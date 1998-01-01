Глава "Аэрофлота": авиабилеты могут значительно подорожать

Гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский предупредил о возможности существенного подорожания авиабилетов из-за резкого роста расходов авиакомпаний РФ на обслуживание в аэропортах после их модернизации, - сообщает «Интерфакс».

"При существующих банковских ставках нагрузка на инфраструктурные проекты существенна. Поэтому было принято решение о дополнительном инфраструктурном сборе как источнике поддержания аэродромов в РФ.

Но со своей стороны хотел бы отметить, что нужно очень внимательно относиться к количеству таких инфраструктурных проектов в нынешних условиях.

То, с чем мы сейчас сталкиваемся: ввод каждого нового аэропорта приводит к кратному увеличению нрасходов перевозчиков", - сказал г-н Александровский вчера на расширенном заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.



Глава "Аэрофлота" отметил, что по отдельным направлениям удельный вес аэропортовых расходов в структуре стоимости билета достигает 30%.

"Невозможно все это переложить на пассажиров в конечном итоге. А у нас нет других источников, кроме того, что мы получаем от пассажиров. Поэтому все это может привести к увеличению стоимости перевозки, и в определенных моментах это может быть очень существенно", - заявил он.

По словам Александровского, за первое полугодие 2025 года средний тариф "Аэрофлота" вырос на 6%.



В России до 2030 года запланирована модернизация 129 аэродромов. Для компенсации частных инвестиций в сентябре этого года был узаконен инфраструктурный сбор с авиакомпаний, - сообщает «Интерфакс».

Еще более 50 небольших региональных аэродромов ожидает капитальный ремонт - источником финансирования этих работ являются повышенные аэронавигационные сборы с авиаперевозчиков, которые начали взиматься с конца прошлого года.

Модернизация аэродромов в конечном итоге будет профинансирована за счет повышения стоимости авиабилетов, тарифная нагрузка на одного пассажира, по оценке авиавластей, в среднем составит 150 руб.

Ранее мы сообщали, что по словам главы «Аэрофлота», доля российских самолетов в парке авиагруппы может достигнуть 50% до 2033-2035 гг.

Он подтвердил, что рост доли российской авиатехники будет обеспечен поставками МС-21. Ранее, в 2023 году, "Аэрофлот" заключил с лизинговой компанией "Авиакапитал-Сервис" твердый контракт на 18 самолетов этого типа.

При этом, как ранее заявлял г-н Александровский, до 2033 года "Аэрофлот" рассчитывает на поставку 200 МС-21, в том числе до 2030 года - 108 таких машин.



Сейчас парк группы "Аэрофлот" насчитывает 59 широкофюзеляжных и 212 узкофюзеляжных Boeing и Airbus, а также 78 отечественных региональных Superjet 100.

Еще три A330 перевозчик арендует вместе с экипажем у авиакомпании iFly.

