23 октября
Глава "Аэрофлота": авиабилеты могут значительно подорожать
Причиной Сергей Александровский называет резкий роста расходов авиакомпаний на обслуживание в аэропортах страны
Гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский предупредил о возможности существенного подорожания авиабилетов из-за резкого роста расходов авиакомпаний РФ на обслуживание в аэропортах после их модернизации, - сообщает «Интерфакс».
"При существующих банковских ставках нагрузка на инфраструктурные проекты существенна. Поэтому было принято решение о дополнительном инфраструктурном сборе как источнике поддержания аэродромов в РФ.
Но со своей стороны хотел бы отметить, что нужно очень внимательно относиться к количеству таких инфраструктурных проектов в нынешних условиях.
То, с чем мы сейчас сталкиваемся: ввод каждого нового аэропорта приводит к кратному увеличению нрасходов перевозчиков", - сказал г-н Александровский вчера на расширенном заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.
По словам Александровского, за первое полугодие 2025 года средний тариф "Аэрофлота" вырос на 6%.
Модернизация аэродромов в конечном итоге будет профинансирована за счет повышения стоимости авиабилетов, тарифная нагрузка на одного пассажира, по оценке авиавластей, в среднем составит 150 руб.
Ранее мы сообщали, что по словам главы «Аэрофлота», доля российских самолетов в парке авиагруппы может достигнуть 50% до 2033-2035 гг.
Он подтвердил, что рост доли российской авиатехники будет обеспечен поставками МС-21. Ранее, в 2023 году, "Аэрофлот" заключил с лизинговой компанией "Авиакапитал-Сервис" твердый контракт на 18 самолетов этого типа.
При этом, как ранее заявлял г-н Александровский, до 2033 года "Аэрофлот" рассчитывает на поставку 200 МС-21, в том числе до 2030 года - 108 таких машин.
Еще три A330 перевозчик арендует вместе с экипажем у авиакомпании iFly.
/TOURBUS.RU
Фото: news.sky.com
Теги:
