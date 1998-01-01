|
22 октября
МИД РФ рекомендует российским туристам быть осторожными на Сицилии
МИД просит соблюдать меры предосторожности в связи с ухудшением криминогенной обстановки в Палермо
МИД РФ рекомендовал российским туристам, которые находятся в столице острова Сицилия Палермо, соблюдать меры предосторожности в связи с ухудшением криминогенной обстановки.
Как ранее сообщили в Российском союзе туриндустрии, Италия лидирует среди европейских стран по популярности у российских туристов на новогодние каникулы.
Визовые центры Италии в России работают в штатном режиме и принимают документы как по биометрическим, так и по небиометрическим паспортам, - сообщает в свою очередь АТОР.
Срок рассмотрения заявлений в среднем составляет около двух месяцев. На сайте визового центра Италии в Москве говорится, что срок рассмотрения документов составляет более 40 дней.
При этом Италия сохраняет статус одной из самых лояльных стран Шенгена: по итогам прошлого года доля отказов в московском консульском округе составила всего 4,3%, что даже ниже показателя 2023 года (5,4%). Чаще всего визы выдаются на срок конкретной поездки, но встречаются и полугодовые, и годовые мультивизы.
В качестве рекомендации всем туристам, независимо от возраста, настоятельно рекомендуется оформить биометрический загранпаспорт.
