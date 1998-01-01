Новости Туроператоры: Спрос на новогоднюю Беларусь растет Спрос на отели соседней страны в новогодние праздники вырос на 36% по сравнению с прошлым годом

В Беларуси на период новогодних и рождественских каникул спросом пользуются встреча Нового года в Минске и экскурсии по замкам. В число самых популярных городов помимо Минска вошли Гродно, Брест, Витебск и Могилев. Эксперты Российского союза туриндустрии отмечают увеличение спроса, цен, глубины продаж и отсутствие сезонности – отдых в союзном государстве популярен круглый год, - сообщает пресс-служба РСТ. По данным сервиса бронирования «Островок», спрос на отели Беларуси в новогодние праздники вырос на 36% по сравнению с прошлым годом. Страна лидирует по бронированиям гостиниц среди всех зарубежных направлений, а ее доля составляет 35% всех бронирований, совершенных россиянами на праздники. Среди городов республики наиболее заметен рост спроса на Гродно (52%), Брест (38%), Минск (27%), Витебск (21%). Помимо этих направлений, в топ-5 по популярности у российских туристов входит Могилев. Чаще всего для путешествий в Белоруссию на Новый год туристы выбирают апартаменты (45%), а также отели без звезд (17%). По 13% приходится на гостиницы 5* и 3*, 4% – на 4*, 2% – на хостелы и 3% – на гостевые дома, кемпинги и глэмпинги. В Ozon Travel Беларусь заняла второе место в рейтинге популярных направлений на новогодние праздники, а спрос на отели там вырос в 2,2 раза, это плюс 120% год к году. В компании «Мультитур» на Новый год и рождественские каникулы в Белоруссии преимущественно запрашивают санатории и отели в крупных городах, чуть меньше запросов поступает на экскурсионные туры. «Из тенденций отмечу отсутствие выраженной сезонности: не только летний период, но и ноябрь, и декабрь пользуются высоким спросом. Сейчас продажи выросли на 8-10% к показателям аналогичного периода прошлого года. И уже бронируется 2026 год. Стоимость отдыха в санаториях в межсезонье поднялась на 5-10%, на Новый год – до 15%. », – рассказала директор по продукту Евгения Кизей. Коммерческий директор компании «Алеан» Оксана Булах добавила, что спрос на отдых в Белоруссии в зимние каникулы на 55% превышает показатели аналогичных дат предыдущего года. Наилучшую динамику показывает сегмент экскурсионных туров: спрос на них вырос в три раза. По санаториям продажи выросли на 46%, их доля в общих продажах направления составляет 81%, экскурсионных туров – 16%, городских отелей – 3%. «На новогодние праздники некоторые санатории среднего и высокого уровня уже на «стопах». При этом далеко не все объекты предоставили праздничные цены, так что еще есть возможность забронировать здравницу на высокие даты. Часть номерного фонда в отелях отдана под блоки мест для экскурсионных заездов, но найдутся места и для самостоятельных туристов», – пояснила она. По оценке генерального директора компании «Русь» Елены Соловьевой, экскурсионные туры на Новый год бронируют на прошлогоднем уровне, но примерно на 15% подросли объемы на каникулы. Она отметила, что в этом году весь экскурсионный продукт подорожал примерно на 35%. В компании стараются удержать прошлогодние цены, прежде всего за счет вынесения части экскурсий за рамки пакетного тура. Туристы по желанию берут их на месте. Главное в запросах – тематические программы, включающие культурно-историческую часть и гастрономию. Директор по маркетингу компании «Туртранс-Вояж» Ирина Гусакова оценила рост спроса на новогоднюю Белорусии в 3-5%. В зимний период пользуются спросом туры продолжительностью до недели – на 2-4 дня меньше, чем летом. По данным официальной статистики, в 2024 году Белоруссию посетили 356 тыс. туристов из России. /TOURBUS.RU Фото: excurs.org

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 По тексту:



Подписка