статистики, в 2024 году Белоруссию посетили 356 тыс. туристов из России.
Фото: excurs.org
