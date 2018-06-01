Новости

Европейским туроператорам запретили организовывать туры в Россию

Эта мера не затрагивает деятельность российских принимающих туроператоров

Евросоюз в рамках 19-го пакета санкций ввел запрет европейским туроператорам отправлять туристов в Россию, следует из сообщения МИДа Эстонии.

"Предоставление туристских услуг в России запрещается с целью сокращения доходов страны и предотвращения необязательных поездок в страну, особенно в свете возросшего риска задержания граждан Евросоюза", - говорится в документе, который сегодня цитирукт «Интерфакс».



Как пояснил вице-президент Российского союза туриндустрии Георгий Мохов, речь идет о запрете для европейских туристических компаний организовывать поездки граждан ЕС в Россию.

"Данная мера не затрагивает деятельность российских туроператоров внутри страны. Тем не менее она может существенно ограничить возможности граждан Евросоюза по организации поездок в Россию, хотя на текущий момент фактических препятствий для их въезда нет.

Принимающие туристические компании в России продолжат работу в штатном режиме", - сказал он.

Как мы сообщали ранее, по данным Пограничной службы ФСБ, за первое полугодие-2025 нашу страну с туристическими целями посетили 629 тыс. иностранцев – на 7,6% больше, чем с января по июнь прошлого года.

Для сравнения, в 2019 году за первое полугодие прибыло 1 млн 967 тыс. иностранных туристов.

Въездной турпоток восстанавливается медленно, но с учетом геополитической ситуации и общего информационного фона пока трудно ждать других темпов. Несмотря на имеющиеся сложности и небольшую глубину продаж, туроператоры в целом сезоном довольны, - сообщала ранее пресс-служба РСТ.

По словам генерального директора компании «Интурист» Александра Мусихина, в этом сезоне туроператор принял туристов из более 30 стран. В топе – Китай, Индия, ОАЭ, Вьетнам, Таиланд,

«Подавляющее большинство заявок в нашей компании – от групп. Их число существенно выросло в сравнении с прошлым годом, но при этом сами группы стали малочисленней. Растет число бронирований из стран Восточной и Юго-Восточной Азии, а вот от турагентств из стран Ближнего Востока рост замедлился.

Получаем также постоянные бронирования из стран Латинской Америки, США, Италии, Болгарии, Япония – в прошлом году были единичные заявки», – сообщил он.

По словам эксперта, самые популярные направления поездок иностранных гостей в России те же. что и раньше – Москва, Санкт-Петербург, зимой стал популярен Мурманск.

Выросли в продажах и направления российского Дальнего Востока.

/TOURBUS.RU