Главная
Страны
Онлайн-обучение: ваш путь к успеху
Workshop
О журнале
Национальные администрации по туризму в РФ
Календарь международных выставок.
ИД «ТУРБИЗНЕС»
Контакты
 
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72

Новости
22 октября
МИД РФ рекомендует российским туристам быть осторожными на Сицилии

МИД просит соблюдать меры предосторожности в связи с ухудшением криминогенной обстановки в Палермо


Picture background

 

МИД РФ рекомендовал российским туристам, которые находятся в столице острова Сицилия Палермо, соблюдать меры предосторожности в связи с ухудшением криминогенной обстановки.

"В связи с ухудшением ситуации в области общественной безопасности в городе Палермо, связанной с многочисленными фактами насильственных нападений, вооруженного разбоя и грабежа, зарегистрированных в последние месяцы, решением местных правоохранительных органов в историческом центре города вводится режим повышенных мер безопасности", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
В частности, по его данным, полиция будет осуществлять усиленное патрулирование зон "Театро Массимо", "Вуччирия", "Макуеда-Стационе". 

"Генеральное консульство рекомендует росгражданам, планирующим посещение культурно-исторических достопримечательностей Палермо, воздержаться от пребывания в вышеупомянутых зонах в темное время суток, соблюдать меры предосторожности и следить за своими личными вещами, а также с пониманием отнестись к возможным проверкам документов со стороны итальянских правоохранительных органов», - говорится в сообщении.

Как ранее сообщили в Российском союзе туриндустрии, Италия лидирует среди европейских стран по популярности у российских туристов на новогодние каникулы.

Визовые центры Италии в России работают в штатном режиме и принимают документы как по биометрическим, так и по небиометрическим паспортам, - сообщает в свою очередь АТОР.

Срок рассмотрения заявлений в среднем составляет около двух месяцев. На сайте визового центра Италии в Москве говорится, что срок рассмотрения документов составляет более 40 дней.

 

При этом Италия сохраняет статус одной из самых лояльных стран Шенгена: по итогам прошлого года доля отказов в московском консульском округе составила всего 4,3%, что даже ниже показателя 2023 года (5,4%). Чаще всего визы выдаются на срок конкретной поездки, но встречаются и полугодовые, и годовые мультивизы.

В качестве рекомендации всем туристам, независимо от возраста, настоятельно рекомендуется оформить биометрический загранпаспорт.

/TOURBUS.RU


Теги:

Назад к списку новостей
Добавить комментарий




Поиск по новостям
По дате:
По месяцу и году:
По тексту:


Подписка
Укажите ваш e-mail для получения свежих новостей.
 
Издания
Проекты
Онлайн
© 1998 — 2025 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
(495) 723-72-72
 