МИД РФ рекомендует российским туристам быть осторожными на Сицилии

МИД просит соблюдать меры предосторожности в связи с ухудшением криминогенной обстановки в Палермо

МИД РФ рекомендовал российским туристам, которые находятся в столице острова Сицилия Палермо, соблюдать меры предосторожности в связи с ухудшением криминогенной обстановки.



"В связи с ухудшением ситуации в области общественной безопасности в городе Палермо, связанной с многочисленными фактами насильственных нападений, вооруженного разбоя и грабежа, зарегистрированных в последние месяцы, решением местных правоохранительных органов в историческом центре города вводится режим повышенных мер безопасности", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

В частности, по его данным, полиция будет осуществлять усиленное патрулирование зон "Театро Массимо", "Вуччирия", "Макуеда-Стационе".



"Генеральное консульство рекомендует росгражданам, планирующим посещение культурно-исторических достопримечательностей Палермо, воздержаться от пребывания в вышеупомянутых зонах в темное время суток, соблюдать меры предосторожности и следить за своими личными вещами, а также с пониманием отнестись к возможным проверкам документов со стороны итальянских правоохранительных органов», - говорится в сообщении.





Как ранее сообщили в Российском союзе туриндустрии, Италия лидирует среди европейских стран по популярности у российских туристов на новогодние каникулы.

Визовые центры Италии в России работают в штатном режиме и принимают документы как по биометрическим, так и по небиометрическим паспортам, - сообщает в свою очередь АТОР.

Срок рассмотрения заявлений в среднем составляет около двух месяцев. На сайте визового центра Италии в Москве говорится, что срок рассмотрения документов составляет более 40 дней.

При этом Италия сохраняет статус одной из самых лояльных стран Шенгена: по итогам прошлого года доля отказов в московском консульском округе составила всего 4,3%, что даже ниже показателя 2023 года (5,4%). Чаще всего визы выдаются на срок конкретной поездки, но встречаются и полугодовые, и годовые мультивизы.

В качестве рекомендации всем туристам, независимо от возраста, настоятельно рекомендуется оформить биометрический загранпаспорт.

/TOURBUS.RU